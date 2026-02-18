Trabajo sí hay: más de 120 mil ofertas activas en febrero, postúlese gratis

Febrero avanza con una cifra que refleja el dinamismo del empleo en el país: más de 120.000 vacantes activas en distintas regiones de Colombia, disponibles para quienes buscan trabajo o desean cambiar de empleo.

Este movimiento en la oferta laboral no es aislado. Va en línea con los resultados más recientes del mercado de trabajo. La tasa de desempleo en Colombia para el cierre de 2025 se situó en 8,9 %, el nivel más bajo para el total anual desde 2001, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al 10,2 % registrado en 2024. Se trata de una señal de mejora sostenida en los indicadores de ocupación y de una mayor dinámica en la generación de puestos de trabajo en el país.

¿Qué cargos hay disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, mercadeo, diseño, análisis de datos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Líder de punto de venta - Barranquilla

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como administrador o líder de tienda y quiere llevar su carrera al siguiente nivel, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación técnica o tecnóloga en ventas/regencia/administración.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de PR y contenidos de marca – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol, será el corazón de la estrategia de comunicación, trabajando de la mano con un equipo innovador y apasionado por crear historias que resuenen con el público.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación que fortalezcan la presencia de la marca en medios digitales y tradicionales.

Coordinar campañas de relaciones públicas y marketing de influencer para aumentar el reconocimiento de la marca.

Gestionar la creación de contenidos creativos y atractivos alineados con la identidad de la marca.

Colaborar con equipos internos para asegurar la coherencia de mensajes a través de todos los canales de comunicación.

Monitorear y reportar el impacto de las iniciativas de comunicación en la percepción de la marca.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, comunicación social, publicidad, administración de empresas o afines

Experiencia mínima de 2 años como coordinador de comunicaciones o gestor de contenidos de marca.

Conocimiento demostrado en estrategias de PR y marketing de influencer.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Diseñador gráfico IA – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: A convenir

¿Es un diseñador gráfico apasionado por la innovación? En Movii buscan un diseñador gráfico IA que transforme ideas en impacto visual.

Responsabilidades:

Desarrollar conceptos y diseños gráficos innovadores para campañas visuales.

Colaborar con el equipo creativo para crear experiencias audiovisuales atractivas.

Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de marca y comunicación.

Investigar e implementar nuevas tendencias en diseño gráfico y tecnologías IA.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un (6) meses como diseñador de contenido digital o similar.

Dominio de Adobe Illustrator y After effects.

Innovación y Experimentación con IA

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.100.000

Como analista de datos su misión será potenciar la eficiencia, calidad y capacidad analítica de los procesos organizacionales mediante el uso y optimización de flujos de datos.

Responsabilidades:

A partir de la consulta y disponibilidad de bases externas estructuradas y no estructuradas, garantizar la construcción e implementación de modelos de datos.

Asegurar la generación de información confiable y soluciones basadas en datos que respondan a las necesidades analíticas y de optimización de flujos de datos de la compañía, garantizando su calidad, consistencia y rigor técnico conforme a los lineamientos corporativos, estándares metodológicos y buenas prácticas de gestión de datos.

Asegurar la integridad, trazabilidad y confiabilidad de la información utilizada en los análisis, implementando criterios de calidad, controles de datos y documentación estructurada que permita soportar conclusiones y decisiones.

Incrementar la cobertura, la efectividad y profundidad de los análisis de procesos mediante el uso de datos, desarrollando evaluaciones, criterios y rutinas basadas en evidencia que prioricen factores relevantes para el negocio.

Identificar procesos manuales recurrentes, proponer rutinas estandarizadas y simplificar flujos de trabajo que permitan reducir tiempos de ciclo y reprocesos.

Participar en la planeación de iniciativas del área, proponiendo enfoques analíticos, modelos de datos y pruebas basadas en información, en articulación con los equipos, asegurando alineación entre las soluciones técnicas y los objetivos del proceso.

Promover hábitos de trabajo basados en evidencia y difundir buenas prácticas analíticas dentro del equipo y entre las áreas aliadas, fomentando la homologación de las diferentes fuentes de datos, la reutilización de activos, la disponibilidad de datos correctos, la madurez técnica y la cultura de decisión basada en datos.

Realizar seguimiento continuo al desempeño de las soluciones analíticas desarrolladas, proponiendo mejoras, ajustes y optimizaciones que mantengan su vigencia, calidad y aporte de valor al proceso.

Requerimientos:

Profesional en carreras Administrativas, Financieras, Ingenierías, Estadística y carreras afines.

Al menos 1 año de experiencia en generación, manejo, modelamiento de bases de datos y construcción de tableros corporativos.

Experiencia en manejo de Power BI u otras herramientas de visualización

Manejo de Excel avanzado

Manejo de SQL

Conocimiento de herramientas de automatización.

Indispensable: Conocimiento de SAS.

Deseable: Experiencia en el sector financiero, seguros o retail.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.