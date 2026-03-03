EMPLEO

Oportunidades laborales vigentes para comenzar el mes con trabajo

Juliana Flórez

3 de marzo de 2026, 5:19 p. m.
Conozca todas las vacantes disponibles ingresando a la sección de Semana Empleos Foto: Getty Images

Las cifras oficiales evidencian un leve avance en los indicadores laborales al inicio de 2026. En enero se registraron 23.227.000 personas ocupadas, una cifra superior a las 22.903.000 contabilizadas en el mismo mes de 2025, evidenciando un incremento en el número de trabajadores vinculados formalmente.

A raiz de este panorama alentador, múltiples compañías mantienen abiertas convocatorias en varias ciudades del país, expandiendo las posibilidades de acceso al empleo formal.

Las oportunidades contemplan diferentes niveles de experiencia y permiten a los aspirantes revisar los requisitos y comparar opciones antes de tomar una decisión.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Finanzas

Más de 100.000 vacantes activas: postúlese gratis desde su celular

Finanzas

¿Busca empleo en el sector salud? Estas son las vacantes activas en el país

Finanzas

Medellín abre 26.394 vacantes de empleo para todos los perfiles: así puede postularse gratis

Finanzas

Oportunidades laborales y de formación: Bavaria amplía convocatorias en 2026

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: revise las 65 mil vacantes disponibles

Finanzas

Cali ofrece 18.322 oportunidades laborales esta semana: conozca más acá

Trabajo y educación

Postúlese para trabajar con el ICBF: link para ingresar al listado

Finanzas

Empiece marzo con trabajo nuevo: miles de vacantes disponibles hoy en Colombia

Finanzas

Conozca las empresas que ofrecen salarios superiores a los $ 8 millones y cómo aplicar

Finanzas

Oportunidades laborales para psicólogos en todo el país. Conozca más detalles aquí

Trabajo sí hay.
Hay más de 100 mil ofertas de empleo publicadas para que usted pueda aplicar a la que se ajuste a su perfil. Foto: Getty Images

Analista de compras bienes y servicios indirectos – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 3.246.000 a $ 3.490.000

Como Analista de Suministros, desempeñará un papel crucial en la gestión de compras administrativas y operativas, asegurando calidad y cumplimiento.

Responsabilidades:

  • Realizar el seguimiento a las solicitudes de distintas áreas y alinearlas con los lineamientos del área de suministros.
  • Verificar y reportar inconsistencias en la codificación de nuevos proveedores o actualización de su documentación.
  • Solicitar cotizaciones y gestionar compras con los mejores términos comerciales.
  • Gestionar requisiciones de suministros y garantizar el cumplimiento de fechas de entrega.
  • Revisar la documentación para la creación y actualización de proveedores.
  • Ejecutar actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
  • Proponer acciones de mejora y brindar soporte al director de compras.
  • Verificar la documentación soporte de compras cumpliendo requisitos legales.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas o carreras administrativas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
  • Capacidad para gestionar compras y negociar con proveedores.
  • Conocimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.
  • Habilidades de análisis y comunicación efectiva.

¡Aplique acá!

Diseñador gráfico – Medellín

Empresa: Socoda

Salario: 3.500.000

Como parte integral del equipo creativo, su propósito será transformar conceptos en experiencias visuales impactantes que refuercen la identidad de la marca.

Responsabilidades:

  • Desarrollar conceptos visuales según los requerimientos de proyectos.
  • Colaborar con el equipo de marketing para crear campañas visuales.
  • Diseñar material gráfico para plataformas digitales y físicas.
  • Asegurar la consistencia y calidad en todas las piezas gráficas.
  • Adaptar gráficos según los comentarios y las revisiones del equipo.

Requerimientos:

  • Título en Diseño Gráfico Diseño Visual o carreras afines.
  • Experiencia de al menos 2 años como diseñador gráfico o visual.
  • Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
  • Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¡Aplique acá!

Bogotanos, alisten la hoja de vida: hay más de 65.000 trabajos disponibles con postulación gratuita y virtual

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

¡Aplique acá!

Coordinador(a) contable – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.000.000

Como coordinador contable su experiencia será fundamental para asegurar la salud financiera de la empresa y de los clientes.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las actividades del departamento contable.
  • Garantizar el cumplimiento de normas contables y fiscales.
  • Preparar informes financieros y presentarlos a la dirección.
  • Colaborar en la planificación financiera y el presupuesto anual.
  • Gestionar auditorías internas y externas.

Requerimientos:

  • Título en Contaduría Pública con tarjeta profesional.
  • Experiencia mínima de 3 años como coordinador contable o en roles similares.
  • Conocimientos avanzados en normas contables y fiscales.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
  • Dominio de herramientas informáticas y software contable.

¡Aplique acá!

Gerente de sede – Barranquilla

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.200.000 a $ 6.000.000

En este cargo, tendrá la oportunidad de implementar estrategias comerciales y de marketing innovadoras para aumentar la rentabilidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar y liderar el funcionamiento diario del punto de venta.
  • Establecer y alcanzar los objetivos de ventas y KPI.
  • Gestionar y controlar el presupuesto de la sede.
  • Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión.
  • Desarrollar estrategias comerciales y de marketing.
  • Capacitar y motivar al equipo comercial.

Requerimientos:

  • Experiencia en el seguimiento de equipos comerciales.
  • Experiencia gerenciando puntos de venta.
  • Experiencia para manejar presupuestos y KPI.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

