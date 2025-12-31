EMPLEO

Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

31 de diciembre de 2025, 3:59 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Obtener un empleo con contrato a término indefinido sigue siendo uno de los principales objetivos de quienes buscan estabilidad en Colombia. Esta modalidad de vinculación brinda mayor seguridad en los ingresos, continuidad en la afiliación a la seguridad social y la posibilidad de construir una trayectoria laboral de largo plazo dentro de una organización. Para muchos trabajadores, estas condiciones facilitan la proyección profesional, mejoran la calidad de vida y permiten planear el futuro con mayor tranquilidad.

Actualmente, empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes bajo esta modalidad, dirigidas a perfiles operativos, administrativos y profesionales. Estas oportunidades se presentan como una alternativa para quienes desean cerrar el año con un empleo formal que ofrezca continuidad y desarrollo.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas haciendo clic aquí, revisar los requisitos de cada oferta y postularse a aquellas que se ajusten a su experiencia y expectativas

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales disponibles en el país.

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.
Trabajos con contrato a término indefinido: vacantes en varias ciudades del país ¿cómo postularse? aquí le contamos. Foto: Stock

Jefe de ventas regional sur – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.

Responsabilidades:

  • Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.
  • Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.
  • Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.
  • Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.
  • Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.
  • 2-3 años de experiencia en el sector retail, preferiblemente hard discount.
  • Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.
  • Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Estratega de negocio, inversiones y gestión patrimonial – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades:

  • Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.
  • Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.
  • Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente
  • Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes
  • Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.
  • Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.
  • Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.
  • Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.
  • Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

Requerimientos:

  • Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable).
  • Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management.
  • Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de automatización de marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en tecnología que disfruta traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas efectivas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Integrar, mantener y optimizar el SDK de CleverTap y otras herramientas MarTech en entornos Flutter.
  • Diseñar taxonomías de eventos, atributos y propiedades para asegurar data confiable.
  • Configurar y consumir APIs (REST/JSON), Webhooks y Deeplinks para flujos automatizados.
  • Diagnosticar y corregir errores de integración usando Postman, Firebase y debugging.
  • Operacionalizar campañas: crear journeys, triggers y personalización avanzada.
  • Configurar técnicamente deep links y automatizaciones para adquisición y retención.
  • Montar experimentos A/B y monitorear funnels para detectar fallas técnicas.
  • Traducir necesidades de negocio en ejecuciones técnicas funcionales.

Requerimientos:

  • Experiencia de (3) a (5) años combinando desarrollo y operaciones técnicas de producto o marketing.
  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.
  • Dominio avanzado en CleverTap o plataformas similares (Braze, MoEngage).
  • Manejo de APIs REST/JSON, debugging y herramientas como Postman y Firebase.
  • Experiencia sólida en Flutter/Dart.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas