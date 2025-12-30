Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

El mercado laboral continúa demandando perfiles para cargos de cajeros en diferentes sectores de la economía, especialmente en comercio, entidades financieras y empresas de servicios. Estas vacantes se encuentran disponibles en varias ciudades del país y responden a la necesidad de fortalecer la atención al cliente y los procesos operativos.
Las oportunidades están dirigidas a personas con experiencia previa en manejo de caja, pero también a quienes buscan una primera vinculación laboral y cuentan con habilidades básicas en servicio al cliente. En muchos casos, las empresas ofrecen contratos formales, jornadas flexibles y acceso a prestaciones de ley, lo que convierte estos cargos en una opción estable de empleo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades activas.
Cajero – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: 1.423.500
Como el nuevo operador de caja, será fundamental para asegurar una experiencia de compra excelente para los clientes.
Responsabilidades:
- Registrar productos y servicios adquiridos por clientes.
- Verificar descripción y valor del producto.
- Recaudar pagos a través de diferentes medios.
- Asegurar el adecuado cierre del proceso de venta.
- Brindar servicio de calidad a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en manejo de cajas registradoras.
- Habilidades de atención al cliente.
- Capacidad para manejar múltiples tareas simultáneamente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Cajero – Bogotá
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 1.400.000 a 1.500.000
Como operador de caja, será una pieza clave en el servicio al cliente, manejando transacciones con precisión y cordialidad.
Responsabilidades:
- Gestionar transacciones financieras de manera eficiente.
- Atender con amabilidad a los clientes del banco.
- Mantener registros precisos de las operaciones diarias.
- Resolver inquietudes de los clientes de manera efectiva.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como cajero.
- Estudios técnicos tecnológicos o universitarios en áreas relacionadas con el sector bancario.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Cajero supernumerario – Itagüí
Empresa: Autolarte
Salario: 2.100.000
Únase a la empresa como cajero supernumerario, donde tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso.
Responsabilidades:
- Realizar cuadres de caja diaria.
- Atender a los clientes de manera eficiente.
- Gestionar transacciones en efectivo, tarjeta y otros medios de pago.
- Realizar ajustes con cartera y seguimiento de pagos.
- Desplazarse entre diferentes sedes según necesidad.
- Mantener registros precisos de las operaciones de caja.
Requerimientos:
- Técnico en áreas administrativas o comerciales.
- Mínimo 1 año de experiencia en funciones de caja.
- Habilidad en atención al cliente.
- Disponibilidad para rotar entre sedes.
- Contar con transporte propio.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Cajero encargado – Bogotá
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.200.000
Si es una persona con experiencia en caja, manejo de personal, manejo de efectivo, datáfono y demás medios pago, ¡esta es tu oportunidad!
Responsabilidades:
- Conocer y manejar todos los medios de pago.
- Controlar el dinero en efectivo y los recibos de tarjeta de crédito.
- Administrar la caja y mantener las operaciones de la tienda durante el turno.
- Gestionar y liderar el personal que se encuentra a cargo.
- Manejar las tareas de apertura y cierre de caja.
- Realizar el control de inventarios.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en el cargo de cajero con empresas del sector retail.
- Manejo de Excel.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Conocimientos contables básicos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.