En el marco de la XII Cumbre Líderes por la Educación, se vivirá el taller TECHNO – EMOTION: El propósito superior de la tecnología en educación, de Norma, un espacio que invita a directivos, docentes y líderes del sector a descubrir cómo la tecnología, cuando se integra de manera consciente y estratégica en los proyectos educativos, puede convertirse en un verdadero habilitador de competencias socioemocionales y de culturas escolares basadas en el reconocimiento, la pertenencia y la celebración.

El LAB de Norma en la será guiado por William Fernando Sánchez, escritor y conferencista internacional, mentor especializado en gestión estratégica del bienestar y facilitador certificado en liderazgo. Con una amplia trayectoria en el acompañamiento de líderes empresariales, educativos y de gobierno en América Latina, ha creado metodologías innovadoras como BeWeell y la Facultad de Plenitud, orientadas a transformar culturas desde el propósito y el significado personal

“Con este taller conoceremos los elementos fundamentales que nos permiten entender cómo conversan la tecnología y la educación, y de qué manera este vínculo fortalece las estrategias pedagógicas. La tecnología vinculada en el proyecto educativo favorece el desarrollo de competencias socioemocionales”, señaló Sánchez, quien guiará la experiencia en un formato dinámico y participativo.

Una experiencia vivencial y diagnóstica

El taller propone una metodología innovadora que combina la presentación de pilares fundamentales para comprender la tecnología desde una visión evolutiva y antropológica, con la participación activa de los asistentes. A través de un instrumento de Diagnóstico Digital, cada participante podrá explorar un perfilamiento de liderazgo sustentado en indicadores de neurobiología, lo que les permitirá identificar atributos clave para conducir procesos de cambio y transformación educativa

Además, el espacio no requiere equipos sofisticados: basta con una conexión a internet y el uso de los teléfonos celulares de los asistentes para vincularse a los ejercicios y dinámicas de perfilamiento. De esta manera, se asegura que la experiencia sea accesible, práctica y altamente empoderadora.

Una cita con la innovación educativa

Dirigido a rectores, directivos docentes, educadores, representantes estudiantiles, asociaciones de padres de familia e investigadores en innovación pedagógica, TECHNO – EMOTIÓN hace parte del Laboratorio de Ideas de la Cumbre, un escenario que reúne experiencias disruptivas en inteligencia artificial, inclusión, primera infancia y bienestar socioemocional.

