Foros Semana
Aprenda nuevas habilidades para los oficios del mañana en este LAB de la Cumbre Líderes por la Educación
La educación, el empleo y la empresa se unen en este taller que mostrará cómo anticipar oficios emergentes, fortalecer capacidades y responder a los cambios del mercado laboral y social.
El 24 de septiembre, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m., Comfandi presentará “Aprendizaje para la vida productiva”, un taller diseñado para resignificar los procesos de formación y explorar cómo la educación puede articularse con la empleabilidad y el desarrollo empresarial.
Será un espacio práctico donde los participantes podrán anticipar tendencias, identificar oficios emergentes y construir estrategias para responder a los retos del mercado laboral.
INSCRÍBASE AQUÍ al LAB “Aprendizaje para la vida productiva”
Inspirado en la estrategia educativa de Comfandi, este taller demostrará cómo la educación puede convertirse en motor de desarrollo territorial, integrando desde el preescolar hasta la educación superior en un enfoque sistémico que conecta con la empresa y el futuro del trabajo.
Los asistentes recorrerán dos momentos clave: primero, una exposición sobre el alcance de la estrategia que ya ha identificado más de 80 ocupaciones emergentes y 200 conocimientos necesarios para el entorno productivo, e incluso ha permitido incorporar nuevas asignaturas como ciencia de datos en el currículo escolar.
En un segundo momento, mediante un mural interactivo, se propondrá a los participantes diseñar acciones estratégicas para adaptar los procesos educativos en sus regiones.
Consulte aquí la programación completa de LABS y asegure su participación en la experiencia educativa del año. ¡Cupos limitados!
Este taller hace parte del Laboratorio de Ideas de la XII Cumbre Líderes por la Educación, un espacio donde se reúnen propuestas disruptivas sobre inteligencia artificial, inclusión, primera infancia, bienestar socioemocional y futuro del trabajo.
No se quede por fuera de esta oportunidad de pensar y construir juntos el futuro productivo. Inscríbase y viva la experiencia en la #CLE2025.