Villavicencio: hay más de 3 mil vacantes activas esta semana

La capital del Meta se consolida como un punto clave para el empleo en la región, no solo por su crecimiento económico, sino por su papel estratégico como puerta de entrada a los Llanos Orientales. Esta ubicación la convierte en un eje de conexión entre la Región Andina y la Orinoquía, impulsando actividades comerciales.

En este escenario, la ciudad registra más de 3.000 vacantes disponibles, con ofertas dirigidas a personas que buscan un nuevo empleo. Las convocatorias se mantienen abiertas en distintos sectores, lo que amplía las opciones para perfiles con diversos niveles de experiencia y formación.

Para quienes están interesados en postularse, es clave contar con una hoja de vida bien estructurada y clara, en la que se destaquen tanto las habilidades personales como las competencias profesionales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como seguridad, ventas, atención al cliente, agronomía, construcción, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, haga clic aquí y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas. Puede conocer más en la sección de Semana Empleos.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Vigilante

Empresa: Alkosto - Ktronix

Salario: A convenir

¿Es una persona atenta, responsable y con vocación de servicio? En Alkosto-Ktronix están en búsqueda de personas íntegras y comprometidas para cuidar, controlar y garantizar el orden en las tiendas.

Responsabilidades:

Realizar control de accesos de personal interno, clientes y proveedores.

Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.

Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.

Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.

Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.

Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde o noche)

¡Postúlese aquí!

Asesor/a de ventas de seguros

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 2.000.000

¿Le apasionan las ventas y el servicio al cliente? ¡Esta oportunidad es para usted! En Seguros Bolívar buscamos un/a asesor/a de ventas de seguros que asuma el reto de gestionar nuevos clientes y promover soluciones en seguros de vida, contribuyendo al cumplimiento de las metas comerciales y al fortalecimiento de las relaciones de confianza.

Responsabilidades:

Prospectar y gestionar nuevos clientes en los segmentos de empresas o docentes.

Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida bajo la modalidad de libranza.

Cumplir con los objetivos comerciales, garantizando un servicio cercano y de calidad.

Requerimientos:

Personas con experiencia comercial, cercanas, empáticas y con la capacidad de transformar cada conversación en una oportunidad de crecimiento.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Vendedor sección autos

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como representante de ventas de vehículos, jugará un papel crucial en la misión de transformar los sueños de los clientes en realidad, a través de un servicio excepcional y un enfoque omnicanal que garantiza una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento del modelo de ventas.

Asesorar en la venta y postventa de vehículos.

Mantener estándares de operación y merchandising.

Requerimientos:

Educación: Bachiller.

Habilidades en ventas y atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar 6 horas.

¡Postúlese aquí!

Líder técnico agrónomo

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Si le apasiona la agronomía, el manejo nutricional de cultivos y el acompañamiento técnico en campo, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Implementar la estrategia de soporte técnico al mercado en las diferentes zonas y cultivos.

Ejecutar visitas y acompañamiento técnico especializado a productores, clientes y distribuidores.

Diseñar planes de fertilización diferenciados según cultivo, región y condiciones edáficas.

Capacitar a clientes en manejo nutricional, portafolio de productos y buenas prácticas agronómicas y ambientales.

Fortalecer las competencias técnicas del equipo comercial y técnico de la Unidad de Insumos Agrícolas.

Gestionar actividades de transferencia de conocimiento: días de campo, ensayos y validaciones de productos.

Generar información técnica que respalde el portafolio y contribuya a la mejora continua.

Representar técnicamente a la compañía en eventos y gremios del sector.

Elaborar documentos técnicos y reportes de gestión.

Identificar oportunidades de mejora e innovación en el portafolio y los servicios técnicos.

Atender quejas y reclamos técnicos relacionados con el desempeño de los productos en campo.

Cumplir con los lineamientos administrativos y de imagen corporativa de Acepalma y Solutrans.

Requerimientos:

Profesional en Agronomía o carreras afines.

Experiencia en programas de fertilización y diagnóstico nutricional de cultivos.

Sólidos conocimientos técnicos, orientación al cliente y habilidades de capacitación.

Disponibilidad para trabajo de campo en la Zona Llano.

¡Postúlese aquí!

Residente de estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Este puesto clave es ideal para aquellos con al menos 4 años de experiencia en el manejo de estructuras dentro de empresas del sector construcción.

Responsabilidades:

Supervisar proyectos de estructura en construcción

Calcular cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos

Controlar y supervisar especificaciones estructurales

Elaborar cortes de obra quincenales

Garantizar administración correcta de los recursos

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administrador y Constructor Arquitectónico

Mínimo 4 años de experiencia en construcción

Experiencia en sistemas industrializados y cimentación

Dominio del sistema Oracle para gestión de contratos

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.