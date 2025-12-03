Las millonarias sanciones por el uso indebido de pólvora en el país

Con la llegada de las festividades de final de año, las autoridades del país están alertas por el uso y la comercialización de pólvora de manera ilegal.

Lo primero que se debe señalar es que en el país existe una serie de reglamentaciones para el uso, la comercialización y la fabricación de este tipo de productos.

Las empresas que venden este tipo de artículos deben contar con todas las certificaciones y los permisos para poder operar en las ciudades.

En el caso de Bogotá, hace algunos días se dieron a conocer las estrategias que se implementarán para reducir el número de personas quemadas. En la ciudad está prohibida la venta, compra y manipulación de pólvora por personas no expertas, y la Administración Distrital hizo especial énfasis en el cuidado de los menores de edad.

La utilización de la pólvora debe ser realizada por empresas certificadas. | Foto: Jorge Orozco

“La Ley 2224 de 2022 establece reglas para el uso, fabricación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora en Colombia. En casos de violación de esta ley que comprometan la vida, integridad o bienes públicos y privados, las sanciones pueden oscilar entre 100 y 300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)”, destaca la Alcaldía de Bogotá.

A pesar de las reglamentaciones, miles de personas en el país utilizan este tipo de productos sin cumplir las normativas, poniendo en peligro su integridad y la de quienes los rodean durante los momentos de celebración. Junto a esto, las leyes del país son severas con los adultos que proporcionen pólvora a los menores de edad o los induzcan a su utilización.

Las sanciones que pueden recibir los padres de los menores o las personas que permitan el uso de pólvora van desde comparendos cívicos hasta multas económicas de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes.

Las sanciones deben ser impuestas por las autoridades del país. | Foto: Jorge Orozco

¿Cuál es la ruta de atención para un menor de edad afectado por la pólvora?