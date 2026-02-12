Vacantes con salarios desde $ 10 millones: postúlese gratis a estas oportunidades

Las oportunidades laborales con salarios competitivos continúan en aumento en Colombia, impulsadas por la demanda de talento especializado en áreas estratégicas que requieren formación profesional, experiencia técnica y habilidades de liderazgo. Estas ofertas representan una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos, acceder a nuevos retos profesionales y fortalecer su crecimiento dentro de organizaciones nacionales e internacionales.

En línea con esta demanda, diversas empresas mantienen vacantes activas con salarios desde los $ 10 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia en campos como ingeniería, administración, tecnología, arquitectura, entre otros.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. Foto: Stock

Director de vivienda – Bogotá

Empresa: Amarilo

Salario: 10.000.000 a 13.000.000

En este rol, su misión será dirigir e implementar la estrategia de construcción y coordinar, controlar y supervisar el desarrollo del proyecto de construcción asignado.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administrador y Constructor Arquitectónico.

Copnia vigente (si aplica).

Deseable Especialización en Gerencia de Construcciones, Gerencia de Obra y/o afines.

Conocimientos específicos en Planeación de control de costos, programación y control de obra. Manejo de empresas de servicios públicos y otras entidades públicas, clientes, copropiedades, contratistas, proveedores, supervisión técnica, entre otros.

Experiencia mínima 8 años en cargo de dirección de obra, específicamente en vivienda (vis/no vis).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de auditoría interna – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

El candidato ideal tendrá la capacidad de prevenir y detectar fraudes, aportando así a la robustez financiera y operativa de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.

Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.

Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.

Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.

Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.

Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Relación directa con alta dirección.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto de soluciones – Medellín

Empresa: Open Group S.A.S

Salario: 12.000.000

Si le apasiona el diseño de soluciones tecnológicas, el acompañamiento comercial y el trabajo en proyectos de alto impacto, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Entender las necesidades y requerimientos técnicos de los clientes para diseñar soluciones alineadas a sus procesos y objetivos.

Diseñar y dimensionar soluciones técnicas y arquitecturas de proyectos y servicios.

Elaborar el componente técnico y económico de las oportunidades asignadas en el CRM.

Liderar sustentaciones técnicas de ofertas ante clientes.

Acompañar al equipo comercial en levantamiento de información, construcción, presentación y sustentación de propuestas.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos comerciales establecidos en las ofertas.

Mantener actualizadas las herramientas de apoyo comercial como plantillas, listas de precios y objeciones.

Apoyar al equipo de ingeniería, implementación y servicio al cliente cuando sea requerido.

Cumplir con los entrenamientos, capacitaciones e indicadores definidos por la compañía.

Requerimientos:

Experiencia superior a 3 años en empresas del sector tecnología, idealmente con al menos 2 años continuos en el mismo cargo.

Experiencia en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.

Conocimiento en el desarrollo de proyectos para el sector privado y gobierno.

Experiencia en elaboración y diseño de arquitecturas, preferiblemente con sólidos conocimientos en herramientas de dimensionamiento y arquitecturas de ciberseguridad.

Profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Telemática o carreras afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de soluciones fortinet – Cali

Empresa: Open Group S.A.S

Salario: 12.600.000

Open Groups se encuentra en la búsqueda de un ingeniero de soluciones, quien será responsable del diseño y dimensionamiento de soluciones técnicas para la gestión y acompañamiento comercial de proyectos y servicios.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en empresas del sector tecnología (preferiblemente integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones).

Experiencia en herramientas para el dimensionamiento de soluciones de ciberseguridad, infraestructura de datacenter y equipos de cómputo.

Obligatoria experiencia con la marca Fortinet.

Profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Telemática o carreras afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

IT project manager LATAM – Bogotá

Empresa: IFCO Systems Colombia S.A.S.

Salario: 13.074.904

Si tiene una sólida experiencia en gestión de proyectos y un enfoque en la mejora continua, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y gestionar proyectos de TI en toda la región LATAM.

Asegurar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.

Implementar metodologías ágiles y herramientas como SCRUM.

Gestionar recursos y presupuesto para maximizar la eficiencia de los proyectos.

Requerimientos:

Nivel de Inglés B2 - C1 (requisito indispensable)

Experiencia como IT project manager gerente de proyectos de TI o líder de proyectos TI.

Conocimiento en metodologías ágiles como SCRUM.

Habilidades en IT Service Management (ITSM).

Experiencia en administración de aplicaciones y gestión de presupuestos de TI.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de construcciones - Medellín y Bogotá

Empresa: Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Coninsa está en la búsqueda de un líder en proyectos de infraestructura que desee fortalecer su capacidad de liderazgo y generar momentos memorables para los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud educación industria comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m2 o más.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.