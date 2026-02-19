Hay trabajos de medio tiempo disponibles en varias ciudades del país, postúlese gratis

El trabajo de medio tiempo se ha convertido en una alternativa clave para quienes buscan mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, generar ingresos adicionales o adquirir experiencia sin asumir una jornada completa. Esta modalidad ofrece flexibilidad horaria y facilita la vinculación formal, especialmente para estudiantes, cuidadores o personas que desarrollan otros proyectos de manera paralela.

Bajo este esquema, actualmente hay más de mil vacantes activas en distintas ciudades del país, disponibles para personas con diversos niveles de experiencia. Las oportunidades permiten adaptarse a diferentes disponibilidades de tiempo y representan una puerta de entrada o permanencia en el mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Servicios generales medio tiempo – Bogotá

Empresa: Be to Bee S.A.S.

¿Busca un trabajo de medio tiempo en Bogotá? ¡Esta es su oportunidad! Como empleado de oficios varios, será parte vital en el mantenimiento y orden de los espacios.

Responsabilidades:

Realizar tareas de limpieza y mantenimiento general de las instalaciones.

Apoyar en la organización y logística de eventos internos.

Mantener en orden y buen estado las áreas comunes.

Colaborar con el equipo en tareas de soporte cuando sea necesario.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar 2 días entre semana 8 horas diarias.

Experiencia previa en tareas de limpieza o mantenimiento es una ventaja.

Actitud proactiva y disposición para aprender.

Residencia en Bogotá o cercanías.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo educativo medio tiempo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

¡Postúlese aquí!

Cajero medio tiempo – Bogotá

Empresa: Confidencial

Si tiene un espíritu proactivo y le apasiona el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Manejo de transacciones diarias de manera eficiente.

Atención al cliente para resolver dudas y brindar un servicio excepcional.

Verificación y conteo de efectivo al inicio y cierre del turno.

Colaboración con el equipo para mantener un flujo de trabajo organizado.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero de tienda o asistente de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y transacciones.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo en horarios flexibles.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo (a) comercial medio tiempo – Cali

Empresa: Tuya

En este rol, será clave para brindar soluciones financieras a clientes del sector retail, impactando en las ventas al asesorar sobre productos como tarjetas de crédito y seguros.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos financieros como tarjetas de crédito y seguros.

Potenciar el uso de canales digitales para mejorar las ventas.

Mantener relaciones sólidas con los clientes del sector retail.

Trabajar en equipo para alcanzar y superar las metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa como ejecutivo comercial, asesor comercial o ejecutivo de ventas.

Habilidades en ventas, atención al cliente y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y alcanzar metas comerciales.

Horarios de jueves a martes con descanso único los miércoles.

¡Postúlese aquí!

Promotor/a de ventas medio tiempo – Neiva

Empresa: Haceb

Como promotor(a) de ventas, apoyará la visibilidad de la marca en los puntos de venta, ofreciendo información clara y una experiencia respetuosa a las personas clientes.

Responsabilidades:

Promover los productos asignados en el punto de venta.

Brindar orientación y acompañamiento a las personas clientes.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos.

Registrar y reportar resultados según los lineamientos del proceso.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas (deseable).

Habilidades de comunicación y orientación al cliente.

Actitud proactiva y disponibilidad para laborar medio tiempo.

Manejo de herramientas como CRM o plataformas de ventas (deseable).

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.