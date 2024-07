Actriz Natali Ortiz relata el infierno que vive después de ser acusada de intento de asesinato; ha recibido amenazas e insultos

Hello Kitty: esta es la verdad detrás de la identidad de este reconocido personaje de origen japonés. No es una gata

Contexto: Hello Kitty: esta es la verdad detrás de la identidad de este reconocido personaje de origen japonés. No es una gata

No lo puede creer

La situación se empezó a salir de las manos, Natali comenzó a recibir todo tipo de mensajes a través de sus redes sociales, muchos de ellos eran amenazas. “Nunca recibí hasta la fecha respuesta del youtuber, del único que sí recibí comunicación fue del periodista, se excusó y me dijo que iba a borrar mis fotos, pero le dije que lamentablemente eso no era suficiente, porque me había hecho un daño masivo”, contó.

“No lo ha hecho del todo, no ha quitado las fotos completamente, sigue el tema ahí donde reiteran cosas que no son, entonces no entiendo a qué está jugando. Yo estoy teniendo paciencia y se lo dije, he sido educada. Igual, yo estoy en manos de mi abogado, de acuerdo a lo que él me diga de cómo vamos a proceder, porque tampoco voy a permitir que vengan a ensuciar mi imagen de la noche a la mañana”, finalizó la actriz.