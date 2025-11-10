Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

En la noche del jueves 6 de noviembre se vivió uno de los capítulos más polémicos y comentados en redes sociales del Desafío Siglo XXI, pues en medio de lo que parecía la transmisión del día 61 dentro de la competencia deportiva y de habilidad, Andrea Serna reveló que se presentó un fuerte problema.

Frente a los televidentes del Canal Caracol, la presentadora se mostró bastante desconcertada y confesó que la producción descubrió un acto desleal por parte de uno de los participantes, pues según investigaciones, habría vendido información del reality a terceros.

La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

“Durante todo este tiempo. Hemos protegido un valor que va más allá de cualquier contrato, la confianza. Esa que ustedes depositan en nosotros y la que nosotros depositamos en ustedes porque al final, lo que realmente los une no es una firma, es un compromiso moral”, mencionó.

Después de algunos minutos de hablar de la gravedad del asunto para cada una de las personas que hacen parte de las grabaciones del programa, Andrea destapó que se trató de Katiuska, quien por las reglas del juego, tuvo que abandonar la competencia.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (...). Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan”.

Andrea Serna se pronunció en sus redes sociales y reveló su opinión sobre la expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’.

Después de algunos días de la noticia y tras una fuerte polémica, la presentadora se manifestó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que suma más de 4 millones de seguidores.

“Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas".

La presentadora del 'Desafío Siglo XXI' opinó de la reciente expulsión. | Foto: Instagramm @andreasernafotos

La decisión que tomó Katiuska tras ser expulsada del reality

A través de sus redes sociales, Katiuska reveló que se fue de Colombia a pasar un tiempo con sus familiares y seres queridos en España, pues quería despejar la mente después de todo lo ocurrido en el reality del Canal Caracol.