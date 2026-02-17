Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

La capital antioqueña se consolidó a principios de 2026 como líder nacional en generación de empleo, registrando una de las tasas de desocupación más bajas de su historia al situarse en 7,5% a diciembre de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional.

Este comportamiento del mercado laboral ha impulsado la apertura constante de nuevas convocatorias dirigidas a perfiles profesionales, con salarios que pueden alcanzar hasta los $7 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo, la experiencia requerida y las responsabilidades del puesto. Además, varias ofertas incluyen beneficios corporativos, oportunidades de crecimiento y modalidades de trabajo presencial o hibrido.

Analista de experiencia y comportamiento del cliente

Empresa: Tuya

Salario: 4.450.000

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.

Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.

Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.

Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.

Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.

Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.

Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.

Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.

Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).

Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.

Conocimiento en productos digitales.

Jefe de mercadeo

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 5.718.000 a 6.748.000

En este cargo, su reto será liderar y ejecutar la estrategia de mercadeo de las marcas Kipling y Superdry, asegurando su posicionamiento en todos los canales, el uso eficiente del presupuesto y una activación comercial alineada con los objetivos de las marcas.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de mercadeo basadas en análisis de información y desempeño comercial.

Garantizar la coherencia de las marcas en todos los puntos de contacto y canales.

Identificar oportunidades de mejora en inventario a partir del análisis de ventas y rotación de producto.

Usar herramientas como CRM y analítica descriptiva y predictiva para potenciar resultados.

Liderar estrategias de visual y arquitectura de marca para mejorar atracción y UPT.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 4 años en cargos similares.

Nivel de inglés B2

Manejo de presupuesto.

Jefe financiero y contable

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 6.000.000

Si es un profesional apasionado por la contabilidad y finanzas con experiencia en el sector retail, esta oportunidad es para usted.Responsabilidades:

Supervisar y dirigir el departamento financiero.

Desarrollar e implementar estrategias financieras efectivas.

Gestionar la contabilidad general y los procesos tributarios.

Realizar análisis financieros para apoyar decisiones estratégicas.

Controlar y optimizar la gestión de inventarios.

Colaborar en la planificación financiera a corto y largo plazo.

Requerimientos:

Grado universitario en Contabilidad con especialización en Finanzas

Experiencia de al menos 8 años como jefe o director financiero en el sector retail.

Conocimiento avanzado de NIIF para PYMES.

Manejo de ERP y Excel Avanzado.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para realizar análisis financieros detallados.

Medico general extramural

Empresa: Viva 1A IPS

Salario: 6.134.000

En Viva 1A IPS buscan para su equipo de trabajo un médico general con experiencia de 1 año en atención extramural manejando programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).

Requerimientos:

Inscripción al MIPRES con el objeto poder prescribir medicamentos no POS.

Inscripción a ReTHUS.

Esquema de vacunación completo y al día (Hepatitis A y B, Influenza, Triple Viral, Pertusis o tosferina, varicela).

Certificado de AIEPI - IAMI y formación en protocolo para manejo de víctimas en violencia sexual.

Coordinador de diseños técnicos y arquitectónicos

Empresa: Confidencial

Salario: 7.000.000

Como gestor de diseños arquitectónicos, tendrá la oportunidad de transformar ideas en proyectos habitables, garantizando que cada diseño cumpla con los más altos estándares técnicos y normativos.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar proyectos de diseño técnico y arquitectónico.

Asegurar que los diseños cumplan con estándares técnicos y normativos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar la calidad de los proyectos.

Supervisar el desarrollo de proyectos desde la concepción hasta la ejecución.

Fomentar la innovación y la creatividad dentro del equipo de diseño.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o Diseño.

Experiencia mínima de 5 años en coordinación de proyectos arquitectónicos.

Conocimiento profundo de normativas y estándares técnicos en diseño.

Habilidades en software de diseño arquitectónico (AutoCAD Revit).

Capacidad para liderar equipos y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

