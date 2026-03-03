Las cifras oficiales evidencian un leve avance en los indicadores laborales al inicio de 2026. En enero se registraron 23.227.000 personas ocupadas, una cifra superior a las 22.903.000 contabilizadas en el mismo mes de 2025, evidenciando un incremento en el número de trabajadores vinculados formalmente.
A raiz de este panorama alentador, múltiples compañías mantienen abiertas convocatorias en varias ciudades del país, expandiendo las posibilidades de acceso al empleo formal.
Las oportunidades contemplan diferentes niveles de experiencia y permiten a los aspirantes revisar los requisitos y comparar opciones antes de tomar una decisión.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas.
Analista de compras bienes y servicios indirectos – Bogotá
Empresa: Croydon
Salario: $ 3.246.000 a $ 3.490.000
Como Analista de Suministros, desempeñará un papel crucial en la gestión de compras administrativas y operativas, asegurando calidad y cumplimiento.
Responsabilidades:
- Realizar el seguimiento a las solicitudes de distintas áreas y alinearlas con los lineamientos del área de suministros.
- Verificar y reportar inconsistencias en la codificación de nuevos proveedores o actualización de su documentación.
- Solicitar cotizaciones y gestionar compras con los mejores términos comerciales.
- Gestionar requisiciones de suministros y garantizar el cumplimiento de fechas de entrega.
- Revisar la documentación para la creación y actualización de proveedores.
- Ejecutar actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Proponer acciones de mejora y brindar soporte al director de compras.
- Verificar la documentación soporte de compras cumpliendo requisitos legales.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas o carreras administrativas relacionadas.
- Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
- Capacidad para gestionar compras y negociar con proveedores.
- Conocimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Habilidades de análisis y comunicación efectiva.
Diseñador gráfico – Medellín
Empresa: Socoda
Salario: 3.500.000
Como parte integral del equipo creativo, su propósito será transformar conceptos en experiencias visuales impactantes que refuercen la identidad de la marca.
Responsabilidades:
- Desarrollar conceptos visuales según los requerimientos de proyectos.
- Colaborar con el equipo de marketing para crear campañas visuales.
- Diseñar material gráfico para plataformas digitales y físicas.
- Asegurar la consistencia y calidad en todas las piezas gráficas.
- Adaptar gráficos según los comentarios y las revisiones del equipo.
Requerimientos:
- Título en Diseño Gráfico Diseño Visual o carreras afines.
- Experiencia de al menos 2 años como diseñador gráfico o visual.
- Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
- Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Coordinador(a) contable – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: $ 4.000.000
Como coordinador contable su experiencia será fundamental para asegurar la salud financiera de la empresa y de los clientes.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades del departamento contable.
- Garantizar el cumplimiento de normas contables y fiscales.
- Preparar informes financieros y presentarlos a la dirección.
- Colaborar en la planificación financiera y el presupuesto anual.
- Gestionar auditorías internas y externas.
Requerimientos:
- Título en Contaduría Pública con tarjeta profesional.
- Experiencia mínima de 3 años como coordinador contable o en roles similares.
- Conocimientos avanzados en normas contables y fiscales.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
- Dominio de herramientas informáticas y software contable.
Gerente de sede – Barranquilla
Empresa: Bodytech
Salario: $ 3.200.000 a $ 6.000.000
En este cargo, tendrá la oportunidad de implementar estrategias comerciales y de marketing innovadoras para aumentar la rentabilidad.
Responsabilidades:
- Supervisar y liderar el funcionamiento diario del punto de venta.
- Establecer y alcanzar los objetivos de ventas y KPI.
- Gestionar y controlar el presupuesto de la sede.
- Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión.
- Desarrollar estrategias comerciales y de marketing.
- Capacitar y motivar al equipo comercial.
Requerimientos:
- Experiencia en el seguimiento de equipos comerciales.
- Experiencia gerenciando puntos de venta.
- Experiencia para manejar presupuestos y KPI.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.