Los Patojos hablan de la muerte de su mamá y revelan extraños detalles que los hace sospechar: “Se metió en su cabeza”

La Fiscalía en un momento investigó el caso , pero finalmente lo cerró al no encontrar ningún indicio de que otra persona estuviera involucrada. Sin embargo, Naren Alexander y Andrés Javier , sus hijos, siguen teniendo dudas acerca de los motivos que hubo detrás para que la mujer tomara la decisión de suicidarse.

Naren Alexander relató que después de llorar y tocar a su mamá para confirmar que estaba sin vida, buscó el celular y le llamó la atención que todo había sido eliminado. “Algo me decía que revisara y buscara, yo desbloqueo y reviso el celular, me voy rápido a WhatsApp y no había nada, todo estaba borrado”, comentó.