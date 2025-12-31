Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

Obtener un empleo con contrato a término indefinido sigue siendo uno de los principales objetivos de quienes buscan estabilidad en Colombia. Esta modalidad de vinculación brinda mayor seguridad en los ingresos, continuidad en la afiliación a la seguridad social y la posibilidad de construir una trayectoria laboral de largo plazo dentro de una organización. Para muchos trabajadores, estas condiciones facilitan la proyección profesional, mejoran la calidad de vida y permiten planear el futuro con mayor tranquilidad.

Actualmente, empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes bajo esta modalidad, dirigidas a perfiles operativos, administrativos y profesionales. Estas oportunidades se presentan como una alternativa para quienes desean cerrar el año con un empleo formal que ofrezca continuidad y desarrollo.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas haciendo clic aquí, revisar los requisitos de cada oferta y postularse a aquellas que se ajusten a su experiencia y expectativas

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales disponibles en el país.

Jefe de ventas regional sur – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.

Responsabilidades:

Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.

Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.

Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.

Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.

Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.

2-3 años de experiencia en el sector retail, preferiblemente hard discount.

Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.

Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Estratega de negocio, inversiones y gestión patrimonial – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades:

Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.

Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.

Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente

Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes

Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.

Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.

Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.

Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.

Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

Requerimientos:

Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable).

Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management.

Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de automatización de marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en tecnología que disfruta traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas efectivas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Integrar, mantener y optimizar el SDK de CleverTap y otras herramientas MarTech en entornos Flutter.

Diseñar taxonomías de eventos, atributos y propiedades para asegurar data confiable.

Configurar y consumir APIs (REST/JSON), Webhooks y Deeplinks para flujos automatizados.

Diagnosticar y corregir errores de integración usando Postman, Firebase y debugging.

Operacionalizar campañas: crear journeys, triggers y personalización avanzada.

Configurar técnicamente deep links y automatizaciones para adquisición y retención.

Montar experimentos A/B y monitorear funnels para detectar fallas técnicas.

Traducir necesidades de negocio en ejecuciones técnicas funcionales.

Requerimientos:

Experiencia de (3) a (5) años combinando desarrollo y operaciones técnicas de producto o marketing.

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.

Dominio avanzado en CleverTap o plataformas similares (Braze, MoEngage).

Manejo de APIs REST/JSON, debugging y herramientas como Postman y Firebase.

Experiencia sólida en Flutter/Dart.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.