El sector del transporte y la logística continúa generando oportunidades laborales en distintas regiones del país. Actualmente, varias empresas tienen abiertas vacantes para conductores, dirigidas a personas con experiencia en manejo de vehículos de carga, transporte de pasajeros y distribución.
Las ofertas disponibles se concentran en diferentes ciudades y municipios, con opciones de vinculación formal y jornadas que pueden variar según el tipo de operación. Entre los perfiles más solicitados se encuentran conductores con licencia C1, C2 y C3, así como personas con conocimiento de rutas urbanas e intermunicipales.
Además de cumplir con los requisitos de licencia y experiencia, las compañías valoran competencias como la responsabilidad, el cumplimiento de normas de tránsito, el buen servicio al cliente y la disposición para trabajar en equipo, aspectos clave para garantizar una operación segura y eficiente.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas y postularse sin costo haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Conductor – Manizales
Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.
Salario: A convenir
El candidato ideal debe contar con una licencia de conducción C2 vigente y una sólida experiencia como operador de transporte.
Responsabilidades:
- Transportar mercancía materiales y equipos de manera segura y eficiente.
- Cumplir con las normas de tránsito y procedimientos de la empresa.
- Verificar el estado del vehículo antes y después de cada viaje.
- Mantener registros precisos de las actividades de transporte.
- Colaborar con el equipo para asegurar entregas puntuales.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C2 vigente.
- Experiencia mínima de 1 año como conductor o chofer.
- Conocimiento de normas de tránsito.
- Habilidad para manejar vehículos de carga.
- Buena condición física.
Conductor – Villavicencio
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Este rol es fundamental, ya que será el responsable de asegurar que los productos lleguen de manera segura y puntual a los hogares de los clientes, generando un impacto positivo en la comunidad a través de un servicio de calidad.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C2 o C3 con mínimo 2 años de expedición.
- Experiencia mínima de 2 años como conductor de vehículos con caja Fuller o NPR.
- Sin comparendos.
- Con o sin bachiller.
Conductor – Funza
Empresa: Su Servicio
Salario: A convenir
¿Es un apasionado de la conducción y busca una oportunidad emocionante para avanzar en su carrera? Como conductor C2 en Funza, su trabajo será clave para garantizar la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Transportar mercancías de manera segura y eficiente.
- Verificar y asegurar la carga adecuadamente.
- Mantener la documentación del vehículo y la carga al día.
- Utilizar sistemas GPS y tacógrafo para optimizar rutas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como conductor C2 o conductor de carga.
- Licencia de conducción C2 vigente.
- Disponibilidad para viajar.
- Formación mínima de bachiller.
Conductor – Cali
Empresa: Orbia
Salario: 1.876.000 a 2.000.000
Si es un conductor con licencia C2, chofer o conductor de transporte, apasionado por su labor y con ganas de contribuir al éxito de la empresa, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Transportar mercancías de manera segura y eficiente a través de las rutas asignadas.
- Realizar inspecciones diarias del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.
- Cumplir con las normativas de seguridad vial y de la empresa.
- Comunicar cualquier incidente o problema durante el transporte a la gerencia de manera oportuna.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C2 vigente.
- Experiencia mínima de 2 años como conductor de carga o similar.
- Conocimiento de las rutas y normativas de tráfico en Cali.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
Conductor – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Únase al equipo como conductor profesional, donde será fundamental para el éxito del transporte de mercancías de la compañía.
Responsabilidades:
- Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.
- Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.
- Actualizar la licencia de conducción.
- Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.
- Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.
- Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.
- Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.
- Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.
- Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo y bachiller graduado.
- Licencia de conducción C1 vigente.
- Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.
- Formación complementaria en mecánica automotriz básica.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.