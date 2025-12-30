Empleo antes de finalizar el año: revise las oportunidades activas

Ad portas de terminar el año, el mercado laboral colombiano sigue mostrando movimiento, con empresas que aceleran sus procesos de contratación para cerrar el periodo con equipos completos y responder a las necesidades operativas y estratégicas de sus negocios. Este momento resulta clave tanto para quienes buscan un primer empleo como para quienes desean cambiar de trabajo o asegurar ingresos antes de iniciar un nuevo año.

Las vacantes disponibles responden a distintos niveles de experiencia y perfiles, desde cargos operativos y administrativos hasta posiciones técnicas y profesionales. Para muchos candidatos, estas oportunidades representan una puerta de entrada al empleo formal o la posibilidad de fortalecer su trayectoria laboral en sectores que mantienen una alta demanda de talento.

Para aumentar las probabilidades de éxito en los procesos de selección, se recomienda contar con una hoja de vida actualizada, bien estructurada y destacar las competencias más relevantes para cada cargo. La puntualidad, la actitud proactiva y una comunicación asertiva siguen siendo aspectos valorados por los empleadores.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes que más se ajusten a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas antes de finalizar el año.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

En este rol, también conocido como talent success consultant, será el responsable de liderar la estrategia de fidelización de clientes en el ámbito de recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder comercial inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de Ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: vacantes activas en Bogotá, Medellín y Cali

Analista de seguridad operacional – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: 4.696.000

El candidato ideal será responsable de garantizar la correcta implementación de los sistemas de gestión de seguridad operacional en el aeropuerto, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo un entorno seguro y eficiente.

Responsabilidades:

Implementar y supervisar sistemas de gestión de seguridad operacional.

Analizar datos y generar informes sobre seguridad operacional.

Asegurar el cumplimiento de normativas y regulaciones aeronáuticas.

Trabajar en el diseño y mejora de procesos aeroportuarios.

Colaborar con equipo multidisciplinario para gestionar riesgos.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería aeronáutica industrial administración o biología.

Conocimiento en operación aeroportuaria y normatividad aeronáutica.

Experiencia mínima de 6 meses en el sector aeronáutico.

Habilidad en análisis de datos y gestión de riesgos.

Estudios básicos en Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor(a) comercial – Segmento pymes – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas pymes, será responsable de gestionar el proceso comercial de principio a fin: desde la prospección hasta el cierre y el acompañamiento inicial del cliente.

Responsabilidades:

Prospectar y gestionar clientes Pymes interesados en soluciones de reclutamiento y selección.

Entender las necesidades del negocio y asesorar con un enfoque consultivo.

Presentar y vender los planes de Magneto Pymes (B2B).

Realizar seguimiento a leads oportunidades y cierres en CRM.

Cumplir y superar metas comerciales mensuales.

Construir relaciones de confianza con empresarios y tomadores de decisión.

Requerimientos:

Experiencia en ventas B2B (idealmente en servicios SaaS o soluciones empresariales).

Habilidad para la prospección negociación y cierre.

Comunicación clara persuasiva y orientada al cliente.

Mentalidad de crecimiento disciplina comercial y enfoque en resultados.

Deseo de aprender sobre tecnología IA y HR Tech.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

