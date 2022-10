Aida Victoria Merlano enciende sus redes con encajes y ligueros

A Merlano nada la detiene, ni un proceso judicial, ni las críticas de la gente por su contenido ni mucho menos alguno de sus colegas criticando su material. Ella es imparable y si quiere abrir un negocio o posar “en cuero”, como ella misma dice, lo hace y punto.

Así se le ha conocido desde que su mamá, Aida Merlano Rebolledo, armó el escándalo del siglo fugándose de la cárcel y su hija empezó a obtener reconocimiento en las redes sociales, dando mensajes de su madre y defendiendo a su familia hasta las últimas consecuencias.

Esa fama le dio la posibilidad a Aida de empezar a tener sus propios negocios y a facturar dinero como cualquier creador de contenido, haciendo publicidad en sus publicaciones, historias y siendo imagen de diferentes marcas y eventos, terminando así en el círculo social más importante de influencers del país.

Pero Aida no ha cambiado. Si sus posts son cada vez más profesionales, no le quita la esencia desparpajada y directa que ha tenido y de vez en cuando vuelve a deleitar a sus seguidores con imágenes candentes, con mucho contenido erótico y mostrando sus mejores ángulos y atributos.

En el último carrusel que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria se muestra con un conjunto de ropa interior de dos piezas, confeccionado en encaje vino tinto y con ligueros, que se le adhiere a la perfección a su escultural cuerpo.

Sin mostrar de más, solo lo necesario, Merlano posa con naturalidad y picardía, dejando ver su busto y sus piernas de una forma extremadamente sensual, lo que le ha otorgado más de 331 mil likes y una infinidad de comentarios de toda clase.

“Como pa’ romper el hielo ❄️😜”; “ay amaaaaa jajaja”; “Mamasita”; “tras las rejas jaja ya se está haciendo la idea 😢”, son algunas de las frases que se leen en la sección de comentarios; sin embargo, hay una cantidad considerable de respuestas haciendo referencia al famoso streamer WestCOL.

“A @westcol le ha gustado esto 👏👏👏👏”; “papi @westcol ahí si envidia de la buena 😏”; “va a ser la bb de westcol 😍🔥❤️🙌🙌 Amén 🙏🏻”; “Señora coll😍🔥”; “@westcol le falta calle”, y “Wets te tomo las fotos?”, son algunos de los comentarios en los que mencionan al streamer.

Para sorpresa de muchos, el mismo implicado respondió: “Yo tomé las fotos para los que se preguntan quién tomó las fotos”.

Cabe resaltar que WestCOL y Aida Victoria desataron un gran revuelo con sus seguidores después de que se dejaron ver muy cariñosos en un video del joven, donde él se le declara de una forma muy romántica.

“Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?”, fueron las palabras que le dijo WestCol a Aida, quien le respondió así: “A mí me gusta mucho hablar contigo y pasar tiempo contigo, en verdad que sí, es como si tú me aterrizaras y me recordaras quién soy yo. Yo me reflejo mucho en ti, porque nos parecemos un montón, entonces a veces pasa eso, que tú me recuerdas mucho de qué me pierdo”.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que ya sean pareja, lo que sí se puede notar es que hay química y cariño en el aire.