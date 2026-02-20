Trabajo estable disponible: vacantes activas con contrato formal en Colombia

Las vacantes con contrato formal ganan protagonismo entre quienes buscan estabilidad laboral, acceso a prestaciones sociales y respaldo en seguridad social. Este tipo de oportunidades adquiere mayor relevancia en un momento de mejora en los indicadores de empleo: en 2025, Colombia alcanzó la tasa de desempleo más baja en más de dos décadas, con un promedio anual de un 8,9 %, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Bajo este panorama, distintas empresas en el país mantienen abiertas convocatorias en diferentes sectores laborales, con esquemas de vinculación que ofrecen mayores garantías para los trabajadores.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Auxiliar de atención al paciente – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Analista de canales – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.280.000

Tuya busca una persona que quiera impulsar la transformación de los canales y el modelo de distribución, conectando estrategia, datos y operación para construir interacciones cada vez más simples y efectivas.

Responsabilidades:

Analizar el desempeño de los canales y el comportamiento de los clientes para identificar oportunidades de mejora.

Diseñar e impulsar iniciativas que hagan los canales más simples, eficientes y productivos.

Acompañar la transformación del modelo de distribución, conectando lo físico con lo digital.

Proponer acciones que impulsen la adopción digital y mejoren la experiencia en cada interacción.

Traducir datos y hallazgos en decisiones, requerimientos y planes de acción.

Coordinar con equipos de negocio, operación, tecnología y experiencia para llegar a iniciativas a ejecución.

Referenciar tendencias y buenas prácticas del mercado para evolucionar los canales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de empresas, Ingenierías de sistemas, Industrial, Administrativa, de productividad y calidad, o afines

Entre 2 y 3 años en áreas de canales, diseño de experiencia, mejora continua y estrategias de producto

Conocimientos básicos en APIs, análisis de datos, manejo de Excel o SAS Guide, diseño de chatbots para automatización de interacciones con el cliente.

Jefe comercial – Cali

Empresa: Superpack

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.

Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.

Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.

Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas o afines al proceso, preferiblemente con especialización

Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila o logística.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Especialista de producto bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: 3.500.000

Si le apasiona el mundo de los productos digitales, los medios de pago y quiere crecer en un entorno ágil, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y priorizar el backlog, asegurando alineación con los objetivos del negocio.

Recopilar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales.

Participar activamente en ceremonias ágiles.

Colaborar con el PO Senior/Product Manager en la visión y metas del producto.

Validar entregables y asegurar cumplimiento de criterios de aceptación.

Analizar feedback y métricas para proponer mejoras continuas.

Mantener comunicación fluida con equipos de desarrollo, QA, integraciones, proveedores y negocio.

Apoyar en documentación funcional y técnica.

Contribuir a la mejora continua del equipo ágil.

Requerimientos:

Título profesional en carreras como Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Industrial, Administración, Comercial, Control de Gestión o afines.

Experiencia de 1 año en proyectos digitales, análisis de requerimientos, adquirencia/pasarelas de pago o equipos ágiles.

Levantamiento de requerimientos, documentación funcional y validación de entregables.

Deseable: análisis de métricas, UAT, seguimiento de feedback.

Conocimiento en medios de pago y adquirencia.

Familiaridad con metodologías ágiles.

Habilidades de comunicación efectiva.

Nivel de inglés B2 conversacional.

Analista de abastecimiento – Cartagena

Empresa: Auteco

Salario: A convenir

Como analista de abastecimiento, será clave para garantizar que los procesos de suministro funcionen de manera ágil y eficiente.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos normativos de gestión de abastecimiento.

Asegurar la disponibilidad continua de material CKD e integración nacional.

Controlar inventarios con operadores logísticos internos y externos.

Coordinar transporte de mercancías optimizando costos y tiempos.

Brindar soporte técnico a planeación y control de suministros.

Presentar resultados mensuales y proponer nuevos proyectos.

Implementar procesos de mejora continua y medir su impacto.

Analizar KPI del área de abastecimiento.

Gestionar relaciones con proveedores y operadores logísticos.

Requerimientos:

Profesionales en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Nivel de inglés B1 (intermedio).

Experiencia de 1 a 2 años en planeación, producción, cadena de suministro o similares.

Manejo de Excel intermedio.

Conocimiento en Power BI (deseable).

