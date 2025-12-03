Suscribirse

Las millonarias sanciones por el uso indebido de pólvora en el país

Las autoridades recuerdan que el uso de pólvora debe ser realizado por empresas expertas y certificadas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 2:05 a. m.
El uso de la pólvora en diciembre representa uno de los mayores retos para el sector salud dado las lesiones que causa, que pueden ir desde quemaduras de diferentes grados de severidad con secuelas asociadas, así como intoxicaciones por contacto o ingestión del consumo de dichas sustancias o artefactos
El uso de la pólvora en diciembre representa uno de los mayores retos para el sector salud. | Foto: Jorge Orozco

Con la llegada de las festividades de final de año, las autoridades del país están alertas por el uso y la comercialización de pólvora de manera ilegal.

Lo primero que se debe señalar es que en el país existe una serie de reglamentaciones para el uso, la comercialización y la fabricación de este tipo de productos.

Las empresas que venden este tipo de artículos deben contar con todas las certificaciones y los permisos para poder operar en las ciudades.

En el caso de Bogotá, hace algunos días se dieron a conocer las estrategias que se implementarán para reducir el número de personas quemadas. En la ciudad está prohibida la venta, compra y manipulación de pólvora por personas no expertas, y la Administración Distrital hizo especial énfasis en el cuidado de los menores de edad.

La alborada en Cali, deja varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. Foto Jorge Orozco / El País.
La utilización de la pólvora debe ser realizada por empresas certificadas. | Foto: Jorge Orozco

“La Ley 2224 de 2022 establece reglas para el uso, fabricación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora en Colombia. En casos de violación de esta ley que comprometan la vida, integridad o bienes públicos y privados, las sanciones pueden oscilar entre 100 y 300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)”, destaca la Alcaldía de Bogotá.

A pesar de las reglamentaciones, miles de personas en el país utilizan este tipo de productos sin cumplir las normativas, poniendo en peligro su integridad y la de quienes los rodean durante los momentos de celebración. Junto a esto, las leyes del país son severas con los adultos que proporcionen pólvora a los menores de edad o los induzcan a su utilización.

Las sanciones que pueden recibir los padres de los menores o las personas que permitan el uso de pólvora van desde comparendos cívicos hasta multas económicas de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes.

La alborada en Cali, deja varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. Foto Jorge Orozco / El País.
Las sanciones deben ser impuestas por las autoridades del país. | Foto: Jorge Orozco

¿Cuál es la ruta de atención para un menor de edad afectado por la pólvora?

  • Alejar a la niña, niño o adolescente afectado de los objetos que hayan causado las lesiones o quemaduras.
  • Si la quemadura es extensa, se sugiere cubrir la zona con un lienzo limpio y húmedo durante el traslado al hospital.
  • Por ningún motivo se deben aplicar remedios caseros, ya que estos pueden causar más daño en las lesiones o generar infecciones.
  • Los niños, niñas o adolescentes lesionados con pólvora deben ser atendidos en las instituciones de salud, en servicios de atención médico-hospitalaria de urgencia, según el tipo de lesión y grado de complejidad.
  • Siempre, ante una quemadura, es muy importante acudir al servicio de urgencias más cercano para valoración y atención médica, que puede implicar desde una curación hasta una cirugía en casos más complejos.

