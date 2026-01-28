Trabajo sí hay en Villavicencio: revise las ofertas laborales activas

Villavicencio se consolida como un punto estratégico para la generación de empleo en el país, gracias a su papel como puerta de entrada a los Llanos Orientales y su conexión con los principales corredores económicos de Colombia. Esta ubicación ha dinamizado la actividad empresarial y ha fortalecido operaciones logísticas, comerciales y de servicios, lo que se traduce en procesos de selección activos para cargos operativos, técnicos y profesionales, con vacantes vigentes en diferentes sectores de la economía local.

Claves para aprovechar estas oportunidades

Para quienes están en proceso de búsqueda laboral, prepararse de forma estratégica marca la diferencia. Las empresas suelen valorar la disposición para aprender, la capacidad de adaptación y el compromiso con las funciones asignadas. Además, mantener la hoja de vida actualizada y revisar con atención los requisitos de cada oferta puede facilitar el avance en las distintas etapas de selección.

¿Qué cargos se están requiriendo?

Las vacantes incluyen posiciones en áreas administrativas, comerciales, logísticas, operativas y de servicios, entre otras. Si desea conocer todas las opciones disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la opción que mejor se ajuste a su perfil. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Asesor comercial externo – Cellux Colombia

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas externo, será el responsable de fortalecer la presencia de la empresa en el sector ferretero, constructor y automotor, ofreciendo un servicio excepcional y guiando a los clientes en sus necesidades comerciales.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones comerciales con clientes en el sector ferretero constructor y automotriz.

Identificar oportunidades de negocio y cerrar ventas efectivas.

Brindar atención al cliente de alta calidad y resolver inquietudes.

Gestionar el recaudo de cartera y asegurar el cumplimiento de objetivos de cobro.

Elaborar informes de ventas y proyecciones de mercado.

Participar en capacitaciones y eventos comerciales para estar al día con las tendencias del sector.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 2 años como asesor comercial externo o en roles similares.

Conocimiento en el sector ferretero constructor o automotriz.

Habilidades sólidas en atención al cliente y técnicas de venta.

Capacidad para gestionar el recaudo de cartera de manera eficiente.

Residencia en Villavicencio o disponibilidad para movilizarse.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Operador logístico despachos – Homecenter

Salario: A convenir

Si disfruta trabajar en un ambiente dinámico y busca crecer en el área logística, esta es la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales de recibo alistamiento y despacho de mercancías.

Verificación y conteo de productos.

Administración de productos no aptos para la venta.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o almacenes.

Conocimientos básicos de normas de seguridad laboral.

Habilidades en atención al cliente.

Asesor médico – Confidencial

Salario: A convenir

Como consultor médico, su principal objetivo será coordinar y apoyar la gestión de atención al usuario y servicios médicos, implementando acciones que impacten en los resultados del costo médico.

Responsabilidades:

Coordinar y apoyar la gestión de atención al usuario y servicios médicos.

Implementar acciones para mejorar los resultados del costo médico.

Asegurar la prestación adecuada de los servicios por parte de los prestadores adscritos.

Gestionar acciones necesarias para atender requerimientos de usuarios priorizados por el área comercial.

Analizar resultados en siniestralidad de contratos colectivos.

Proponer y seguir estrategias de intervención para desviaciones presentadas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en modelos de autorización de servicios.

Gestión con red de prestadores en salud.

Experiencia en auditoría médica de al menos 2 años.

Experiencia en cargos administrativos de auditoría médica o gestión de riesgo en salud por 2 años.

Conductor entregador – Bimbo de Colombia

Salario: A convenir

BIMBO requiere personal para el cargo de conductor-entregador de preventa en la ciudad de Villavicencio.

Requerimientos:

Contar con licencia de conducción C1 o C2, con al menos 18 meses de antigüedad (puede estar refrendada).

No tener multas, comparendos ni acuerdos de pago vigentes. Validar previamente en el sistema SIMIT.

Experiencia mínima de 18 meses conduciendo, preferiblemente realizando entregas de pedidos.

Asesor comercial – GCO

Salario: A convenir

Aplique a este cargo y haga parte de un equipo profesional que se dedica a ofrecer una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras.

Mantener una excelente presentación del punto de venta.

Conseguir los objetivos de ventas establecidos.

Gestionar las actividades administrativas propias del puesto.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/retail.

Habilidades comunicativas sobresalientes.

