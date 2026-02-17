Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

La capital antioqueña se consolidó a principios de 2026 como líder nacional en generación de empleo, registrando una de las tasas de desocupación más bajas de su historia al situarse en 7,5% a diciembre de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional.
Este comportamiento del mercado laboral ha impulsado la apertura constante de nuevas convocatorias dirigidas a perfiles profesionales, con salarios que pueden alcanzar hasta los $7 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo, la experiencia requerida y las responsabilidades del puesto. Además, varias ofertas incluyen beneficios corporativos, oportunidades de crecimiento y modalidades de trabajo presencial o hibrido.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden ingresar a este enlace, registrarse sin costo, completar o actualizar su hoja de vida y posteriormente postularse a la vacante que mejor se ajuste a su perfil.
Tenga en cuenta que mantener la información actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede aumentar las probabilidades de avanzar en el proceso de selección.
Analista de experiencia y comportamiento del cliente
Empresa: Tuya
Salario: 4.450.000
Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.
Responsabilidades:
- Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.
- Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.
- Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.
- Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.
- Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.
- Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.
- Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.
- Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.
- Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.
- Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).
- Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.
- Conocimiento en productos digitales.
Jefe de mercadeo
Empresa: Estudio de Moda
Salario: 5.718.000 a 6.748.000
En este cargo, su reto será liderar y ejecutar la estrategia de mercadeo de las marcas Kipling y Superdry, asegurando su posicionamiento en todos los canales, el uso eficiente del presupuesto y una activación comercial alineada con los objetivos de las marcas.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de mercadeo basadas en análisis de información y desempeño comercial.
- Garantizar la coherencia de las marcas en todos los puntos de contacto y canales.
- Identificar oportunidades de mejora en inventario a partir del análisis de ventas y rotación de producto.
- Usar herramientas como CRM y analítica descriptiva y predictiva para potenciar resultados.
- Liderar estrategias de visual y arquitectura de marca para mejorar atracción y UPT.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 4 años en cargos similares.
- Nivel de inglés B2
- Manejo de presupuesto.
Jefe financiero y contable
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: 6.000.000
Si es un profesional apasionado por la contabilidad y finanzas con experiencia en el sector retail, esta oportunidad es para usted.Responsabilidades:
- Supervisar y dirigir el departamento financiero.
- Desarrollar e implementar estrategias financieras efectivas.
- Gestionar la contabilidad general y los procesos tributarios.
- Realizar análisis financieros para apoyar decisiones estratégicas.
- Controlar y optimizar la gestión de inventarios.
- Colaborar en la planificación financiera a corto y largo plazo.
Requerimientos:
- Grado universitario en Contabilidad con especialización en Finanzas
- Experiencia de al menos 8 años como jefe o director financiero en el sector retail.
- Conocimiento avanzado de NIIF para PYMES.
- Manejo de ERP y Excel Avanzado.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para realizar análisis financieros detallados.
Medico general extramural
Empresa: Viva 1A IPS
Salario: 6.134.000
En Viva 1A IPS buscan para su equipo de trabajo un médico general con experiencia de 1 año en atención extramural manejando programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).
Requerimientos:
- Inscripción al MIPRES con el objeto poder prescribir medicamentos no POS.
- Inscripción a ReTHUS.
- Esquema de vacunación completo y al día (Hepatitis A y B, Influenza, Triple Viral, Pertusis o tosferina, varicela).
- Certificado de AIEPI - IAMI y formación en protocolo para manejo de víctimas en violencia sexual.
Coordinador de diseños técnicos y arquitectónicos
Empresa: Confidencial
Salario: 7.000.000
Como gestor de diseños arquitectónicos, tendrá la oportunidad de transformar ideas en proyectos habitables, garantizando que cada diseño cumpla con los más altos estándares técnicos y normativos.
Responsabilidades:
- Liderar y coordinar proyectos de diseño técnico y arquitectónico.
- Asegurar que los diseños cumplan con estándares técnicos y normativos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar la calidad de los proyectos.
- Supervisar el desarrollo de proyectos desde la concepción hasta la ejecución.
- Fomentar la innovación y la creatividad dentro del equipo de diseño.
Requerimientos:
- Título profesional en Arquitectura o Diseño.
- Experiencia mínima de 5 años en coordinación de proyectos arquitectónicos.
- Conocimiento profundo de normativas y estándares técnicos en diseño.
- Habilidades en software de diseño arquitectónico (AutoCAD Revit).
- Capacidad para liderar equipos y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.