Vacantes para conductores: empresas buscan personal en varias regiones

La demanda de conductores continúa siendo una constante en distintas regiones del país, impulsada por la necesidad de garantizar el funcionamiento de actividades de transporte, logística y distribución. En este contexto, varias empresas mantienen abiertas vacantes dirigidas a personas con experiencia en conducción y disposición para cumplir rutas asignadas.

Las oportunidades disponibles se extienden a diferentes ciudades y municipios, con opciones para distintos tipos de licencia y jornadas laborales variadas. Para los candidatos, estos procesos representan una alternativa para acceder a empleo formal y estable, en sectores que requieren personal de manera permanente.

Además de la experiencia al volante, las empresas suelen valorar el cumplimiento de normas de tránsito, la responsabilidad y el compromiso con la seguridad, aspectos clave para el buen desarrollo de las operaciones.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: PA Images via Getty Images

Conductor de alimentos – Fusagasugá

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Como conductor de alimentos, jugará un papel clave en la distribución de alimentos, lo que impactará directamente en la producción y eficiencia de la compañía.

Responsabilidades:

Transportar alimentos frescos a las instalaciones de la granja.

Asegurar la carga y descarga segura y eficiente de los productos.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Cumplir con los horarios de entrega estipulados.

Colaborar con el equipo de logística para optimizar rutas de entrega.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como conductor avícola o conductor de transporte.

Licencia de conducción vigente para vehículos de carga.

Conocimiento de rutas y carreteras en la región de Fusagasugá.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Compromiso con la seguridad y la calidad en el transporte de alimentos.

¡Postúlese aquí!

Conductor grandes clientes – Manizales

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: A convenir

Si tiene al menos 2 años de experiencia como chofer de reparto para cadenas de almacenes y disfruta de la interacción con clientes, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar entregas puntuales a almacenes de cadena.

Mantener un trato cordial y profesional con los clientes.

Asegurar el correcto manejo y entrega de la mercancía.

Planificar eficientemente las rutas de entrega diarias.

Verificar la documentación necesaria antes de cada entrega.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Licencia de conducción C2 o C3 vigente sin comparendos.

Conocimiento de rutas en almacenes de cadena.

Documentación personal al día.

¡Postúlese aquí!

Vacantes activas en Bogotá para personas con y sin experiencia

Conductor patiero – Rionegro

Empresa empleadora: Activos S.A.S.

Salario: 2.055.000

Forme parte de una reconocida empresa del sector de producción de alimentos como conductor interno.

Responsabilidades:

Conducir camiones dentro de la planta de producción.

Asegurar el correcto manejo de los productos transportados.

Cumplir con los horarios establecidos para el movimiento interno de mercancías.

Colaborar con el equipo de logística para optimizar las operaciones diarias.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 o C3 vigente.

Experiencia comprobada en la conducción de camiones con bajo.

Disponibilidad para trabajar en turnos nocturnos y fines de semana.

Conocimiento en manejo seguro de vehículos de carga pesada.

¡Postúlese aquí!

Conductor(a) entregador(a) – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Como repartidor/a, será una pieza clave en la cadena de suministros, asegurando que los clientes reciban sus productos a tiempo y en perfectas condiciones.

Responsabilidades:

Realizar entregas de productos a clientes en zonas urbanas.

Asegurar la correcta manipulación y entrega de mercancías.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de operación.

Cumplir con los horarios y rutas establecidas.

Ofrecer un excelente servicio al cliente durante el proceso de entrega.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como conductor/a entregador/a o repartidor/a.

Licencia de conducción vigente C1.

Conocimiento de rutas y calles de la ciudad.

Habilidad para manejar vehículos de reparto.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Habilidades en manejo de dinero.

¡Postúlese aquí!

Conductor – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como conductor, su rol incluirá la gestión del inventario, la recolección de producción y el cambio de mercancías entre vehículos.

Responsabilidades:

Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.

Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.

Actualizar la licencia de conducción.

Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.

Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.

Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.

Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.

Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.

Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.

Requerimientos:

Bachillerato completo y bachiller graduado.

Licencia de conducción C1 vigente.

Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.

Formación complementaria en mecánica automotriz básica.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.