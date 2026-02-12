¿Sin experiencia laboral? Conozca estas 12.000 ofertas disponibles en el país

Actualmente hay más de 12 mil vacantes disponibles en el país dirigidas a candidatos sin experiencia, abiertas en diferentes áreas operativas, administrativas y de atención al cliente, ampliando las oportunidades para quienes desean dar su primer paso laboral.

Consejos para los candidatos

Mantenga su hoja de vida clara, organizada y enfocada en habilidades, formación académica y logros personales.

Destaque competencias como trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación y disposición para aprender.

Postúlese a cargos acordes con su perfil y aplique de manera constante a diferentes oportunidades.

Refuerce su perfil con cursos cortos o certificaciones que aporten conocimientos prácticos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil.

Bachilleres sin experiencia – Cali

Empresa: Eficacia

Salario: 1.750.095

Si es bachiller, no tiene experiencia laboral y sueña con aprender una carrera comercial, esta es su oportunidad para iniciar su vida laboral mientras se forma y recibe apoyo económico.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

No se requiere experiencia.

Interés por el área comercial, ventas y servicio al cliente.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con la etapa lectiva y productiva según lineamientos del Sena.

¡Aplique acá!

Operarios de producción con o sin experiencia – Mosquera

Empresa: Activos S.A.S.

Salario: 1.750.000

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo operarios de producción con o sin experiencia. Si está interesado en iniciar su carrera laboral o adquirir experiencia en el área productiva, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Operar y ajustar maquinaria para corte de cores y rollos.

Ejecutar procesos de troquelado, perforado y aspersión de válvulas.

Verificar calidad de materiales y productos.

Registrar actividades, reportar incidencias y realizar control de calidad.

Etiquetar, empacar y preparar el producto terminado.

Requerimientos:

Nivel educativo: bachiller (culminado).

Experiencia: no se requiere experiencia previa.

Residencia: puede vivir en los municipios de Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá.

Disponibilidad: para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde y noche).

¡Aplique acá!

Oportunidades laborales en Bogotá con o sin experiencia

Operario de punto sin experiencia – Cajicá

Empresa: Colsubsidio Empleo

Salario: 1.750.000 a 2.100.000

Como operario de cocina, tendrá la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente que aprecia el trabajo en equipo y la atención al detalle.

Responsabilidades:

Ensamblar y empacar productos.

Revisar y entregar productos a ser despachados.

Freír arepas y productos derivados de pollo.

Realizar limpieza y desinfección de manos área equipos y utensilios.

Requerimientos:

Bachiller académico o noveno grado certificado.

Sin experiencia laboral.

Interés en trabajar como auxiliar de cocina, operario de cocina o asistente de cocina.

¡Aplique acá!

Asesor comercial con o sin experiencia – Bogotá

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: 1.750.905 a 2.500.000

Este rol es fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento a largo plazo y mejorar la satisfacción del cliente, lo que le permitirá desarrollarse profesionalmente y adquirir nuevas habilidades.

Responsabilidades:

Identificar y captar nuevos clientes en el mercado externo.

Ofrecer asesoramiento personalizado sobre nuestros planes de previsión exequial.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y trimestrales.

Mantener relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Participar en capacitaciones y reuniones de equipo para mejorar el desempeño.

Requerimientos:

Ser apasionado por las ventas y el servicio al cliente.

Excelente capacidad de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en campo y realizar visitas a clientes.

No se requiere experiencia previa en ventas, pero es deseable.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

¡Aplique acá!

Encuestador sin experiencia previa – Bogotá

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico S.A.S.

Salario: A convenir

Esta posición es ideal para quienes buscan ingresos adicionales y desean trabajar en un entorno dinámico y presencial.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

