Oportunidades laborales con salarios competitivos: revise las vacantes activas en Colombia

Acceder a empleos con remuneraciones competitivas se ha convertido en una de las prioridades para quienes buscan mejorar su calidad de vida y proyectar su crecimiento profesional. En distintos sectores productivos del país, las empresas mantienen procesos de selección abiertos con el objetivo de atraer talento calificado que contribuya al fortalecimiento de sus operaciones y al desarrollo de nuevos proyectos.

La creciente demanda de profesionales especializados, sumada a la expansión de industrias estratégicas y a la transformación digital de las organizaciones, ha impulsado la apertura constante de convocatorias laborales con condiciones salariales atractivas, dirigidas a candidatos con diferentes niveles de experiencia y formación académica.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ingeniería, tecnología, administración, ventas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Director de construcciones - Medellín y Bogotá

Empresa: Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Coninsa está en la búsqueda de un líder en proyectos de infraestructura que desee fortalecer su capacidad de liderazgo y generar momentos memorables para los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud educación industria comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m2 o más.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

IT project manager LATAM – Bogotá

Empresa: IFCO Systems Colombia S.A.S.

Salario: 13.074.904

Si tiene una sólida experiencia en gestión de proyectos y un enfoque en la mejora continua, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y gestionar proyectos de TI en toda la región LATAM.

Asegurar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.

Implementar metodologías ágiles y herramientas como SCRUM.

Gestionar recursos y presupuesto para maximizar la eficiencia de los proyectos.

Requerimientos:

Nivel de Inglés B2 - C1 (requisito indispensable)

Experiencia como IT project manager gerente de proyectos de TI o líder de proyectos TI.

Conocimiento en metodologías ágiles como SCRUM.

Habilidades en IT Service Management (ITSM).

Experiencia en administración de aplicaciones y gestión de presupuestos de TI.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director inmobiliario – Medellín

Empresa: Nivel Propiedad Raiz

Salario: 9.000.000 a 11.000.000

Se busca un director inmobiliario quien en su rol se encargará de definir y ejecutar la estrategia inmobiliaria de la compañía, liderando la gestión comercial, legal y operativa de los activos y proyectos inmobiliarios a nivel nacional e internacional.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar la estrategia de desarrollo y comercialización inmobiliaria

Liderar equipos comerciales y administrativos del área inmobiliaria

Analizar oportunidades de inversión, compra, venta y desarrollo de proyectos

Gestionar y supervisar contratos inmobiliarios, alianzas estrategicas y negociaciones

Coordinar con áreas legales, financieras y técnicas

Asegurar el cumplimiento de la normativa legal y comercial vigente.

Representar a la compañía ante inversionistas, aliados y entidades externas

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 3 años como directivo en el sector inmobiliario.

Conocimiento sólido del derecho comercial aplicado a contratos.

VISA vigente y disponibilidad para viajar.

Alto nivel de inglés hablado y escrito.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de zona retail – Bogotá

Empresa: Lili Pink

Salario: 9.000.000 a 12.000.000

Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.

Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.

Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero de soluciones fortinet – Cali

Empresa: Open Group S.A.S

Salario: 12.600.000

Open Groups se encuentra en la búsqueda de un ingeniero de soluciones, quien será responsable del diseño y dimensionamiento de soluciones técnicas para la gestión y acompañamiento comercial de proyectos y servicios.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en empresas del sector tecnología (preferiblemente integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones).

Experiencia en herramientas para el dimensionamiento de soluciones de ciberseguridad, infraestructura de datacenter y equipos de cómputo.

Obligatoria experiencia con la marca Fortinet.

Profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Telemática o carreras afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

