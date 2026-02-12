Trabajo estable: reconocidas empresas ofrecen vacantes con contrato indefinido

En medio de un mercado laboral cambiante, el contrato a término indefinido se mantiene como una de las modalidades de vinculación más buscadas por quienes desean estabilidad en su empleo, lo que representa mayores oportunidades de crecimiento dentro de la organización y mejores condiciones para proyectar metas financieras y personales a mediano y largo plazo.

Bajo este panorama, reconocidas empresas en distintas ciudades mantienen abiertas convocatorias con este tipo de contrato, dirigidas a candidatos con diversos niveles de formación y experiencia. Estas oportunidades abarcan sectores como administración, economía, logística, tecnología y ventas, ampliando las opciones para quienes desean consolidar su trayectoria laboral.

Analista de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 2.950.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene un enfoque lógico y le apasiona el desarrollo de procesos, esta oferta es para usted.

Responsabilidades:

Atender requerimientos de compra de la Dirección General y Centros de Atención Regional.

Negociar con proveedores para obtener las mejores condiciones.

Garantizar el cumplimiento de normativas y políticas internas.

Elaborar y analizar reportes de compras para la toma de decisiones.

Optimizar procesos de adquisición y control de presupuestos.

Requerimientos:

Educación profesional en áreas administrativas.

1 año de experiencia en la industria financiera.

Conocimientos en normativas SARLAFT.

Manejo avanzado de Excel.

Experiencia en negociación y evaluación de proveedores.

Coordinador/a de habilidades para la autonomía – Cali

Empresa: Camara de Comercio de Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un/a coordinador/a de habilidades para la autonomía, quien será responsable de asegurar el diseño y la ejecución de alta calidad de esta línea estratégica.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar soluciones de autonomía con estándares de calidad y enfoque diferencial.

Articular aliados del ecosistema para habilitar oportunidades reales de continuidad.

Integrar tecnología e innovación en el acompañamiento y seguimiento.

Lograr resultados verificables en transiciones hacia educación, empleo o emprendimiento.

Incorporar investigación y tendencias globales en la evolución del modelo.

Garantizar disciplina operativa, calidad de datos y aprendizaje continuo para su mejora y escalamiento.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Ingeniería, Economía, Educación o áreas afines.

Posgrado en educación, medición, evaluación, innovación, políticas sociales o afines.

Mínimo 5 años liderando programas sociales o de empleabilidad bajo modelos multiactor, con manejo de equipos y herramientas digitales.

Operador logístico – Rionegro

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Al ser parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y contribuir al éxito de la operación logística.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o almacén

Manejo básico de herramientas informáticas.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Analista de integraciones – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Dentro de un entorno colaborativo y dinámico, será el responsable de asegurar que las integraciones técnicas se realicen de manera eficiente, contribuyendo directamente al éxito de los proyectos.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener integraciones técnicas entre sistemas internos y externos.

Colaborar con equipos técnicos para asegurar la correcta implementación de APIs.

Monitorear y solucionar problemas de integraciones en tiempo real.

Documentar procesos y mejoras para optimizar la experiencia del cliente.

Proveer soporte técnico y asesoría sobre integraciones a clientes.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como analista de integraciones o especialista en APIs.

Conocimiento en el uso y gestión de APIs.

Habilidad para identificar y resolver problemas técnicos de integraciones.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Técnico, Tecnólogo en sistemas y afines.

Ejecutivo comercial – Rionegro

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

