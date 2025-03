Adriana Lucía anuncia su regreso a la música y rechaza el odio que recibe en redes sociales “se le exige más a una reina de belleza que a un político”

Luego de ocho años sin lanzar música nueva, Adriana Lucía regresó a la industria mediante un álbum bautizado con su mismo nombre, que reúne en diez canciones la identidad sonora que la representa. La cantante cordobesa, cuya carrera musical comenzó desde que tenía 14 años, habló sobre su homenaje a Totó la Momposina, su paso por Masterchef Celebrity, el mote de queso, el amor por su hermana, Martina la Peligrosa, y las críticas que recibe por su postura política.

Adriana Lucía anunció su regreso musical luego de años | Foto: Kevin Schmalbach

SEMANA: ¿Cómo fue la construcción de este álbum luego de ocho años sin producir música nueva?

Adriana Lucía: En mitad de estos ocho años lancé un álbum en homenaje a Lucho Bermúdez y, aunque no eran mis composiciones, fue muy especial para mi carrera. Respecto a este nuevo álbum, fue un desafío, porque estamos en una generación que saca un single tras otro y para mí eso es supremamente abrumador, porque esta industria es muy voraz. También ha sido emocionante haber vuelto a la industria, junto con Sony Music, y volver a entender los tiempos y la disciplina de trabajar con una disquera. Estoy fascinada, encantada, me encanta que me exijan, me fascina ese tipo de exigencia que a veces no existe desde la independencia. Fue un proceso muy retador, porque quería que se pareciera a mí, que no sonara viejo, ni añejo, ni con telarañas (risas), pero que tampoco ocultara la esencia de lo que soy. Vamos a encontrar distintos ritmos, como vallenato, champeta, cumbia, porro, golpe de tambor y chandé.

SEMANA: En este álbum le rinde un homenaje a Totó la Momposina. ¿Por qué?

A.L.: Yo me crie con muchas mujeres como Totó, mujeres fuertes que veía siempre alrededor mío. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que Totó la Momposina era mucho más grande de lo que yo creía. A través de canciones como Adiós, fulana y La candela viva, que ella grabó en Londres y en las que me inspiré, te das cuenta de lo fuerte, firme y poderosa que es. También te das cuenta de lo valiosa no solo musicalmente, por los ritmos que practica y por la tradición, sino también por ser mujer.

En nuestra cultura, en nuestra región, la mujer es la columna vertebral, la que canta, la que mantiene viva la tradición, la que forma, la que educa. Entonces, el papel de la mujer en nuestra música es supremamente impresionante. Creo que al tocar estos ritmos también estoy festejando mi feminidad y me conecto con la mujer que soy. Hace un par de años, Totó me invitó a cantar con ella en el Festival Cordillera y para mí fue muy valioso que ella me hubiera invitado. Luego, Marco Vinicio, su hijo, me invitó a Mompox para cantar con la banda de Totó e interpretar las canciones de ella; para mí eso fue un voto de confianza tremendo. El reto en este álbum fue interpretar su música y que sonara bien, por ejemplo, con guitarras eléctricas, baterías, con bajos, con todo lo que yo hago en vivo. Fue todo un proceso. Por eso debo darles muchos créditos a mi banda y al director de mi banda en vivo.

SEMANA: Usted les rinde un homenaje también a otras personas, como a su hermana, Martina la Peligrosa. Cuéntenos sobre eso.

A.L.: En este álbum hago unos pequeños homenajes. Por ejemplo, a mi hermano, que es percusionista y quien grabó todos los tambores. Luego está mi hermana, a través de la canción Mi vida entera, en la que hablo de lo mucho que la quiero, pero también del poder y del amor, amor entre mujeres y amigas. También hay otra canción que se llama Lamento sinuano, que la compuso mi papá en 1995, que sin querer queriendo terminó siendo un homenaje a él. Hay otro homenaje importante y es a mí misma, a mis inicios y a todas las mujeres que he sido.

Adriana Lucía anunció su regreso musical luego de años | Foto: Kevin Schmalbach

SEMANA: En el cover de su nuevo álbum aparece posando de una forma muy interesante. ¿Tiene algún significado?

A.L.: El vestido del cover es de María Angélica Guerra, una diseñadora fantástica. Yo me puse a llorar cuando vi el vestido, porque está inspirado en los ríos y en sus colores; sobre todo, en nuestros ríos colombianos, que son ríos de trabajo, donde se saca arena, se pesca, es decir, son ríos útiles. Para mí, es muy importante la estética.

Creo que todo comunica y todo tiene un sentido, por eso en el cover yo tengo el brazo y mis dedos de una manera específica, como si fuera una vela, y eso tiene una razón. Alguna vez mi hermana me dijo una cosa muy linda en un momento muy difícil y oscuro de mi vida en el que estaba pasando por una situación muy compleja. Había leído un proverbio y se acordó de mí; este decía: “¿Quién enciende una vela para ponerla debajo de la mesa?”. Lo que quiere decir es que nadie enciende una vela para ponerla debajo de una mesa, sino arriba para que ilumine a todos. Nosotros podemos ser luz y estamos llamados a alumbrar.

SEMANA: Hace un momento hablaba de las mujeres que ha sido; eso incluye su faceta como madre de tres hijos. ¿Cómo ha logrado ese balance con su trabajo?

A.L.: Soy una guerrerita de Dios, soy madre de tres y ese ha sido el mayor reto de mi vida. Voy a hablar desde el corazón, pues ha sido difícil, incluso aceptando que tengo muchos más privilegios que otras mujeres. Tengo un grupo de apoyo fuerte, una nana, a mi suegra, a mi esposo, y eso me ha permitido que sea más fácil todo. Sin embargo, todo el tiempo me estoy cuestionando sobre la madre que soy y la que puedo llegar a ser. Una de las cosas más difíciles ha sido el manejo del tiempo; eso ha sido terriblemente abrumador para todos. Pero acá estamos, dándola toda, y dentro de todo este caos lo hemos logrado.

SEMANA: Usted fue ganadora de Masterchef Celebrity en 2020 y su plato final fue una deconstrucción del tradicional mote de queso, recientemente incluido dentro de la lista de las mejores sopas del mundo. ¿Por qué ese plato es tan especial para usted?

A.L.: El mote es demasiado especial para mí, porque es el plato de mi mamá y el mío. Es el plato favorito de nuestra casa. Cada vez que volvemos, mi mamá nos prepara mote, es el plato estrella de nuestra familia. En MasterChef hice una deconstrucción de un mote de queso y formó parte de mis platos ganadores. Todo está conectado con mis raíces y mi infancia. En mi restaurante, por ejemplo, el plato que más se vende es mi mote de queso, inspirado en la receta de mi mamá. Lo servimos con un guiso de berenjenas y pedacitos de chicharrón, porque así lo hace mi mamá.

SEMANA: Ha recibido muchas críticas por su postura política. ¿Cómo recibe esos ataques?

A.L.: Lo más importante es que yo siempre hablo desde el amor. Prefiero mirar la vida real y las posturas de la gente en la vida real. He entendido que Colombia es un país dominado por muy poca gente, donde no se puede decir lo que se piensa, donde la gente no puede decir lo que cree, porque eso le puede costar el trabajo. Entiendo totalmente eso y también lo limitados que estamos en cuanto a opinión, porque no nos educaron para eso. Esos ataques han sido algo difíciles para mí, pero es que nuestro país ha sido un país violento que ha callado las voces.