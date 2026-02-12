Buscan talento en el sector tech: hay más de 2.000 vacantes disponibles en todo el país

El sector tecnológico se posiciona como uno de los principales impulsores del mercado laboral en Colombia, con una expectativa neta de empleo del 29 % para 2026 y una demanda creciente de perfiles especializados en inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software. Estas cifras reflejan el papel estratégico que cumple la tecnología en los procesos de transformación digital y competitividad empresarial.
En línea con esta tendencia, más de 2 mil vacantes se encuentran activas en todo el país, dirigidas a profesionales y técnicos con diferentes niveles de experiencia que buscan incorporarse a una industria en constante evolución.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Líder de arquitectura – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: A convenir
En este rol su misión será liderar el equipo de arquitectura para asegurar que las decisiones tecnológicas soporten la estrategia corporativa, mitiguen riesgos, optimicen el costo total de propiedad y contribuyan a la sostenibilidad tecnológica de la organización.
Responsabilidades:
- Liderar la modernización tecnológica hacia arquitecturas cloud native, seguras y altamente disponibles.
- Reducir la deuda técnica estructural y mejorar la salud arquitectónica de los sistemas críticos.
- Asegurar la resiliencia tecnológica, la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio.
- Diseñar y fortalecer la arquitectura de datos, asegurando calidad, gobernanza y capacidad analítica.
- Implementar y mantener un marco de gobierno arquitectónico adaptable a equipos ágiles.
- Optimizar el TCO tecnológico mediante prácticas FinOps y decisiones técnicas orientadas a eficiencia.
- Alinear decisiones de arquitectura con la estrategia corporativa, el retorno financiero esperado y la gestión de riesgo tecnológico.
- Desarrollar y elevar las capacidades del equipo de arquitectos, promoviendo un alto nivel técnico y colaborativo.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o áreas afines. Posgrado en Arquitectura de TI, Sistemas de Información, Gerencia de Proyectos o afines (o experiencia equivalente).
- Experiencia mínima de 10 años en áreas de tecnología, con al menos 5 años en roles de arquitectura (soluciones, empresarial, técnica o datos).
- Inglés B1.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador de operaciones tecnológicas – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 9.366.559
Emtelco busca un líder estratégico capaz de alinear la tecnología con la visión del negocio.
Responsabilidades:
- Diseñar el modelo de procesos y estrategias de mejora continua para alinear los servicios tecnológicos con los objetivos de la Vicepresidencia.
- Gestionar el equipo de soporte, asegurando el cumplimiento de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) y la satisfacción del usuario final.
- Velar por el cumplimiento de las políticas de licenciamiento de software y derechos de autor.
Requerimientos:
- Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.
- Mínimo 3 años en áreas de tecnología, de los cuales 2 años deben ser específicos en Gestión de Servicios TI (ITSM), definiendo procesos bajo metodología ITIL y/o COBIT y liderando equipos de trabajo.
- Deseable experiencia en empresas de Contact Center/BPO o compañías de +250 empleados.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
AI engineer – Bogotá
Empresa: Habi
Salario: A convenir
Habi busca una persona que disfrute llevar la analítica a producción, automatizar procesos y trabajar muy cerca de tecnología.
Responsabilidades:
- Construir soluciones analíticas productivas usando tecnologías ágiles.
- Automatizar procesos definidos junto a equipos de tecnología.
- Analizar datos para generar insights accionables (sin foco en modelos complejos).
- Diseñar e implementar soluciones basadas en reglas, agentes e integración vía APIs.
- Traducir necesidades del negocio en soluciones técnicas escalables.
- Acompañar el despliegue de soluciones sin desarrollar core tech
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería (Sistemas, Eléctrica, Electrónica o afines).
- Experiencia combinando análisis de datos con tecnología.
- Comodidad interactuando con sistemas productivos.
- Perfil práctico, orientado a ejecución y automatización.
- Experiencia en desarrollo con Python, y análisis de datos con SQL.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Operador de medios tecnológicos – Medellín - Barranquilla - Cartagena - Yopal - Montería - Santa Marta - Villavicencio - Pasto - Armenia - Pereira - Bucaramanga - Cali - Cúcuta
Como especialista en seguridad electrónica, tendrá la oportunidad de trabajar con sistemas de vigilancia de última generación, garantizando la protección y seguridad de los clientes.
Responsabilidades:
- Monitorear sistemas de vigilancia electrónica en tiempo real.
- Responder a incidentes de seguridad de manera eficiente.
- Mantener y actualizar equipos de seguridad tecnológica.
- Elaborar reportes diarios sobre actividades y eventos de seguridad.
- Colaborar con el equipo de seguridad para mejorar los protocolos existentes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 1 año de experiencia como operador de medios tecnológicos o similar.
- Curso actualizado y vigente de OMT.
- Conocimientos básicos en sistemas de vigilancia y seguridad.
- Habilidad para trabajar en turnos rotativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Desarrollador web full stack – Bogotá
Empresa: ASSISPREX S.A.S.
Salario: 6.000.000 a 6.500.000
En este entorno dinámico y colaborativo, su rol será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando la calidad y eficiencia de las soluciones tecnológicas implementadas.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como desarrollador web o ingeniero de software.
- Dominio de lenguajes de programación como JavaScript, Python o Ruby.
- Conocimiento en frameworks como React Angular o Vue.js.
- Experiencia en bases de datos relacionales y no relacionales. Habilidad para trabajar en un entorno ágil y dinámico.
- Nivel de educación: Profesional.
- Sectores laborales: Software informática y telecomunicaciones.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Especialista soluciones TI – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
En este rol, tendrá la oportunidad de optimizar procesos y generar ingresos mediante el uso innovador de la tecnología.
Responsabilidades:
- Identificar y analizar necesidades tecnológicas del negocio.
- Desarrollar e implementar soluciones TI alineadas con objetivos comerciales.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar procesos.
- Monitorear y evaluar el rendimiento de las soluciones implementadas.
- Proporcionar soporte y capacitación sobre el uso de nuevas tecnologías
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería de Sistemas, ingeniería Software, ingeniería Informática, ingeniería electrónica, Administrador de empresas, Ingeniería Industrial o afines. Conocimiento en desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
- Experiencia mínima de 2 años como especialista en soluciones TI comercial.
- Conocimiento y manejo de Salesforce (Marketing, CDP, Service y (POS).
- Capacidad para trabajar en equipo y resolución de problemas.
- Indispensable inglés.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.