Andrés Ortiz, de Los Patojos, pone en duda causa de la muerte de su mamá Yeni Ariza y revela cómo fue hallada: “Una corazonada”

La muerte de Yeni fue confirmada este lunes 26 de agosto por su hijo mayor Andrés Ortiz, a través de un video publicado en su cuenta oficial en Instagram: “Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta, me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está. Qué golpe tan duro”, describió el joven en medio de lágrimas.