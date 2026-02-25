Sector salud tiene vacantes con contrato formal en varias regiones del país: postúlese acá

La red hospitalaria y los servicios asociados a la atención médica atraviesan un momento de alta demanda en distintas regiones de Colombia. La ampliación de coberturas, el fortalecimiento de programas de prevención y el avance en procesos clínicos y administrativos han impulsado nuevas convocatorias laborales con contratación formal.

Detrás de esta dinámica hay una mayor exigencia en estándares de calidad y tiempos de respuesta. Las instituciones están reforzando sus equipos para garantizar mayor acceso y especialización en los servicios de salud.

Bajo este panorama, actualmente hay oportunidades para químicos, médicos generales, especialistas en pediatría, enfermeros, auxiliares de farmacia y asesores comerciales con experiencia en el sector. Las vacantes contemplan, en varios casos, contratación formal y beneficios de ley, representando una posibilidad de estabilidad y proyección para distintos perfiles.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Analista químico – Ibagué

Empresa: Equipos Técnicos y Logística S.A.S.

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Como parte del equipo, será responsable de asegurar que los productos cumplan con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Hacer análisis químicos detallados para asegurar la calidad del producto final.

Colaborar con el equipo de producción para implementar mejoras en los procesos de calidad.

Desarrollar y mantener procedimientos de control de calidad.

Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las normativas de calidad.

Documentar y reportar los resultados de los análisis y auditorías.

Requerimientos:

Título en Química o afines.

Experiencia mínima de 2 años como analista químico, químico de laboratorio o técnico de laboratorio.

Conocimiento en normativas de calidad y buenas prácticas de laboratorio.

Habilidad para trabajar con equipos de laboratorio y efectuar análisis complejos.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista pediatra – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 5.800.000 a 6.000.000

Como parte del equipo, su rol será esencial en la consulta externa, enfocándose en el cuidado y seguimiento de la salud de niños y adolescentes.

Responsabilidades:

Brindar consultas médicas a pacientes pediátricos en consulta externa.

Hacer diagnósticos y tratamientos adecuados para diferentes afecciones infantiles.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para asegurar el bienestar de los pacientes.

Educar a las familias sobre el cuidado y prevención de enfermedades.

Participar en programas de promoción de la salud infantil.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Especialización en Pediatría.

Experiencia como médico pediatra en consulta externa mínima de 2 años.

Curso vigente en RCP básico y avanzado.

Manejo integral del paciente pediátrico, control de crecimiento y desarrollo.

Habilidades en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías pediátricas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial externo de EPS – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente, aprender sobre el sector de la salud y ganar visibilidad en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre productos de salud.

Promover la captación y fidelización de usuarios.

Realizar ventas en frío para expandir la base de clientes.

Colaborar con el equipo para alcanzar metas de ventas.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector salud.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial externo o similar.

Habilidades comprobadas en ventas en frío.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Conocimiento del mercado de soluciones de salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como técnico en farmacia, se encargará de mantener un control riguroso de los inventarios y brindar información precisa tanto a pacientes como al personal médico.

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia asegurando un control preciso de inventarios.

Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Proveer información clara a pacientes y al equipo médico sobre medicamentos y dispositivos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año, incluyendo prácticas en el sector hospitalario.

Habilidades en la recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos de servicios farmacéuticos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el sector salud, haga clic en este enlace.