Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando movimiento, con empresas de distintos sectores que mantienen abiertos procesos de selección para cubrir vacantes en varias regiones del país.

Estas convocatorias representan una alternativa para personas que buscan incorporarse al mercado laboral antes de finalizar el año. Además, la diversidad de ofertas permite que candidatos de distintos perfiles encuentren opciones acordes a su experiencia, disponibilidad y expectativas laborales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Coordinador/a de ventas – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.000.000 a 4.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de supervisar al equipo de promotores, asegurando la correcta ejecución de las estrategias comerciales y garantizando la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar al equipo de promotores de ventas.

Implementar estrategias comerciales para alcanzar las metas de ventas.

Promover el buen relacionamiento en cada tienda con los interlocutores.

Ejecutar el plan de visitas y acompañamiento en puntos de venta.

Apoyar la implementación de actividades promocionales y eventos.

Resolver problemas comerciales entre el cliente y la empresa.

Monitorear acciones de la competencia y retroalimentar a la compañía.

Capacitar al equipo y clientes en los puntos de venta.

Asegurar la disponibilidad de productos mediante gestión de inventarios.

Administrar recursos del canal para una ejecución óptima.

Requerimientos:

Profesional en áreas Administrativas o afines.

1 a 2 años de experiencia liderando equipos de trabajo.

Experiencia en administración de casos y operación de servicio al cliente.

Vehículo propio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de nuestra operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.

Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.

Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.

Experiencia previa en análisis de datos logísticos.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.

Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

Coordinador comercial de puntos de venta – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para implementar las estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.

Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.

Gestionar procesos administrativos y de inventario.

Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.

Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.

Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.

Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.

Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.

Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.

Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.

Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.

Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de zona junior – Bogotá

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.