El sector del transporte y la logística continúa generando oportunidades laborales en distintas regiones del país. Actualmente, varias empresas tienen abiertas vacantes para conductores, dirigidas a personas con experiencia en manejo de vehículos de carga, transporte de pasajeros y distribución.

Las ofertas disponibles se concentran en diferentes ciudades y municipios, con opciones de vinculación formal y jornadas que pueden variar según el tipo de operación. Entre los perfiles más solicitados se encuentran conductores con licencia C1, C2 y C3, así como personas con conocimiento de rutas urbanas e intermunicipales.

Además de cumplir con los requisitos de licencia y experiencia, las compañías valoran competencias como la responsabilidad, el cumplimiento de normas de tránsito, el buen servicio al cliente y la disposición para trabajar en equipo, aspectos clave para garantizar una operación segura y eficiente.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas y postularse sin costo haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Conductor – Manizales

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.

Salario: A convenir

El candidato ideal debe contar con una licencia de conducción C2 vigente y una sólida experiencia como operador de transporte.

Responsabilidades:

Transportar mercancía materiales y equipos de manera segura y eficiente.

Cumplir con las normas de tránsito y procedimientos de la empresa.

Verificar el estado del vehículo antes y después de cada viaje.

Mantener registros precisos de las actividades de transporte.

Colaborar con el equipo para asegurar entregas puntuales.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Experiencia mínima de 1 año como conductor o chofer.

Conocimiento de normas de tránsito.

Habilidad para manejar vehículos de carga.

Buena condición física.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Villavicencio

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es fundamental, ya que será el responsable de asegurar que los productos lleguen de manera segura y puntual a los hogares de los clientes, generando un impacto positivo en la comunidad a través de un servicio de calidad.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 o C3 con mínimo 2 años de expedición.

Experiencia mínima de 2 años como conductor de vehículos con caja Fuller o NPR.

Sin comparendos.

Con o sin bachiller.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Conductor – Funza

Empresa: Su Servicio

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de la conducción y busca una oportunidad emocionante para avanzar en su carrera? Como conductor C2 en Funza, su trabajo será clave para garantizar la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Transportar mercancías de manera segura y eficiente.

Verificar y asegurar la carga adecuadamente.

Mantener la documentación del vehículo y la carga al día.

Utilizar sistemas GPS y tacógrafo para optimizar rutas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como conductor C2 o conductor de carga.

Licencia de conducción C2 vigente.

Disponibilidad para viajar.

Formación mínima de bachiller.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Cali

Empresa: Orbia

Salario: 1.876.000 a 2.000.000

Si es un conductor con licencia C2, chofer o conductor de transporte, apasionado por su labor y con ganas de contribuir al éxito de la empresa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Transportar mercancías de manera segura y eficiente a través de las rutas asignadas.

Realizar inspecciones diarias del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.

Cumplir con las normativas de seguridad vial y de la empresa.

Comunicar cualquier incidente o problema durante el transporte a la gerencia de manera oportuna.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Experiencia mínima de 2 años como conductor de carga o similar.

Conocimiento de las rutas y normativas de tráfico en Cali.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Únase al equipo como conductor profesional, donde será fundamental para el éxito del transporte de mercancías de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.

Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.

Actualizar la licencia de conducción.

Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.

Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.

Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.

Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.

Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.

Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.

Requerimientos:

Bachillerato completo y bachiller graduado.

Licencia de conducción C1 vigente.

Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.

Formación complementaria en mecánica automotriz básica.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.