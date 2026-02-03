Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas

La disponibilidad de vacantes en distintos sectores de la economía refleja un entorno laboral en movimiento, que continúa generando opciones para quienes desean acceder a un empleo o explorar nuevas oportunidades profesionales.

Las ofertas disponibles están dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo. En muchos casos, las empresas valoran competencias como la disposición para aprender, el compromiso y la capacidad de adaptación, más allá de trayectorias laborales extensas.

Otro aspecto relevante es la presencia de vacantes activas en diferentes zonas del país, lo que permite a los postulantes encontrar opciones acordes con su ubicación o considerar alternativas que faciliten la movilidad laboral y el crecimiento profesional.

¿Cómo aplicar?

Para conocer todas las oportunidades, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, completar su perfil profesional y luego postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Analista de mercadeo – Bogotá D.C.

Empresa: Prever S.A.

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.

Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.

Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.

Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.

¡Postúlese aquí!

Analista de crédito y cartera – Pereira

Empresa: Colombina S.A.

Salario: 3.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Colombina están buscando un/a analista de crédito y cartera para garantizar la ejecución con excelencia manteniendo una cartera sana, real, oportuna y actualizada.

Responsabilidades:

Analizar y gestionar el cobro de la cartera garantizando el registro de los pagos de manera oportuna con el fin de tener el estado de cuenta actualizado para la buena toma de decisiones en los pedidos y en los incrementos de cupo, y a su vez validar que la fecha de entrega de la factura sea real y cumpla con los días a su vencimiento.

Analizar el estudio de créditos a clientes para su creación y en clientes antiguos realizar las modificaciones necesarias para mantener una maestra actualizada.

Gestionar las partidas abiertas y realizar arqueos a los vendedores con el objetivo de legalizar los saldos y facturas pendientes para mantener una cartera sana, real y oportuna.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de zona sur – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de tiendas, tendrá un papel fundamental en el éxito de los puntos de venta, impactando directamente en la satisfacción del cliente y en el crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

Supervisar operaciones diarias de las tiendas.

Garantizar estándares de servicio y cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Analizar y reportar el rendimiento de las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail como coordinador de tiendas o supervisor de retail.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para gestionar equipos y asegurar estándares comerciales.

Experiencia en supervisión de operaciones y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Analista de alianzas – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Cueros Vélez requiere para su equipo de trabajo un analista de alianzas donde su propósito será identificar, construir y gestionar relaciones estratégicas con aliados que potencien la propuesta de valor del programa Quiero de Cueros Vélez.

Responsabilidades:

Identificar y prospectar aliados estratégicos alineados con los valores, público objetivo y propuesta de valor de la marca.

Diseñar, negociar y estructurar alianzas comerciales y promocionales bajo esquemas ganar–ganar.

Gestionar y fortalecer la relación con aliados, asegurando el cumplimiento de acuerdos y resultados.

Coordinar la implementación de beneficios y acciones conjuntas para la captación y fidelización de clientes.

Medir y analizar el desempeño de las alianzas mediante indicadores comerciales, financieros y de experiencia de cliente.

Detectar oportunidades de optimización, mejora y expansión de alianzas existentes.

Coordinar con áreas internas (marketing, comercial, fidelización, legal y operaciones) para garantizar la correcta ejecución.

Diseñar y ejecutar campañas automatizadas de fidelización y journeys multicanal personalizados (email, SMS, push, WhatsApp).

Construir segmentaciones avanzadas basadas en datos, comportamiento y modelos analíticos (RFM, propensión), optimizando campañas mediante pruebas A/B.

Analizar indicadores de desempeño, elaborar reportes estratégicos y aplicar herramientas analíticas e inteligencia artificial para optimizar resultados.

Requerimientos:

Mínimo dos años de experiencia en roles comerciales y captura de clientes.

Excel intermedio.

Inglés - B2.

Profesional en Administración de Empresas, Administración comercial, Negocios Internacionales, Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo o afines.

¡Postúlese aquí

