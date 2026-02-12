¿Sin experiencia laboral? Conozca estas 12.000 ofertas disponibles en el país

Actualmente hay más de 12 mil vacantes disponibles en el país dirigidas a candidatos sin experiencia, abiertas en diferentes áreas operativas, administrativas y de atención al cliente, ampliando las oportunidades para quienes desean dar su primer paso laboral.
Consejos para los candidatos
- Mantenga su hoja de vida clara, organizada y enfocada en habilidades, formación académica y logros personales.
- Destaque competencias como trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación y disposición para aprender.
- Postúlese a cargos acordes con su perfil y aplique de manera constante a diferentes oportunidades.
- Refuerce su perfil con cursos cortos o certificaciones que aporten conocimientos prácticos.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil.
Bachilleres sin experiencia – Cali
Empresa: Eficacia
Salario: 1.750.095
Si es bachiller, no tiene experiencia laboral y sueña con aprender una carrera comercial, esta es su oportunidad para iniciar su vida laboral mientras se forma y recibe apoyo económico.
Requerimientos:
- Bachiller graduado.
- No se requiere experiencia.
- Interés por el área comercial, ventas y servicio al cliente.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir con la etapa lectiva y productiva según lineamientos del Sena.
Operarios de producción con o sin experiencia – Mosquera
Empresa: Activos S.A.S.
Salario: 1.750.000
Importante empresa requiere para su equipo de trabajo operarios de producción con o sin experiencia. Si está interesado en iniciar su carrera laboral o adquirir experiencia en el área productiva, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Operar y ajustar maquinaria para corte de cores y rollos.
- Ejecutar procesos de troquelado, perforado y aspersión de válvulas.
- Verificar calidad de materiales y productos.
- Registrar actividades, reportar incidencias y realizar control de calidad.
- Etiquetar, empacar y preparar el producto terminado.
Requerimientos:
- Nivel educativo: bachiller (culminado).
- Experiencia: no se requiere experiencia previa.
- Residencia: puede vivir en los municipios de Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá.
- Disponibilidad: para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde y noche).
Operario de punto sin experiencia – Cajicá
Empresa: Colsubsidio Empleo
Salario: 1.750.000 a 2.100.000
Como operario de cocina, tendrá la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente que aprecia el trabajo en equipo y la atención al detalle.
Responsabilidades:
- Ensamblar y empacar productos.
- Revisar y entregar productos a ser despachados.
- Freír arepas y productos derivados de pollo.
- Realizar limpieza y desinfección de manos área equipos y utensilios.
Requerimientos:
- Bachiller académico o noveno grado certificado.
- Sin experiencia laboral.
- Interés en trabajar como auxiliar de cocina, operario de cocina o asistente de cocina.
Asesor comercial con o sin experiencia – Bogotá
Empresa: Soluciones Inmediatas
Salario: 1.750.905 a 2.500.000
Este rol es fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento a largo plazo y mejorar la satisfacción del cliente, lo que le permitirá desarrollarse profesionalmente y adquirir nuevas habilidades.
Responsabilidades:
- Identificar y captar nuevos clientes en el mercado externo.
- Ofrecer asesoramiento personalizado sobre nuestros planes de previsión exequial.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y trimestrales.
- Mantener relaciones sólidas y duraderas con los clientes.
- Participar en capacitaciones y reuniones de equipo para mejorar el desempeño.
Requerimientos:
- Ser apasionado por las ventas y el servicio al cliente.
- Excelente capacidad de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para trabajar en campo y realizar visitas a clientes.
- No se requiere experiencia previa en ventas, pero es deseable.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
Encuestador sin experiencia previa – Bogotá
Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico S.A.S.
Salario: A convenir
Esta posición es ideal para quienes buscan ingresos adicionales y desean trabajar en un entorno dinámico y presencial.
Responsabilidades:
- Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.
- Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.
- Trabajar de manera 100% presencial en campo.
- Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.
Requerimientos:
- Ser mayor de edad.
- Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.
- Buena actitud compromiso y responsabilidad.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.