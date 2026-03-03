Las cifras oficiales evidencian un leve avance en los indicadores laborales al inicio de 2026. En enero se registraron 23.227.000 personas ocupadas, una cifra superior a las 22.903.000 contabilizadas en el mismo mes de 2025, evidenciando un incremento en el número de trabajadores vinculados formalmente.

A raiz de este panorama alentador, múltiples compañías mantienen abiertas convocatorias en varias ciudades del país, expandiendo las posibilidades de acceso al empleo formal.

Las oportunidades contemplan diferentes niveles de experiencia y permiten a los aspirantes revisar los requisitos y comparar opciones antes de tomar una decisión.

¿Cómo postularse?

Analista de compras bienes y servicios indirectos – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 3.246.000 a $ 3.490.000

Como Analista de Suministros, desempeñará un papel crucial en la gestión de compras administrativas y operativas, asegurando calidad y cumplimiento.

Responsabilidades:

Realizar el seguimiento a las solicitudes de distintas áreas y alinearlas con los lineamientos del área de suministros.

Verificar y reportar inconsistencias en la codificación de nuevos proveedores o actualización de su documentación.

Solicitar cotizaciones y gestionar compras con los mejores términos comerciales.

Gestionar requisiciones de suministros y garantizar el cumplimiento de fechas de entrega.

Revisar la documentación para la creación y actualización de proveedores.

Ejecutar actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Proponer acciones de mejora y brindar soporte al director de compras.

Verificar la documentación soporte de compras cumpliendo requisitos legales.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas o carreras administrativas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

Capacidad para gestionar compras y negociar con proveedores.

Conocimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Habilidades de análisis y comunicación efectiva.

Diseñador gráfico – Medellín

Empresa: Socoda

Salario: 3.500.000

Como parte integral del equipo creativo, su propósito será transformar conceptos en experiencias visuales impactantes que refuercen la identidad de la marca.

Responsabilidades:

Desarrollar conceptos visuales según los requerimientos de proyectos.

Colaborar con el equipo de marketing para crear campañas visuales.

Diseñar material gráfico para plataformas digitales y físicas.

Asegurar la consistencia y calidad en todas las piezas gráficas.

Adaptar gráficos según los comentarios y las revisiones del equipo.

Requerimientos:

Título en Diseño Gráfico Diseño Visual o carreras afines.

Experiencia de al menos 2 años como diseñador gráfico o visual.

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Coordinador(a) contable – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.000.000

Como coordinador contable su experiencia será fundamental para asegurar la salud financiera de la empresa y de los clientes.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades del departamento contable.

Garantizar el cumplimiento de normas contables y fiscales.

Preparar informes financieros y presentarlos a la dirección.

Colaborar en la planificación financiera y el presupuesto anual.

Gestionar auditorías internas y externas.

Requerimientos:

Título en Contaduría Pública con tarjeta profesional.

Experiencia mínima de 3 años como coordinador contable o en roles similares.

Conocimientos avanzados en normas contables y fiscales.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Dominio de herramientas informáticas y software contable.

Gerente de sede – Barranquilla

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.200.000 a $ 6.000.000

En este cargo, tendrá la oportunidad de implementar estrategias comerciales y de marketing innovadoras para aumentar la rentabilidad.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar el funcionamiento diario del punto de venta.

Establecer y alcanzar los objetivos de ventas y KPI.

Gestionar y controlar el presupuesto de la sede.

Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión.

Desarrollar estrategias comerciales y de marketing.

Capacitar y motivar al equipo comercial.

Requerimientos:

Experiencia en el seguimiento de equipos comerciales.

Experiencia gerenciando puntos de venta.

Experiencia para manejar presupuestos y KPI.

