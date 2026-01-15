Pereira tiene nuevas oportunidades laborales: revíselas aquí

En los últimos meses, Pereira se ha consolidado como una de las ciudades intermedias del país con mayor generación de empleo, reflejando su capacidad para abrir nuevas oportunidades laborales con mejores condiciones, mayor estabilidad y un entorno de protección social para los trabajadores.

Gran parte de esta dinámica se explica por el crecimiento de sectores como la administración, la logística y las finanzas, que continúan impulsando la creación de puestos de trabajo y la apertura de procesos de selección para distintos perfiles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Asesor de servicios

Empresa: Banco Mundo Mujer

Salario: 2.140.000

Banco Mundo Mujer busca un profesional apasionado por las ventas y enfocado en el servicio al cliente, que esté dispuesto a contribuir a la misión de ofrecer una experiencia excepcional.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes asignada.

Brindar asesoría personalizada en servicios financieros.

Identificar oportunidades de negocio y expansión.

Mantener relaciones comerciales sólidas con los clientes.

Contribuir al logro de los objetivos de ventas y servicio.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de servicios o roles similares.

Habilidades comprobadas en atención al cliente y ventas.

Conocimiento en productos financieros y microfinanzas.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¿Cumple con los requisitos?

Asesor comercial - Comercio exterior

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 2.500.000 a 4.000.000

En este rol, será una pieza clave en el apoyo operativo, comercial y logístico para el desarrollo de mercados internacionales.

Responsabilidades:

Analizar el mercado internacional para identificar oportunidades de negocio.

Prospectar nuevos clientes y canales de comercialización en el extranjero.

Aplicar estrategias de marketing internacional para penetración de mercado.

Gestionar la documentación de exportación y certificaciones internacionales.

Establecer el contacto inicial con posibles distribuidores y clientes internacionales.

Realizar seguimiento a muestras y cotizaciones.

Apoyar la logística y colaborar con agentes de carga.

Preparar material comercial para presentaciones y propuestas.

Requerimientos:

2 años de experiencia en comercio exterior, soporte comercial internacional o administración de exportaciones.

Técnico, tecnólogo o profesional en comercio exterior, negocios internacionales, administración de empresas, de negocios, gestión comercial, mercadeo o afines.

Conocimiento de documentación aduanera básica e INCOTERMS.

Manejo avanzado de Excel y CRM.

Nivel de inglés intermedio-avanzado.

¿Cumple con los requisitos?

Bodeguero de tienda

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este cargo, su propósito será coordinar procesos comerciales de los puntos de venta adscritos a la zona, coordinando el personal y las actividades que influyen en el margen de rentabilidad y en el posicionamiento de las marcas.

Responsabilidades:

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje.

Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos.

Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros.

Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas.

Requerimientos:

Bachiller terminado.

Experiencia mínima de 6 meses en el área de logística.

Conocimientos en manejo básico de inventarios.

¿Cumple con los requisitos?

Auxiliar operativo

Empresa: Seven Seven

Salario: A convenir

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

Experiencia comprobable en el sector retail de moda y calzado.

¿Cumple con los requisitos?

Asesor comercial

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 2.012.000

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas comerciales.

Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.

Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cta. corriente, cta. de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo, entre otros)

Requerimientos:

Tecnólogo, profesional, estudiantes desde 4.° semestre en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos?

