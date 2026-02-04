Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Clínicas, hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá mantienen abiertas vacantes para médicos generales, con el objetivo de cubrir turnos asistenciales y reforzar la atención a pacientes en distintos puntos de la ciudad. Estas convocatorias buscan responder a la demanda constante del sistema de salud y garantizar la continuidad de los servicios médicos.
Las ofertas disponibles incluyen oportunidades para profesionales con y sin experiencia, ampliando el acceso tanto a médicos que desean iniciar su vida laboral como a quienes buscan cambiar de empleo o asumir nuevas responsabilidades.
¿Cómo postularse?
Para conocer las oportunidades disponibles, los interesados deben ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y luego postularse de manera gratuita a las vacantes activas que se ajusten a su formación y expectativas.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Médico general
Empresa: Viva1A IPS
Salario: 4.101.575
Importante empresa del sector salud, requiere para su equipo, un médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.
Requerimientos:
- Estar inscrito en Rethus.
- Esquema de vacación completo.
- Experiencia de 1 año en consulta externa.
Médico general domiciliario
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso, donde su experiencia y habilidades serán valoradas.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica a pacientes en el servicio extramural.
- Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral del cuidado del paciente.
- Mantener registros precisos y completos de las consultas y tratamientos realizados.
- Asistir a reuniones de equipo para coordinar actividades extramurales.
Requerimientos:
- Título de médico profesional válido en Colombia.
- Mínimo 6 meses de experiencia en servicios extramurales.
- Disponibilidad para trabajar en la jornada de la tarde.
- Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación y trato con el paciente.
Médico general – Canal telefónico
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: 5.800.000 a 6.000.000
Keralty requiere para sus equipos de trabajo un médico general, encargado de brindar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, garantizando un manejo adecuado según las guías, protocolos y lineamientos institucionales.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina General.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia mínima de 1 año en consulta externa y/o en atención médica a través de call center.
- Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, manejo de ACV, violencia sexual, donación de órganos, manejo del duelo y atención a pacientes víctimas de agentes químicos.
- Habilidades en atención humanizada y empática en la atención telefónica. Asi como comunicación clara, asertiva y orientada al paciente.
Médico general
Empresa: Unión Medica del Norte S.A.S.
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
Como doctor generalista, tendrá la oportunidad de brindar atención primaria de calidad, asegurando una valoración integral del paciente, diagnóstico preciso y manejo inicial de patologías frecuentes.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.
- Realizar valoraciones integrales del paciente.
- Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.
- Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.
- Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.
Requerimientos:
- Título universitario en Medicina.
- 12 meses de experiencia en atención primaria.
- Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.
- Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.
- Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.