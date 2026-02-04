EMPLEO

Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

No deje pasar esta oportunidad.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

4 de febrero de 2026, 8:56 p. m.
Empleo para médicos generales
Empleo para médicos generales Foto: Getty Images

Clínicas, hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá mantienen abiertas vacantes para médicos generales, con el objetivo de cubrir turnos asistenciales y reforzar la atención a pacientes en distintos puntos de la ciudad. Estas convocatorias buscan responder a la demanda constante del sistema de salud y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Las ofertas disponibles incluyen oportunidades para profesionales con y sin experiencia, ampliando el acceso tanto a médicos que desean iniciar su vida laboral como a quienes buscan cambiar de empleo o asumir nuevas responsabilidades.

¿Cómo postularse?

Para conocer las oportunidades disponibles, los interesados deben ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y luego postularse de manera gratuita a las vacantes activas que se ajusten a su formación y expectativas.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Colsubsidio solicita un médico general en Bogotá, para turno nocturno, en urgencias.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empelos. Foto: Getty Images

Médico general

Empresa: Viva1A IPS

Salario: 4.101.575

Importante empresa del sector salud, requiere para su equipo, un médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.

Requerimientos:

  • Estar inscrito en Rethus.
  • Esquema de vacación completo.
  • Experiencia de 1 año en consulta externa.

¡Postúlese aquí!

Médico general domiciliario

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso, donde su experiencia y habilidades serán valoradas.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica a pacientes en el servicio extramural.
  • Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral del cuidado del paciente.
  • Mantener registros precisos y completos de las consultas y tratamientos realizados.
  • Asistir a reuniones de equipo para coordinar actividades extramurales.

Requerimientos:

  • Título de médico profesional válido en Colombia.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en servicios extramurales.
  • Disponibilidad para trabajar en la jornada de la tarde.
  • Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trato con el paciente.

¡Postúlese aquí!

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Médico general – Canal telefónico

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 5.800.000 a 6.000.000

Keralty requiere para sus equipos de trabajo un médico general, encargado de brindar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, garantizando un manejo adecuado según las guías, protocolos y lineamientos institucionales.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina General.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia mínima de 1 año en consulta externa y/o en atención médica a través de call center.
  • Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, manejo de ACV, violencia sexual, donación de órganos, manejo del duelo y atención a pacientes víctimas de agentes químicos.
  • Habilidades en atención humanizada y empática en la atención telefónica. Asi como comunicación clara, asertiva y orientada al paciente.

¡Postúlese aquí!

Médico general

Empresa: Unión Medica del Norte S.A.S.

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Como doctor generalista, tendrá la oportunidad de brindar atención primaria de calidad, asegurando una valoración integral del paciente, diagnóstico preciso y manejo inicial de patologías frecuentes.

Responsabilidades:

  • Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.
  • Realizar valoraciones integrales del paciente.
  • Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.
  • Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.
  • Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.

Requerimientos:

  • Título universitario en Medicina.
  • 12 meses de experiencia en atención primaria.
  • Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.
  • Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.
  • Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

