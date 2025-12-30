Trabajo de medio tiempo: vacantes disponibles en varias ciudades

El empleo de medio tiempo continúa posicionándose como una alternativa laboral para estudiantes, personas que buscan ingresos adicionales o quienes desean mayor flexibilidad en su jornada. En distintas ciudades del país, empresas de diversos sectores mantienen abiertas convocatorias para cubrir este tipo de cargos.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, servicios, atención al cliente, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Adobe Stock

Auxiliar de tienda medio tiempo – Pereira

Empresa: Confidencial

Salario: 711.000

Como asistente de tienda, será clave para brindar una excelente experiencia al cliente, asegurando que cada visita sea memorable.

Responsabilidades:

Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos.

Atender de manera efectiva a clientes y proveedores.

Manejar diferentes medios de pago de forma segura y eficiente.

Realizar el surtido, rotación y exhibición adecuada de productos.

Gestionar el inventario de forma precisa y ordenada.

Mantener la limpieza y organización del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en atención al cliente o ventas.

Conocimientos básicos en manejo de caja y medios de pago.

Habilidad para comunicarse efectivamente.

Disponibilidad para trabajar jueves, viernes y sábado de 1:00 p. m. a 9 p. m.

Residencia en Dosquebradas o zonas aledañas.

Auxiliar administrativo - Medio tiempo – Bogotá

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 800.000 a 900.000

Si cuenta con al menos 6 meses de experiencia como asistente u oficinista administrativos y posee un manejo competente de Excel, este rol es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar la documentación administrativa y mantener archivos organizados.

Apoyar en la preparación de informes y presentaciones.

Coordinar el envío y recepción de correspondencia.

Atender llamadas telefónicas y correos electrónicos de manera profesional.

Colaborar en tareas de planificación y organización de eventos internos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en roles administrativos.

Conocimiento competente en Microsoft Excel.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Cajero medio tiempo – Villavicencio

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 850.000 a 900.000

Como operador de caja, será parte fundamental del servicio al cliente, gestionando transacciones con eficiencia y amabilidad.

Requerimientos:

Residir en Villavicencio o cerca.

Experiencia mínima de 6 meses como cajero.

Técnico tecnólogo o estudiante de carreras universitarias relacionadas con el sector bancario.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.

Horario: 8:00 a. m. a 12:00 p. m. o 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Psicólogo educativo medio tiempo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

Conductor medio tiempo – Bucaramanga

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 957.086

Si tiene la licencia de conducción categoría 5.ª C2 o C3 y una experiencia mínima de 2 años, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Conducir vehículos pesados en turnos nocturnos.

Asegurar la carga y descarga segura de mercancías.

Realizar inspecciones diarias de los vehículos.

Cumplir con las normativas de tráfico y seguridad.

Mantener registros precisos de las actividades de conducción

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en manejo de vehículos pesados.

Licencia de conducción categoría 5.ª C2 o C3 vigente.

Disponibilidad para trabajar en turnos nocturnos.

Nivel de educación mínimo: Bachillerato completo.

Conocimiento de normas de tránsito y seguridad vial.

