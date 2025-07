S.R.: Sí, porque habla de reinventar el capitalismo, que ya no solo extrae valor, sino que plantea crear valor, y no únicamente para los accionistas, sino para los diferentes grupos de interés. También pensamos en la resiliencia para adaptarnos a los cambios y en un enfoque regenerativo para ir más allá de no solo no hacer daño, sino reparar el daño que le hemos hecho a la naturaleza.