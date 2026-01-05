Oportunidades laborales en Medellín: revise las ofertas activas

El mercado laboral en la capital antioqueña arranca con movimiento durante las primeras semanas del año, con empresas que mantienen abiertas múltiples vacantes en distintos sectores. Esta dinámica refleja la necesidad de fortalecer equipos de trabajo y dar continuidad a operaciones planificadas para los próximos meses, lo que genera oportunidades concretas para quienes buscan empleo en Medellín.

Para los candidatos, este escenario representa una oportunidad para vincularse rápidamente a organizaciones que valoran la disponibilidad inmediata y la experiencia en distintas áreas. La continuidad de las vacantes abiertas indica que los procesos de selección siguen activos y que es un momento estratégico para postularse antes de que los cargos se cubran.

Además, la ciudad se destaca por su diversidad económica y su concentración de empresas medianas y grandes, lo que permite que los interesados encuentren opciones laborales acordes a diferentes perfiles, trayectorias y aspiraciones profesionales.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista asuntos legales

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

En este rol, será el especialista jurídico responsable de brindar soporte jurídico oportuno y preciso a las áreas de la compañía.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en procesos jurídicos.

Conocimiento en contratación mercantil.

Familiaridad con habeas data y derecho del consumo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director comercial B2B

Empresa: FACE2FACE

Salario: 4.000.000 a 8.000.000

Si Le apasiona el desarrollo de negocios, el liderazgo de equipos comerciales y la construcción de relaciones estratégicas, esta es una gran oportunidad profesional.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar la estrategia integral del canal B2B.

Liderar la gestión de cuentas clave distribuidores y clientes corporativos.

Desarrollar oportunidades de crecimiento en territorios nacionales.

Dirigir y potenciar el equipo nacional de ejecutivos comerciales B2B.

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y márgenes.

Analizar indicadores comerciales y tomar decisiones basadas en datos.

Representar la marca en ferias y convenciones.

Alinear la estrategia comercial con las áreas de producto, logística y finanzas.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales o Ingeniería Industrial.

Especialización en Dirección Comercial, Gerencia de Ventas o Marketing Estratégico (deseable).

Mínimo 5 años de experiencia liderando canales B2B en retail moda, calzado y accesorios

Experiencia en cuentas clave distribuidores y expansión territorial.

Dominio de CRM de ventas y Excel avanzado.

Alta capacidad de negociación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de soporte de soluciones TI

Empresa: Medipiel

Salario: 3.740.000

En este puesto, tendrá la oportunidad de implementar y desarrollar soluciones informáticas que impulsan el negocio.

Responsabilidades:

Implementar soluciones Informáticas relacionadas con los sistemas existentes o con los nuevos sistemas.

Definir y realizar pruebas para verificar que los Sistemas de Información cumplan las especificaciones y los requisitos funcionales establecidos.

Documentar y gestionar los controles de cambio en los sistemas existentes.

Administrar la seguridad de los sistemas, perfilando los usuarios de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

Solucionar los incidentes que se presenten en la operación de los sistemas de información que estén a su alcance.

Revisar y gestionar diariamente la mesa de ayuda y resolver los casos escalados.

Gestionar y escalar con los proveedores requerimientos incidentes o problemas asociados a los sistemas de información.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, informática, desarrollo de software o afines.

4 años de experiencia en administración y soporte en ERP Siesa Enterprise, configuración, administración y soporte de aplicaciones y tecnologías de software.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.