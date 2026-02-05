Ofertas de trabajo con salarios desde 7 millones de pesos: revise las vacantes aquí

Las oportunidades laborales con remuneraciones superiores a los $7 millones continúan aumentando en el país, impulsadas por la demanda de talento altamente calificado en distintos sectores productivos. Estas vacantes suelen concentrarse en cargos estratégicos, posiciones de liderazgo, perfiles especializados y profesionales con experiencia técnica o gerencial, abriendo opciones atractivas para quienes buscan crecimiento profesional y mejores ingresos.

Las compañías que ofrecen este tipo de remuneraciones priorizan competencias como la toma de decisiones, la capacidad de gestión y la experiencia comprobada en proyectos de alto impacto, factores que se han convertido en elementos determinantes dentro de los procesos de selección actuales. Además del salario, muchas de estas posiciones incluyen beneficios adicionales relacionados con formación, bonificaciones por desempeño y esquemas de trabajo flexibles.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como logística, administración, ingeniería, contabilidad, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Jefe de zona retail – Bogotá

Empresa: Lili Pink

Salario: 9.000.000 a 12.000.000

Lili Pink busca un jefe de zona retail para su cadena de tiendas en Bogotá, donde sus habilidades de liderazgo marcarán la diferencia.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.

Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.

Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.

Ingeniero de empaque – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 7.220.500

Como diseñador de empaques, será el encargado de desarrollar empaques que cumplan con altos estándares de calidad, costo y tiempo, adaptándose a las necesidades del cliente y normativas del sector.

Responsabilidades:

Garantizar el correcto desempeño de los materiales de empaque mediante análisis técnicos y pruebas funcionales.

Desarrollar análisis funcionales de envasado para asegurar el funcionamiento en la línea de producción.

Desarrollar un portafolio de proveedores de empaque a través de análisis de costo y calidad.

Definir especificaciones técnicas de insumos para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Establecer parámetros para procesos de envasado que cumplan con los requerimientos de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería mecánica, diseño de producto, diseño industrial o carreras afines.

Nivel de Inglés: B1.

3 años de experiencia en el sector cosmético farmacéutico o de alimentos.

Experiencia en desarrollo y diseño de empaques como plástico vidrio aerosoles cartón y flexibles.

Jefe de contabilidad – Bucaramanga

Empresa empleadora: Pernine

Salario: 8.500.000

Como líder de contabilidad tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno colaborativo, donde la integridad y el compromiso con la excelencia son valores fundamentales.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo contable y asegurar la correcta ejecución de las tareas diarias.

Elaborar reportes financieros precisos y oportunos para la dirección.

Garantizar la integridad de los procesos contables y el cumplimiento de las normas IFRS.

Coordinar y supervisar la implementación de herramientas contables como SAP y ERP.

Colaborar en la elaboración de presupuestos y análisis financieros.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en contabilidad preferiblemente en roles de jefe de contabilidad o líder de contabilidad.

Conocimientos avanzados en herramientas contables como SAP ERP y Microsoft Excel.

Título universitario en contabilidad o finanzas.

Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos financieros.

Coordinador médico – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Jefe de mantenimiento de planta – Tuluá

Empresa: Grupo Levapan

Salario: A convenir

En Grupo Levapan están en búsqueda de un jefe de mantenimiento quien será responsable de soportar la sostenibilidad del negocio mediante la implementación de estrategias de gestión de activos, gestión energética y optimización del mantenimiento planeado, aplicando metodologías estructuradas para el control y la confiabilidad de los activos.

Responsabilidades:

Administrar de forma sistemática los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos e infraestructura de la planta.

Garantizar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los equipos que intervienen en los procesos productivos.

Liderar estrategias de gestión de activos y mantenimiento alineadas con los objetivos del negocio.

Implementar y fortalecer metodologías como TPM y mejora continua.

Asegurar el cumplimiento de estándares técnicos, de seguridad y normativos propios de plantas de alimentos certificadas.

Gestionar indicadores de mantenimiento, costos, consumo energético y planes de optimización.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Electrónica, Automatización o afines.

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares dentro de plantas industriales de alimentos certificadas.

Amplio conocimiento de equipos industriales y procesos productivos.

Experiencia en gestión energética y gestión de activos.

Conocimientos en Office, SAP y deseable Project.

Interpretación de planos técnicos.

Conocimientos en TPM o metodologías de mejoramiento continuo.

