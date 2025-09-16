Foros Semana

Aprenda nuevas habilidades para los oficios del mañana en este LAB de la Cumbre Líderes por la Educación

La educación, el empleo y la empresa se unen en este taller que mostrará cómo anticipar oficios emergentes, fortalecer capacidades y responder a los cambios del mercado laboral y social.

17 de septiembre de 2025, 1:07 a. m.