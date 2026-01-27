Vacantes para cajeros con o sin experiencia: postúlese aquí

La atención al cliente y el manejo responsable de los medios de pago se han convertido en habilidades clave para acceder al empleo formal en el comercio y los servicios. Ante este escenario, diversas empresas adelantan procesos de selección para cajeros, con oportunidades abiertas tanto para personas con experiencia como para quienes buscan una primera vinculación laboral.

Para estos cargos, las organizaciones valoran perfiles eficientes, enfocados en la precisión y la rapidez, capaces de brindar un servicio amable y confiable. Estas competencias resultan determinantes para avanzar en los procesos de contratación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, regístrese sin costo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Cajera temporal – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Esta es una excelente oportunidad para aquellos que buscan ganar experiencia en un entorno de trabajo colaborativo y temporal.

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos.

Verificar medios de pago como efectivo y tarjetas, garantizando seguridad en las transacciones.

Orientar y asesorar a clientes en el uso de cajas de autopago.

Ejercer protocolo de servicio al cliente para una experiencia de compra memorable.

Recibir y verificar pagos asegurando la legalidad y seguridad de cada transacción.

Controlar y cuidar los recursos de trabajo asignados.

Requerimientos:

Educación mínima de bachillerato completo.

Experiencia previa en atención al cliente y manejo de cajas registradoras.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en un horario flexible.

Cajero supernumerario – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.853.905

Si tiene experiencia en manejo de efectivo, atención al cliente y desea crecer en el sector financiero, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Realizar apertura y cierre de caja.

Ejecutar transacciones financieras (depósitos, retiros, pagos).

Capturar y procesar las operaciones realizadas en caja.

Administrar el efectivo y documentos valorados.

Garantizar el cuadre diario de caja.

Brindar orientación y servicio al cliente.

Hacer viajes a los puntos de: Armenia, Dosquebradas y Cartago.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos de atención al cliente y manejo de efectivo (Caja).

Coadministrador/cajero – Medellín

Empresa: Lili Pink

Salario: 2.200.000 a 3.500.000

Como encargado de tienda, será una pieza clave en el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Asegurar una excelente atención al cliente en todo momento.

Gestionar el inventario y el visual merchandising de la tienda.

Desarrollar estrategias para incrementar las ventas y fidelizar clientes.

Supervisar las operaciones diarias y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 10 meses como cajero o coadministrador.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Conocimiento en gestión de inventarios y merchandising.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

Cajero – Rionegro

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.700.000 a 1.800.000

Como operador de caja, será parte esencial del equipo de atención al cliente, trabajando de la mano con otros profesionales para garantizar una experiencia bancaria inigualable.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con profesionalismo y amabilidad.

Gestionar transacciones diarias de forma precisa y segura.

Proporcionar información y asistencia sobre productos bancarios.

Mantener registros precisos de todas las transacciones realizadas.

Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero, operador de caja o en roles similares.

Conocimiento en manejo de efectivo y transacciones bancarias.

Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.

Bachillerato completo o estudios técnicos en áreas afines.

Cajero con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Importante empresa del sector de fabricación de productos textiles requiere para su equipo de trabajo bachiller, para desempeñar el cargo de cajero.

Requerimientos:

Bachiller con o sin experiencia.

Experiencia en servicio al cliente o ventas.

Experiencia en facturación de productos.

Arqueos, apertura y cierre de caja.

Conocimiento y experiencias en diferentes medios de pago.

Manejo de personal y visual de tienda.

