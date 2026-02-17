EMPLEO

Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

¡Gran convocatoria laboral abierta!

Juliana Flórez

Juliana Flórez

17 de febrero de 2026, 5:21 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

La capital antioqueña se consolidó a principios de 2026 como líder nacional en generación de empleo, registrando una de las tasas de desocupación más bajas de su historia al situarse en 7,5% a diciembre de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional.

Este comportamiento del mercado laboral ha impulsado la apertura constante de nuevas convocatorias dirigidas a perfiles profesionales, con salarios que pueden alcanzar hasta los $7 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo, la experiencia requerida y las responsabilidades del puesto. Además, varias ofertas incluyen beneficios corporativos, oportunidades de crecimiento y modalidades de trabajo presencial o hibrido.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, registrarse sin costo, completar o actualizar su hoja de vida y posteriormente postularse a la vacante que mejor se ajuste a su perfil.

Tenga en cuenta que mantener la información actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede aumentar las probabilidades de avanzar en el proceso de selección.

