Actualmente, la estadística de desempleo en los Estados Unidos es de 4,3 %; sin embargo, 64,000 perdieron su empleo o emprendimiento en marzo de 2026, según datos de Trading Economics, lo cual ubica al empleo total en 162.85 millones de personas. La fuerza laboral se redujo en 0.1 puntos porcentuales, lo que la ubica en 61.9%.

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Con esas cifras se expone que actualmente conseguir y sostener el empleo en Estados Unidos es cada vez más complicado. Por ello, la organización Oxfam, que lucha contra la desigualdad para acabar con la pobreza y la injusticia, hizo un estudio y reveló cuáles son los peores estados del país para trabajar.

Actualmente, las cifras de desempleo en Estados Unidos se etabilizan en un 4,3 % Foto: Getty Images

Antes de desglosar el top 5 de peores zonas del país, es importante destacar los puntos de medición que tuvo el estudio:

Las políticas salariales

Las condiciones del trabajador

El derecho a la sindicalización

Aparte de los 50 estados, se incluyen: Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

El índice evalúa los puntos anteriormente a partir de un valor numérico único, el cual tiene el siguiente peso en el resultado final: políticas salariales (40% de la puntuación total); protección de los trabajadores (35% de la puntuación total); y derecho a la sindicación (25% de la puntuación total).

Los 5 peores estados de EE. UU. para trabajar

Tennessee (12.14 de puntaje total)

Es uno de los 3 peores estados en términos de políticas salariales; adicionalmente, es uno de los peores para “intentar sindicalizarse”; sin embargo, en condiciones para el trabajador, no es uno de los más bajos calificados.

Georgia (10.60 de puntaje total)

Este estado promedia por lo bajo todas las estadísticas medibles, en las cuales siempre es uno de los 7 peores, remarcando su baja aceptación a la creación de sindicatos; por esa razón, su posición tan alta en este escalafón.

Alabama (9.41 de puntaje total)

A pesar de no estar en el top 10 de peores países para formar un sindicato, tanto en condiciones salariales como en seguridad al trabajador, es uno de los 5 peores evaluados.

Carolina del Norte es el peor estado para los trabajadores, según estudio. Foto: Getty Images

Misisipi (9.09 de puntaje total)

Según Oxfam, es el estado donde menos se vela por la seguridad del trabajador a nivel nacional, con el menor esfuerzo en mejorar las condiciones de los asalariados.

Carolina del Norte (5.83 de puntaje total)

Es el estado con peores condiciones salariales, con bastante diferencia numérica del siguiente. Adicionalmente, es uno de los tres peores en condiciones de seguridad y es uno de los que más castiga la sindicalización.