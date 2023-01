¿Piensa sacar créditos en 2023? Tenga en cuenta estas recomendaciones

No todos cuentan con la misma adquisición de dinero y lo mismo pasa al momento de pagar créditos.

El nuevo año 2023 está a pocas horas de empezar y las finanzas son un tema el cual sale a relucir durante enero. Luego de hacer gastos por las celebraciones de fin de año, las responsabilidades económicas toman protagonismo, mucho más porque en las próximas semanas se acerca la temporada escolar y los pagos de servicios públicos, como el de la energía.

Si bien es cierto que hay quienes tienen una libertad financiera amplia, hay otros a los que el comienzo de año les provoca malestares económicos con sus compromisos. Entonces, las entidades bancarias ofrecen herramientas y entre las más populares se encuentran los créditos.

Para los expertos, se debe manejar con consciencia un crédito, pues aunque pueden solventar una situación, también existen casos en los que son un total dolor de cabeza. De acuerdo con el Banco de la República, en las finanzas personales lo que debe primar antes de tomar cualquier decisión es tener en cuenta los ingresos que cada sujeto tiene y con los cuales se sostiene.

En ese orden de ideas, no es conveniente solicitar un crédito si no se cuenta con alguna fuente de dinero. Segundo, también se debe comprender que la moneda de cambio es un recurso escaso y un crédito, conocido como plata en plástico, también se termina, según el monto que se preste.

Así las cosas, si la persona tiene contemplado solicitar esta herramienta financiera, el portal Saber más ser más consigna que hay que manejar el crédito a favor del usuario. “Recurrir a un crédito no es algo que atente contra sus finanzas, siempre y cuando le dé un manejo responsable y juicioso, de manera que no afecte más su bolsillo”, explican.

Por ello, en el mundo de las finanzas, nunca cae mal una que otra recomendación o tip que pueden funcionar como la guía de transacción. En esta ocasión, para aquellos que en el primer trimestre de 2023 optarán por sacar un crédito.

Mujer joven con cabello teñido está comprando en línea con una tarjeta de crédito. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

El Banco de la República en enfático en recordar que al adquirir una deuda se tiene una obligación, así que no cumplir con ella trae consecuencias como daño en el historial crediticio, embargos, entre otros. Por lo tanto, los especialistas de la banca aconsejan:

Responsabilidad

El hecho de que a una persona le aprueben un crédito con alto cupo, no quiere decir que sea la oportunidad para comprar lo que se quiera. Blogs financieros, como Oink Oink, detallan que para iniciar el año hay que tener un consumo responsable, así que si se solicita un crédito es por una necesidad de urgente pago que no tiene otra salida o alternativa.

Sumado a esto, es necesario informarse sobre los beneficios que se le ofrece por adquirir un crédito, el pago de la cuota de manejo, descuentos adicionales y compararlos entre sí.

Revisión

Es común que se haga la solicitud de la herramienta financiera en momentos de desesperación, pero eso no quiere decir que se deban firmar los documentos sin chequearlos. El Departamento Administrativo de la Función Pública recomienda que a la hora de legalizar un crédito, se lean todas las cláusulas. Si la persona no está segura, puede desistir.

Ilustración 3d inusual de un joven con tarjeta de crédito parado en un gran smartphone en la oficina y usando una aplicación de teléfono inteligente para comprar un pago. Getty Images. - Foto: Getty Images

Capacidad de pago

No todos cuentan con la misma adquisición de dinero y lo mismo pasa al momento de pagar créditos. En ese sentido, los expertos aconsejan no excederse en los montos para evitar el sobreendeudamiento, que significa tener deudas que no se cubren ni con la totalidad de los ingresos que alguien recibe periódicamente.

“Piense que en un futuro tendrá que devolver esos recursos y es importante ajustar esto a lo que sus ingresos le permiten pagar”, agrega Saber más ser más.

Para terminar, también se puede efectuar un presupuesto. Además, si el papel que le corresponde en un crédito es el de ser codeudor, se recomienda actuar con precaución y evaluar los riesgos que esto representa para los primeros meses del nuevo año 2023.