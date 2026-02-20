Vacantes con sueldos desde $5 millones: empresas están contratando en varias ciudades

Las ofertas laborales con salarios desde $5 millones de pesos permanecen disponibles en varias ciudades de Colombia, una cifra que supera el promedio de ingresos mensuales en el país y que despierta el interés de profesionales que buscan mejorar sus condiciones económicas.
Estas oportunidades reflejan una estrategia empresarial orientada a atraer talento con perfiles especializados y experiencia consolidada, mediante propuestas salariales más competitivas. La publicación de convocatorias con este rango de remuneración también evidencia la necesidad de fortalecer equipos en medio de procesos de crecimiento y transformación organizacional.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como gestión humana, administración, finanzas, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Jefe de gestión humana – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.277.000
En este rol es fundamental para liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.
- Liquidar prestaciones sociales vacaciones horas extras incapacidades y demás pagos al personal.
- Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
- Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.
- Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
- Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo SAP Novasoft Kactus).
- Excel avanzado y habilidades analíticas.
- Liderazgo organización y trabajo bajo presión.
Gerente comercial digital – Bogotá D.C.
Empresa: Organización Carvajal
Salario: 5.484.000
Como gerente comercial en Carvajal, será el motor que impulsa las relaciones comerciales, desarrollando e implementando estrategias que incrementen los ingresos y fortalezcan nuestro portafolio de clientes, con un enfoque en la innovación y la creación de valor.
Responsabilidades:
- Identificar y vincular nuevos clientes.
- Mantener relaciones con clientes actuales.
- Incrementar ingresos a través de soluciones innovadoras.
- Asegurar el cumplimiento de objetivos estratégicos.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en gestión comercial.
- Habilidades excepcionales en identificación de oportunidades de negocio.
- Capacidad para desarrollar soluciones que generen valor.
Especialista tarjeta de crédito – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 6.000.000 a 6.200.000
Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.
- Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.
- Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.
- Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.
- Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
- Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.
- Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
Ingeniero funcional – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 6.268.051
Esta posición es fundamental para ofrecer soluciones tecnológicas efectivas que impulsen el mejoramiento continuo y las estrategias de negocio.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar proyectos tecnológicos relacionados con SAP ECC.
- Analizar y documentar requerimientos de negocio para implementar soluciones efectivas.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar la integración de sistemas.
- Monitorear y resolver incidentes relacionados con procesos y sistemas informáticos.
- Proporcionar asesoramiento estratégico en mejoras de procesos de negocio.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años como ingeniero funcional.
- Conocimiento avanzado en SAP ECC y herramientas de gestión de proyectos.
- Habilidad para el análisis de procesos de negocio y documentación técnica.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Jefe comercial – Cali
Empresa. Superpack
Salario: 5.000.000 a 6.000.000
Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.
- Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.
- Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.
- Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.
- Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.
- Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.
Requerimientos:
- Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización
- Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila y/o logística.
- Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.
- Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
