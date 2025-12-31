Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales focos de generación de empleo en el país, con convocatorias abiertas en diferentes sectores económicos. La capital concentra oportunidades laborales derivadas de la demanda constante de talento, la renovación de equipos de trabajo y las necesidades operativas de las empresas que mantienen actividad permanente durante todo el año.

Las oportunidades disponibles están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, desde cargos operativos y administrativos hasta perfiles técnicos y profesionales. Sectores como salud, servicios, logística, finanzas y comunicación, concentran buena parte de las vacantes activas.

Consejos para los candidatos

Para los procesos de selección, las empresas suelen priorizar habilidades como la adaptabilidad, la disposición para aprender y el compromiso con las funciones asignadas. Contar con una hoja de vida actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede facilitar el avance en las etapas de selección.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades laborales activas en la ciudad.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: 123RF

Auxiliar de enfermería oncología adulto

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de enfermería en oncología comprometido con la excelencia en el cuidado de pacientes oncológicos.

Responsabilidades:

Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.

Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.

Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería.

Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Supernumerario/a comercial

Empresa: Colombina

Salario: A convenir

En Colombina, buscan un supernumerario/a comercial para unirse al equipo en la planta de helados en Bogotá.

Responsabilidades:

Visitar el 100% de los clientes correspondientes a la zona asignada con la frecuencia establecida.

Incrementar la maestra de clientes nuevos.

Asistir a reuniones programadas por los jefes.

Realizar ejecución a los clientes, asegurando la correcta limpieza del congelador y respetando la exclusividad.

Colocar material P.O.P. adecuadamente.

Asesorar a los clientes en sus necesidades.

Gestionar la cartera según el canal.

Generar reportes diarios al supervisor de ventas AM y PM.

Cumplir con la meta diaria y presupuesto mensual.

Requerimientos:

Mínimo bachiller y/o técnico/a tecnólogo/a en áreas comerciales, administrativas o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia como vendedor(a) asesor(a) comercial o en cargos similares.

Conocimientos en estrategias comerciales, BPM y principios básicos de HACCP.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

Asesor comercial externo

Empresa: Osya

Salario: 2.885.000 a 3.000.000

Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de manejar el portafolio financiero, centrado en microcréditos y recuperación de cartera.

Responsabilidades:

Gestionar el portafolio financiero de la empresa.

Realizar seguimiento y recuperación de cartera.

Ofrecer microcréditos a clientes potenciales.

Desarrollar y mantener relaciones con los clientes externos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnóloga en áreas financieras o comerciales.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente en el sector financiero.

Habilidad para trabajar de manera independiente y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en horarios establecidos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Creador de contenido

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Si le gusta la creación de contenido digital con experiencia, esta es su oportunidad para brillar y aportar con sus habilidades creativas.

Responsabilidades:

Grabar contenido en tienda destacando productos y experiencias de marca.

Editar videos para redes sociales aplicando efectos y transiciones acordes.

Ser el rostro o la voz de la marca mostrando autenticidad.

Desarrollar guiones y conceptos creativos para videos de producto.

Participar en la planeación de contenido digital y aportar ideas creativas.

Requerimientos:

Profesional en publicidad, administración de empresas o mercadeo.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares de creación de contenido.

Habilidad para grabar y editar videos de manera creativa.

Capacidad para ser el rostro de la marca con naturalidad y cercanía.

Conocimientos sólidos en tendencias digitales y redes sociales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.