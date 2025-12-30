Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

El mercado laboral continúa demandando perfiles para cargos de cajeros en diferentes sectores de la economía, especialmente en comercio, entidades financieras y empresas de servicios. Estas vacantes se encuentran disponibles en varias ciudades del país y responden a la necesidad de fortalecer la atención al cliente y los procesos operativos.

Las oportunidades están dirigidas a personas con experiencia previa en manejo de caja, pero también a quienes buscan una primera vinculación laboral y cuentan con habilidades básicas en servicio al cliente. En muchos casos, las empresas ofrecen contratos formales, jornadas flexibles y acceso a prestaciones de ley, lo que convierte estos cargos en una opción estable de empleo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades activas.

Cajero – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: 1.423.500

Como el nuevo operador de caja, será fundamental para asegurar una experiencia de compra excelente para los clientes.

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios adquiridos por clientes.

Verificar descripción y valor del producto.

Recaudar pagos a través de diferentes medios.

Asegurar el adecuado cierre del proceso de venta.

Brindar servicio de calidad a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de cajas registradoras.

Habilidades de atención al cliente.

Capacidad para manejar múltiples tareas simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero – Bogotá

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.400.000 a 1.500.000

Como operador de caja, será una pieza clave en el servicio al cliente, manejando transacciones con precisión y cordialidad.

Responsabilidades:

Gestionar transacciones financieras de manera eficiente.

Atender con amabilidad a los clientes del banco.

Mantener registros precisos de las operaciones diarias.

Resolver inquietudes de los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero.

Estudios técnicos tecnológicos o universitarios en áreas relacionadas con el sector bancario.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero supernumerario – Itagüí

Empresa: Autolarte

Salario: 2.100.000

Únase a la empresa como cajero supernumerario, donde tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso.

Responsabilidades:

Realizar cuadres de caja diaria.

Atender a los clientes de manera eficiente.

Gestionar transacciones en efectivo, tarjeta y otros medios de pago.

Realizar ajustes con cartera y seguimiento de pagos.

Desplazarse entre diferentes sedes según necesidad.

Mantener registros precisos de las operaciones de caja.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas o comerciales.

Mínimo 1 año de experiencia en funciones de caja.

Habilidad en atención al cliente.

Disponibilidad para rotar entre sedes.

Contar con transporte propio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero encargado – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.200.000

Si es una persona con experiencia en caja, manejo de personal, manejo de efectivo, datáfono y demás medios pago, ¡esta es tu oportunidad!

Responsabilidades:

Conocer y manejar todos los medios de pago.

Controlar el dinero en efectivo y los recibos de tarjeta de crédito.

Administrar la caja y mantener las operaciones de la tienda durante el turno.

Gestionar y liderar el personal que se encuentra a cargo.

Manejar las tareas de apertura y cierre de caja.

Realizar el control de inventarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en el cargo de cajero con empresas del sector retail.

Manejo de Excel.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Conocimientos contables básicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

