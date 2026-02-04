Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Clínicas, hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá mantienen abiertas vacantes para médicos generales, con el objetivo de cubrir turnos asistenciales y reforzar la atención a pacientes en distintos puntos de la ciudad. Estas convocatorias buscan responder a la demanda constante del sistema de salud y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Las ofertas disponibles incluyen oportunidades para profesionales con y sin experiencia, ampliando el acceso tanto a médicos que desean iniciar su vida laboral como a quienes buscan cambiar de empleo o asumir nuevas responsabilidades.

¿Cómo postularse?

Para conocer las oportunidades disponibles, los interesados deben ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y luego postularse de manera gratuita a las vacantes activas que se ajusten a su formación y expectativas.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empelos.

Médico general

Empresa: Viva1A IPS

Salario: 4.101.575

Importante empresa del sector salud, requiere para su equipo, un médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.

Requerimientos:

Estar inscrito en Rethus.

Esquema de vacación completo.

Experiencia de 1 año en consulta externa.

¡Postúlese aquí!

Médico general domiciliario

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso, donde su experiencia y habilidades serán valoradas.

Responsabilidades:

Brindar atención médica a pacientes en el servicio extramural.

Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral del cuidado del paciente.

Mantener registros precisos y completos de las consultas y tratamientos realizados.

Asistir a reuniones de equipo para coordinar actividades extramurales.

Requerimientos:

Título de médico profesional válido en Colombia.

Mínimo 6 meses de experiencia en servicios extramurales.

Disponibilidad para trabajar en la jornada de la tarde.

Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación y trato con el paciente.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Canal telefónico

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 5.800.000 a 6.000.000

Keralty requiere para sus equipos de trabajo un médico general, encargado de brindar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, garantizando un manejo adecuado según las guías, protocolos y lineamientos institucionales.

Requerimientos:

Profesional en Medicina General.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa y/o en atención médica a través de call center.

Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, manejo de ACV, violencia sexual, donación de órganos, manejo del duelo y atención a pacientes víctimas de agentes químicos.

Habilidades en atención humanizada y empática en la atención telefónica. Asi como comunicación clara, asertiva y orientada al paciente.

¡Postúlese aquí!

Médico general

Empresa: Unión Medica del Norte S.A.S.

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Como doctor generalista, tendrá la oportunidad de brindar atención primaria de calidad, asegurando una valoración integral del paciente, diagnóstico preciso y manejo inicial de patologías frecuentes.

Responsabilidades:

Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.

Realizar valoraciones integrales del paciente.

Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.

Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.

Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.

Requerimientos:

Título universitario en Medicina.

12 meses de experiencia en atención primaria.

Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.

Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.

Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.

¡Postúlese aquí!

