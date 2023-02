Reformas: ¿existe una hoja de ruta clara para el país?

El panel ‘Las grandes reformas de 2023′, en el Gran Foro Colombia, propició un espacio en el que los principales tomadores de decisiones reflexionaron y mostraron sus preocupaciones frente a las iniciativas que marcarán el futuro del país. En medio de un escenario de incertidumbre, se plantearon los puntos fundamentales de las reformas a la educación, al sistema pensional y laboral.

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, aseguró que “la palabra clave que el presidente Petro ha mencionado desde el día de su posesión es transición”. Por ende, estas reformas sociales son necesarias.

Durante su intervención, reafirmó sus diferencias con las reformas, en particular a la salud: “El sistema de salud debe mejorar. Creo, por ejemplo, que debe desaparecer la integración vertical. Se lo he dicho a los dirigentes de las EPS. Lo que no quiere decir destruir 30 años de conocimientos en el sistema, de calidad, de auditoría, de información”.

“Invito a las ministras a que terminen sus borradores, radiquen las reformas y empecemos el debate. Que todas las comisiones empiecen en paralelo. Que radiquen todas las reformas para cumplir con el mandato popular, el mandato del cambio, y cumplirle al presidente, que quiere reformas sociales que son el deseo de los colombianos”, comentó.

Barreras confirmó que no conoce los textos de las reformas y mostró su preocupación por las fechas de radicación. Dijo que con solo 58 días de margen el Congreso tiene el tiempo justo para discutir los puntos de estas propuestas y determinar su viabilidad.

Sobre la agenda legislativa, el presidente del Senado le pidió al Gobierno que el 6 de febrero incluya en el decreto de sesiones extras todas las reformas prioritarias, “si no, va a ser físicamente imposible aprobarlas”. Además, hizo un llamado a los congresistas, en especial a la coalición de gobierno, para construir las leyes de forma consensuada sin generar rupturas abruptas.

Otro de los participantes del espacio fue Alejandro Gaviria, ministro de Educación, quien empezó su intervención afirmando que “cualquier reforma tiene que estar basada en el conocimiento práctico. Las miradas demasiado ideológicas muchas veces terminan haciendo daño”.

De igual manera, recalcó la importancia de la formación de jóvenes para la transformación del país y realizó un diagnóstico del sector educativo nacional, en el que predomina la falta de cobertura.

Alejandro Gaviria, ministro de Educación, afirmó que buscará reformar el Sistema General de Participaciones y la Ley 30. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las cifras son preocupantes: solo en la primera infancia, el acceso a la educación es del 50 por ciento y se concentra en grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Señaló que en la educación media se retira la mitad de estudiantes, en especial en las zonas rurales, mientras que en la educación superior únicamente el 40 por ciento de los bachilleres que se gradúan cada año hace tránsito inmediato a la universidad.

Las principales razones asociadas a esta problemática, puntualizó, se originan en la falta de recursos en las regiones periféricas, la falta de oportunidades y la desconexión entre las aulas de clase y la realidad de los estudiantes. Para darle la vuelta a este escenario, el ministro afirmó que “el país debe avanzar en un cambio legal que permita la generación autónoma de recursos propios y disminuir el déficit de 2 billones de pesos”.

Por eso, considera necesario realizar dos reformas en materia presupuestal: una al Sistema General de Participaciones y otra a la Ley 30, para obtener los recursos necesarios y ampliar la educación superior en la periferia de Colombia.

Otra de las claves para transformar la educación en el país, dijo, es la universalización de la alimentación escolar, con la que se busca reducir los niveles de deserción y mejorar la seguridad alimentaria de niños y jóvenes. Desde su perspectiva, la educación tiene que apalancar la sociedad del conocimiento. Para ello, “debe haber una mayor conexión por parte de la academia, la sociedad civil, el sector privado y el sector público para fortalecer la educación”.

Por su parte, Flor Esther Salazar, viceministra de Empleo y Pensiones, explicó la hoja de ruta del Ministerio del Trabajo en las dos reformas que han planteado para 2023: la laboral y la pensional. En cuanto a la primera, destacó que su principal propósito “es cumplir con lo establecido en la Constitución Política de expedir un estatuto al trabajo”.

Salazar afirmó que en el país “tenemos un marco estatutario del trabajo de los años cincuenta”, por lo que esta reforma busca garantizar ciertos principios, como igualdad para los trabajadores, estabilidad en el empleo, seguridad social y protección especial a la mujer. Además, pretende modernizar las condiciones actuales para “proteger los derechos individuales y colectivos del trabajo con la disminución de la jornada laboral o la implementación de un modelo de negociación colectiva fundamentado en sectores y no por empresas”.

Flor Esther Salazar, viceministra de Empleo y Pensiones, dijo que Colombia tiene un “marco estatutario del trabajo de los años cincuenta”. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Frente a la informalidad, el boletín de Ocupación informal, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló que más de la mitad de los colombianos subsiste de esta manera, lo que repercute en el aspecto laboral y pensional. La viceministra explicó que esta situación impacta directamente el ahorro de los afiliados y agudiza las deficiencias del sistema.

En el caso de la reforma pensional, agregó que “el sistema está fragmentado porque hay regímenes de naturaleza muy distinta, lo que ha causado problemas estructurales”. Por tanto, se proyectan cambios a fin de mejorar el panorama actual, en el que aproximadamente 3,6 millones de personas se encuentran sin beneficios de ingresos en la vejez.

Para ello, esta iniciativa buscará revertir problemas de sostenibilidad financiera, inequidad y poca cobertura a través de una propuesta de multipilares en la que exista un sistema de pensiones unificado y no competitivo. “El gran reto es cómo hacer que el sistema sea complementario y que garantice el derecho a pensión”, agregó.

Este espacio permitió aterrizar las propuestas realizadas por los distintos ministerios y las metas a corto y largo plazo para mejorar el desarrollo del país, pero deja grandes dudas respecto a la forma en que se llevarán a cabo. Asimismo, reflejó las preocupaciones que existen por el poco tiempo que tiene el Congreso para debatir y aprobar estas reformas.