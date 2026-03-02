Oportunidades laborales para psicólogos en todo el país. Conozca más detalles aquí

Las vacantes dirigidas a profesionales en psicología han tomado fuerza en distintas regiones del país, impulsadas por la creciente necesidad de acompañamiento, evaluación y gestión del talento humano en diversos entornos organizacionales.

Este panorama se traduce en más oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su carrera profesional. Actualmente, hay convocatorias abiertas para perfiles de distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen conocer todas las ofertas disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse a la opción que mejor se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Analista de atracción del talento – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

¿Es un profesional en Psicología con pasión por la selección de personal técnico? Únase al equipo como analista de atracción del talento y contribuya al éxito de los proyectos de construcción con el IDU y el Estado.

Responsabilidades:

Identificar y atraer talento técnico para proyectos de construcción.

Colaborar con gerentes de proyectos para comprender necesidades de contratación.

Realizar procesos de selección completos, desde la publicación de vacantes hasta la contratación.

Desarrollar estrategias de atracción de talento técnico en colaboración con el equipo de Recursos Humanos.

Participar activamente en ferias de empleo y eventos de reclutamiento.

Requerimientos:

Título en Psicología o afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de atracción del talento, con experiencia en el sector construcción o perfiles de difícil consecución.

Conocimiento en procesos de selección de personal técnico.

Habilidades para identificar y evaluar competencias técnicas.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Onboarding y hunting de talentos.

Nivel de Excel: Medio—alto.

Analista de reclutamiento y selección – Neiva

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.300.000

Si es un profesional comprometido y apasionado por el reclutamiento, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de principio a fin.

Hacer entrevistas y evaluaciones a candidatos.

Analizar perfiles y seleccionar a los mejores talentos.

Colaborar con gerentes para entender necesidades de contratación.

Mantener bases de datos actualizadas y organizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con tarjeta profesional expedida .

Experiencia mínima de 2 años como analista de selección o reclutador.

Conocimiento en técnicas de entrevista y evaluación de competencias.

Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación efectiva.

Coordinación de posgrados en salud – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

Este rol vital implica coordinar tanto las actividades académicas como administrativas, promoviendo el mercadeo relacional y gestionando alianzas estratégicas para fomentar la matrícula, permanencia y calidad académica de nuestros estudiantes.

Responsabilidades:

Coordinar el desarrollo y sostenibilidad de programas de posgrado en la Facultad de Salud.

Gestionar convenios docencia-servicio con entidades del sector salud.

Promover el mercadeo relacional para aumentar matrículas.

Liderar la planificación académica y la programación docente.

Fomentar alianzas estratégicas para la calidad académica.

Requerimientos:

Profesional en Gestión de Servicios de Salud, Administración de Empresas de Salud, Fisioterapia, Psicología o áreas relacionadas.

Especialización o maestría en Gestión de Servicios de Salud o campos relacionados.

4 años de experiencia en coordinación académica o administrativa.

Conocimiento en gestión de programas académicos de pregrado y posgrado.

Experiencia en planeación académica y seguimiento a cohortes.

Capacidad de relacionamiento interinstitucional.

Psicólogo(a) de selección – Cali

Empresa: Mercamio

Salario: 2.500.000 a 2.700.000

En este rol, su misión será identificar, evaluar y atraer el mejor talento para la organización, asegurando procesos de selección efectivos, ágiles y alineados con la cultura y objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección de personal desde la publicación de vacantes hasta la entrevista final.

Diseñar y ejecutar estrategias de atracción de talento innovadoras y efectivas.

Evaluar competencias y habilidades de los candidatos a través de entrevistas y pruebas psicométricas.

Mantener y actualizar bases de datos de candidatos y reportes de selección.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años en selección de personal.

Conocimiento en entrevistas por competencias y pruebas psicométricas.

Habilidades de comunicación, análisis y orientación al logro.

Deseable experiencia en procesos masivos o perfiles especializados.

