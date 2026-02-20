Vacantes con sueldos desde $5 millones: empresas están contratando en varias ciudades

Las ofertas laborales con salarios desde $5 millones de pesos permanecen disponibles en varias ciudades de Colombia, una cifra que supera el promedio de ingresos mensuales en el país y que despierta el interés de profesionales que buscan mejorar sus condiciones económicas.

Estas oportunidades reflejan una estrategia empresarial orientada a atraer talento con perfiles especializados y experiencia consolidada, mediante propuestas salariales más competitivas. La publicación de convocatorias con este rango de remuneración también evidencia la necesidad de fortalecer equipos en medio de procesos de crecimiento y transformación organizacional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como gestión humana, administración, finanzas, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Los salarios superan los $5 millones de pesos, aquí le contamos cómo postularse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Jefe de gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.277.000

En este rol es fundamental para liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.

Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.

Liquidar prestaciones sociales vacaciones horas extras incapacidades y demás pagos al personal.

Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.

Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.

Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.

Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo SAP Novasoft Kactus).

Excel avanzado y habilidades analíticas.

Liderazgo organización y trabajo bajo presión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente comercial digital – Bogotá D.C.

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 5.484.000

Como gerente comercial en Carvajal, será el motor que impulsa las relaciones comerciales, desarrollando e implementando estrategias que incrementen los ingresos y fortalezcan nuestro portafolio de clientes, con un enfoque en la innovación y la creación de valor.

Responsabilidades:

Identificar y vincular nuevos clientes.

Mantener relaciones con clientes actuales.

Incrementar ingresos a través de soluciones innovadoras.

Asegurar el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en gestión comercial.

Habilidades excepcionales en identificación de oportunidades de negocio.

Capacidad para desarrollar soluciones que generen valor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista tarjeta de crédito – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 6.000.000 a 6.200.000

Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.

Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.

Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.

Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.

Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.

Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.

Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero funcional – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 6.268.051

Esta posición es fundamental para ofrecer soluciones tecnológicas efectivas que impulsen el mejoramiento continuo y las estrategias de negocio.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar proyectos tecnológicos relacionados con SAP ECC.

Analizar y documentar requerimientos de negocio para implementar soluciones efectivas.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar la integración de sistemas.

Monitorear y resolver incidentes relacionados con procesos y sistemas informáticos.

Proporcionar asesoramiento estratégico en mejoras de procesos de negocio.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años como ingeniero funcional.

Conocimiento avanzado en SAP ECC y herramientas de gestión de proyectos.

Habilidad para el análisis de procesos de negocio y documentación técnica.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe comercial – Cali

Empresa. Superpack

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.

Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.

Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.

Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización

Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila y/o logística.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.