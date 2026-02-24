Trabajo sin experiencia: vacantes activas con postulación gratuita en todo el país

EMPLEO

Las oportunidades laborales para personas sin experiencia están ganando espacio en distintas regiones de Colombia, con convocatorias que permiten postularse sin costo y de manera virtual, facilitando el ingreso al mercado formal.

Este tipo de ofertas resulta clave para quienes buscan su primer empleo, ya que muchas empresas priorizan habilidades como la disposición para aprender, el compromiso y la adaptación a nuevos entornos por encima de la trayectoria laboral.

¿Cómo aplicar?

Para conocer todas las oportunidades activas, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse a las vacantes que mejor se ajusten a sus intereses. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Operario de producción con o sin experiencia - Guarne

Empresa empleadora: Contratamos complementos S.A.S.

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Si está listo para desarrollar su potencial en la producción y formar parte de un entorno que valora la innovación y el trabajo en equipo, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Operar maquinaria en la línea de producción de manera eficiente.
  • Asegurar la calidad de los productos fabricados.
  • Colaborar con el equipo para optimizar los procesos de producción.
  • Seguir los lineamientos de seguridad industrial establecidos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Capacidad para operar maquinaria industrial.
  • Deseos de aprender y crecer en el área de producción.

¡Aplique acá!

Técnicos, tecnólogos de ingeniería civil / arquitectura/ con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: 1.750.905

Importante compañía del sector asegurador está en búsqueda de un técnico, tecnólogo de ingeniería civil o arquitectura, con orientación al servicio al cliente.

Responsabilidades:

  • Entender y gestionar solicitudes de clientes a través de los diferentes canales de atención.
  • Identificar necesidades e inquietudes del cliente para proponer soluciones efectivas.
  • Asignar proveedores responsables de ejecutar la solución definida en cada caso.
  • Realizar seguimiento continuo al cliente, informando el avance de la solución hasta su cierre total.
  • Recibir y gestionar quejas; resolver aquellas que estén a su alcance o escalar a las áreas correspondientes.
  • Verificar la calidad del servicio prestado una vez finalizada la atención.
  • Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente.
  • Apoyar la capacitación de nuevos coordinadores mediante el programa canguro, asegurando el cumplimiento de indicadores del área con calidad y servicio.

Requerimientos:

  • Formación académica: técnicos o tecnólogos en carreras afines al cargo.

¡Aplique acá!

Hay trabajos de medio tiempo disponibles en varias ciudades del país, postúlese gratis

Motorizado sin experiencia – Cúcuta

Empresa empeladora: Nases

Salario: 1.750.905

Nases busca un promotor de campo con habilidades de comunicación y orientación al cliente para visitar tiendas diarias en rutas locales y en municipios aledaños.

Responsabilidades:

  • Visitar tiendas diariamente en rutas asignadas.
  • Colocar material publicitario estratégico.
  • Diligenciar encuestas en los puntos de venta.
  • Enviar la información recopilada al finalizar cada jornada.

Requerimientos:

  • Bachiller graduado.
  • Moto con documentos al día.
  • Celular para comunicación y envío de datos.

¡Aplique acá!

Asesor comercial sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Nases

Salario: 1.750.905

Nases está buscando asesores comerciales integrales con y sin experiencia en la ciudad de Bogotá para una empresa colombiana del sector retail en ventas de accesorios, ropa, morrales y productos de moda.

Requerimientos:

  • Nivel académico: Bachiller Culminado.
  • Experiencia: Con o sin experiencia en el sector de ventas o retail.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

