EMPLEO

Trabajo sí hay para conductores: conozca las vacantes activas

¡Postúlese aquí gratis!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

16 de enero de 2026, 10:04 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images / Jose A. Bernat Bacete

El sector del transporte y la logística continúa generando oportunidades laborales en distintas regiones del país. Actualmente, varias empresas tienen abiertas vacantes para conductores, dirigidas a personas con experiencia en manejo de vehículos de carga, transporte de pasajeros y distribución.

Las ofertas disponibles se concentran en diferentes ciudades y municipios, con opciones de vinculación formal y jornadas que pueden variar según el tipo de operación. Entre los perfiles más solicitados se encuentran conductores con licencia C1, C2 y C3, así como personas con conocimiento de rutas urbanas e intermunicipales.

Además de cumplir con los requisitos de licencia y experiencia, las compañías valoran competencias como la responsabilidad, el cumplimiento de normas de tránsito, el buen servicio al cliente y la disposición para trabajar en equipo, aspectos clave para garantizar una operación segura y eficiente.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas y postularse sin costo haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Finanzas

Termine la semana con empleo: revise las oportunidades disponibles

Finanzas

¿Busca trabajo en Boyacá? Estas son las ofertas destacadas hoy

Finanzas

Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

Consumo inteligente

Renta Ciudadana habilitó el link oficial para verificar si es beneficiario del subsidio en enero

Finanzas

Principales tendencias de empleo en 2026: sectores que están contratando en todo el país

Finanzas

Pereira tiene nuevas oportunidades laborales: revíselas aquí

Finanzas

Barranquilla tiene más de 15 mil vacantes activas: así puede aplicar en minutos

Finanzas

Trabajo para conductores: empresas están contratando en todo el país

Finanzas

Vacantes para conductores en Colombia: oportunidades disponibles hoy

Vehículos

El enemigo silencioso que puede dormir a los conductores mientras van manejando: pocos le prestan atención y es bastante peligroso

Contrato laboral
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Conductor – Manizales

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.

Salario: A convenir

El candidato ideal debe contar con una licencia de conducción C2 vigente y una sólida experiencia como operador de transporte.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancía materiales y equipos de manera segura y eficiente.
  • Cumplir con las normas de tránsito y procedimientos de la empresa.
  • Verificar el estado del vehículo antes y después de cada viaje.
  • Mantener registros precisos de las actividades de transporte.
  • Colaborar con el equipo para asegurar entregas puntuales.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 vigente.
  • Experiencia mínima de 1 año como conductor o chofer.
  • Conocimiento de normas de tránsito.
  • Habilidad para manejar vehículos de carga.
  • Buena condición física.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Villavicencio

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es fundamental, ya que será el responsable de asegurar que los productos lleguen de manera segura y puntual a los hogares de los clientes, generando un impacto positivo en la comunidad a través de un servicio de calidad.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 o C3 con mínimo 2 años de expedición.
  • Experiencia mínima de 2 años como conductor de vehículos con caja Fuller o NPR.
  • Sin comparendos.
  • Con o sin bachiller.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Conductor – Funza

Empresa: Su Servicio

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de la conducción y busca una oportunidad emocionante para avanzar en su carrera? Como conductor C2 en Funza, su trabajo será clave para garantizar la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancías de manera segura y eficiente.
  • Verificar y asegurar la carga adecuadamente.
  • Mantener la documentación del vehículo y la carga al día.
  • Utilizar sistemas GPS y tacógrafo para optimizar rutas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como conductor C2 o conductor de carga.
  • Licencia de conducción C2 vigente.
  • Disponibilidad para viajar.
  • Formación mínima de bachiller.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Cali

Empresa: Orbia

Salario: 1.876.000 a 2.000.000

Si es un conductor con licencia C2, chofer o conductor de transporte, apasionado por su labor y con ganas de contribuir al éxito de la empresa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Transportar mercancías de manera segura y eficiente a través de las rutas asignadas.
  • Realizar inspecciones diarias del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.
  • Cumplir con las normativas de seguridad vial y de la empresa.
  • Comunicar cualquier incidente o problema durante el transporte a la gerencia de manera oportuna.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 vigente.
  • Experiencia mínima de 2 años como conductor de carga o similar.
  • Conocimiento de las rutas y normativas de tráfico en Cali.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Únase al equipo como conductor profesional, donde será fundamental para el éxito del transporte de mercancías de la compañía.

Responsabilidades:

  • Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.
  • Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.
  • Actualizar la licencia de conducción.
  • Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.
  • Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.
  • Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.
  • Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.
  • Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.
  • Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo y bachiller graduado.
  • Licencia de conducción C1 vigente.
  • Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.
  • Formación complementaria en mecánica automotriz básica.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Conductor de bus es otra de las vacantes que se pueden encontrar en Alemania.

Trabajo sí hay para conductores: conozca las vacantes activas

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.

Termine la semana con empleo: revise las oportunidades disponibles

Durante una entrevista de trabajo, la persona debe convencer al reclutador.

¿Busca trabajo en Boyacá? Estas son las ofertas destacadas hoy

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.

Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

Crecimiento económico

Renta Ciudadana habilitó el link oficial para verificar si es beneficiario del subsidio en enero

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Principales tendencias de empleo en 2026: sectores que están contratando en todo el país

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.

Pereira tiene nuevas oportunidades laborales: revíselas aquí

Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Barranquilla tiene más de 15 mil vacantes activas: así puede aplicar en minutos

Hombres en entrevistas de trabajo.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo con salarios superiores a 7 millones

Panorámica de Yopal, capital de Casanare, donde el descubrimiento de petróleo en los años ochenta generó corrupción y derroche.

Hay más de 900 vacantes de empleo abiertas en Casanare: revise los perfiles requeridos

Noticias Destacadas