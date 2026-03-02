Oportunidades laborales para psicólogos en todo el país. Conozca más detalles aquí

Las vacantes dirigidas a profesionales en psicología han tomado fuerza en distintas regiones del país, impulsadas por la creciente necesidad de acompañamiento, evaluación y gestión del talento humano en diversos entornos organizacionales.
Este panorama se traduce en más oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su carrera profesional. Actualmente, hay convocatorias abiertas para perfiles de distintos niveles de experiencia.
¿Cómo postularse?
Quienes deseen conocer todas las ofertas disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse a la opción que mejor se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Analista de atracción del talento – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
¿Es un profesional en Psicología con pasión por la selección de personal técnico? Únase al equipo como analista de atracción del talento y contribuya al éxito de los proyectos de construcción con el IDU y el Estado.
Responsabilidades:
- Identificar y atraer talento técnico para proyectos de construcción.
- Colaborar con gerentes de proyectos para comprender necesidades de contratación.
- Realizar procesos de selección completos, desde la publicación de vacantes hasta la contratación.
- Desarrollar estrategias de atracción de talento técnico en colaboración con el equipo de Recursos Humanos.
- Participar activamente en ferias de empleo y eventos de reclutamiento.
Requerimientos:
- Título en Psicología o afines.
- Experiencia mínima de 3 años como analista de atracción del talento, con experiencia en el sector construcción o perfiles de difícil consecución.
- Conocimiento en procesos de selección de personal técnico.
- Habilidades para identificar y evaluar competencias técnicas.
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
- Onboarding y hunting de talentos.
- Nivel de Excel: Medio—alto.
Analista de reclutamiento y selección – Neiva
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 2.300.000
Si es un profesional comprometido y apasionado por el reclutamiento, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Liderar procesos de selección de principio a fin.
- Hacer entrevistas y evaluaciones a candidatos.
- Analizar perfiles y seleccionar a los mejores talentos.
- Colaborar con gerentes para entender necesidades de contratación.
- Mantener bases de datos actualizadas y organizadas.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología con tarjeta profesional expedida.
- Experiencia mínima de 2 años como analista de selección o reclutador.
- Conocimiento en técnicas de entrevista y evaluación de competencias.
- Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación efectiva.
Coordinación de posgrados en salud – Medellín
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
Este rol vital implica coordinar tanto las actividades académicas como administrativas, promoviendo el mercadeo relacional y gestionando alianzas estratégicas para fomentar la matrícula, permanencia y calidad académica de nuestros estudiantes.
Responsabilidades:
- Coordinar el desarrollo y sostenibilidad de programas de posgrado en la Facultad de Salud.
- Gestionar convenios docencia-servicio con entidades del sector salud.
- Promover el mercadeo relacional para aumentar matrículas.
- Liderar la planificación académica y la programación docente.
- Fomentar alianzas estratégicas para la calidad académica.
Requerimientos:
- Profesional en Gestión de Servicios de Salud, Administración de Empresas de Salud, Fisioterapia, Psicología o áreas relacionadas.
- Especialización o maestría en Gestión de Servicios de Salud o campos relacionados.
- 4 años de experiencia en coordinación académica o administrativa.
- Conocimiento en gestión de programas académicos de pregrado y posgrado.
- Experiencia en planeación académica y seguimiento a cohortes.
- Capacidad de relacionamiento interinstitucional.
Psicólogo(a) de selección – Cali
Empresa: Mercamio
Salario: 2.500.000 a 2.700.000
En este rol, su misión será identificar, evaluar y atraer el mejor talento para la organización, asegurando procesos de selección efectivos, ágiles y alineados con la cultura y objetivos estratégicos.
Responsabilidades:
- Realizar procesos de selección de personal desde la publicación de vacantes hasta la entrevista final.
- Diseñar y ejecutar estrategias de atracción de talento innovadoras y efectivas.
- Evaluar competencias y habilidades de los candidatos a través de entrevistas y pruebas psicométricas.
- Mantener y actualizar bases de datos de candidatos y reportes de selección.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años en selección de personal.
- Conocimiento en entrevistas por competencias y pruebas psicométricas.
- Habilidades de comunicación, análisis y orientación al logro.
- Deseable experiencia en procesos masivos o perfiles especializados.
