Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

Obtener un empleo con contrato a término indefinido sigue siendo uno de los principales objetivos de quienes buscan estabilidad en Colombia. Esta modalidad de vinculación brinda mayor seguridad en los ingresos, continuidad en la afiliación a la seguridad social y la posibilidad de construir una trayectoria laboral de largo plazo dentro de una organización. Para muchos trabajadores, estas condiciones facilitan la proyección profesional, mejoran la calidad de vida y permiten planear el futuro con mayor tranquilidad.
Actualmente, empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes bajo esta modalidad, dirigidas a perfiles operativos, administrativos y profesionales. Estas oportunidades se presentan como una alternativa para quienes desean cerrar el año con un empleo formal que ofrezca continuidad y desarrollo.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales disponibles en el país.
Jefe de ventas regional sur – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.
Responsabilidades:
- Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.
- Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.
- Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.
- Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.
- Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.
- 2-3 años de experiencia en el sector retail, preferiblemente hard discount.
- Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.
- Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.
Estratega de negocio, inversiones y gestión patrimonial – Medellín
Empresa: Protección
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.
Responsabilidades:
- Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.
- Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.
- Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente
- Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes
- Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.
- Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.
- Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.
- Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.
- Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.
Requerimientos:
- Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable).
- Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management.
- Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI.
Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali
Empresa: Magneto Global
Salario: 5.000.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Ingeniero de automatización de marketing – Bogotá D.C.
Empresa: Movii
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un especialista en tecnología que disfruta traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas efectivas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Integrar, mantener y optimizar el SDK de CleverTap y otras herramientas MarTech en entornos Flutter.
- Diseñar taxonomías de eventos, atributos y propiedades para asegurar data confiable.
- Configurar y consumir APIs (REST/JSON), Webhooks y Deeplinks para flujos automatizados.
- Diagnosticar y corregir errores de integración usando Postman, Firebase y debugging.
- Operacionalizar campañas: crear journeys, triggers y personalización avanzada.
- Configurar técnicamente deep links y automatizaciones para adquisición y retención.
- Montar experimentos A/B y monitorear funnels para detectar fallas técnicas.
- Traducir necesidades de negocio en ejecuciones técnicas funcionales.
Requerimientos:
- Experiencia de (3) a (5) años combinando desarrollo y operaciones técnicas de producto o marketing.
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.
- Dominio avanzado en CleverTap o plataformas similares (Braze, MoEngage).
- Manejo de APIs REST/JSON, debugging y herramientas como Postman y Firebase.
- Experiencia sólida en Flutter/Dart.
