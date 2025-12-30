Empleo

Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

Las ofertas de empleo están abiertas en varias ciudades del país.

30 de diciembre de 2025, 9:17 p. m.
El mercado laboral continúa demandando perfiles para cargos de cajeros en diferentes sectores de la economía, especialmente en comercio, entidades financieras y empresas de servicios. Estas vacantes se encuentran disponibles en varias ciudades del país y responden a la necesidad de fortalecer la atención al cliente y los procesos operativos.

Las oportunidades están dirigidas a personas con experiencia previa en manejo de caja, pero también a quienes buscan una primera vinculación laboral y cuentan con habilidades básicas en servicio al cliente. En muchos casos, las empresas ofrecen contratos formales, jornadas flexibles y acceso a prestaciones de ley, lo que convierte estos cargos en una opción estable de empleo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades activas.

Cajero – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: 1.423.500

Como el nuevo operador de caja, será fundamental para asegurar una experiencia de compra excelente para los clientes.

Responsabilidades:

  • Registrar productos y servicios adquiridos por clientes.
  • Verificar descripción y valor del producto.
  • Recaudar pagos a través de diferentes medios.
  • Asegurar el adecuado cierre del proceso de venta.
  • Brindar servicio de calidad a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en manejo de cajas registradoras.
  • Habilidades de atención al cliente.
  • Capacidad para manejar múltiples tareas simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero – Bogotá

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.400.000 a 1.500.000

Como operador de caja, será una pieza clave en el servicio al cliente, manejando transacciones con precisión y cordialidad.

Responsabilidades:

  • Gestionar transacciones financieras de manera eficiente.
  • Atender con amabilidad a los clientes del banco.
  • Mantener registros precisos de las operaciones diarias.
  • Resolver inquietudes de los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como cajero.
  • Estudios técnicos tecnológicos o universitarios en áreas relacionadas con el sector bancario.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo de medio tiempo: vacantes disponibles en varias ciudades

Cajero supernumerario – Itagüí

Empresa: Autolarte

Salario: 2.100.000

Únase a la empresa como cajero supernumerario, donde tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y diverso.

Responsabilidades:

  • Realizar cuadres de caja diaria.
  • Atender a los clientes de manera eficiente.
  • Gestionar transacciones en efectivo, tarjeta y otros medios de pago.
  • Realizar ajustes con cartera y seguimiento de pagos.
  • Desplazarse entre diferentes sedes según necesidad.
  • Mantener registros precisos de las operaciones de caja.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas administrativas o comerciales.
  • Mínimo 1 año de experiencia en funciones de caja.
  • Habilidad en atención al cliente.
  • Disponibilidad para rotar entre sedes.
  • Contar con transporte propio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero encargado – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.200.000

Si es una persona con experiencia en caja, manejo de personal, manejo de efectivo, datáfono y demás medios pago, ¡esta es tu oportunidad!

Responsabilidades:

  • Conocer y manejar todos los medios de pago.
  • Controlar el dinero en efectivo y los recibos de tarjeta de crédito.
  • Administrar la caja y mantener las operaciones de la tienda durante el turno.
  • Gestionar y liderar el personal que se encuentra a cargo.
  • Manejar las tareas de apertura y cierre de caja.
  • Realizar el control de inventarios.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en el cargo de cajero con empresas del sector retail.
  • Manejo de Excel.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Conocimientos contables básicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas