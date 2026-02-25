Sector salud tiene vacantes con contrato formal en varias regiones del país: postúlese acá

La red hospitalaria y los servicios asociados a la atención médica atraviesan un momento de alta demanda en distintas regiones de Colombia. La ampliación de coberturas, el fortalecimiento de programas de prevención y el avance en procesos clínicos y administrativos han impulsado nuevas convocatorias laborales con contratación formal.
Detrás de esta dinámica hay una mayor exigencia en estándares de calidad y tiempos de respuesta. Las instituciones están reforzando sus equipos para garantizar mayor acceso y especialización en los servicios de salud.
Bajo este panorama, actualmente hay oportunidades para químicos, médicos generales, especialistas en pediatría, enfermeros, auxiliares de farmacia y asesores comerciales con experiencia en el sector. Las vacantes contemplan, en varios casos, contratación formal y beneficios de ley, representando una posibilidad de estabilidad y proyección para distintos perfiles.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.
Analista químico – Ibagué
Empresa: Equipos Técnicos y Logística S.A.S.
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
Como parte del equipo, será responsable de asegurar que los productos cumplan con los más altos estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Hacer análisis químicos detallados para asegurar la calidad del producto final.
- Colaborar con el equipo de producción para implementar mejoras en los procesos de calidad.
- Desarrollar y mantener procedimientos de control de calidad.
- Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las normativas de calidad.
- Documentar y reportar los resultados de los análisis y auditorías.
Requerimientos:
- Título en Química o afines.
- Experiencia mínima de 2 años como analista químico, químico de laboratorio o técnico de laboratorio.
- Conocimiento en normativas de calidad y buenas prácticas de laboratorio.
- Habilidad para trabajar con equipos de laboratorio y efectuar análisis complejos.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico especialista pediatra – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 5.800.000 a 6.000.000
Como parte del equipo, su rol será esencial en la consulta externa, enfocándose en el cuidado y seguimiento de la salud de niños y adolescentes.
Responsabilidades:
- Brindar consultas médicas a pacientes pediátricos en consulta externa.
- Hacer diagnósticos y tratamientos adecuados para diferentes afecciones infantiles.
- Colaborar con un equipo multidisciplinario para asegurar el bienestar de los pacientes.
- Educar a las familias sobre el cuidado y prevención de enfermedades.
- Participar en programas de promoción de la salud infantil.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina.
- Especialización en Pediatría.
- Experiencia como médico pediatra en consulta externa mínima de 2 años.
- Curso vigente en RCP básico y avanzado.
- Manejo integral del paciente pediátrico, control de crecimiento y desarrollo.
- Habilidades en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías pediátricas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asesor comercial externo de EPS – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente, aprender sobre el sector de la salud y ganar visibilidad en un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre productos de salud.
- Promover la captación y fidelización de usuarios.
- Realizar ventas en frío para expandir la base de clientes.
- Colaborar con el equipo para alcanzar metas de ventas.
- Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector salud.
Requerimientos:
- Experiencia previa como asesor comercial externo o similar.
- Habilidades comprobadas en ventas en frío.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Conocimiento del mercado de soluciones de salud.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Como técnico en farmacia, se encargará de mantener un control riguroso de los inventarios y brindar información precisa tanto a pacientes como al personal médico.
Responsabilidades:
- Gestionar la farmacia asegurando un control preciso de inventarios.
- Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.
- Proveer información clara a pacientes y al equipo médico sobre medicamentos y dispositivos.
- Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.
- Experiencia mínima de 1 año, incluyendo prácticas en el sector hospitalario.
- Habilidades en la recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.
- Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos de servicios farmacéuticos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el sector salud, haga clic en este enlace.