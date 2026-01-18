Anuncian radical decisión en ‘La casa de los famosos 3′ por mala jugada de participante; habrá consecuencias: “Así no”

La casa de los famosos dio inicio a su tercera temporada, abriéndoles las puertas a 24 participantes que desean competir por un jugoso premio en la final.

Cada uno llegó con expectativas diferentes, intentando que el público compagine con ellos.

Desde que se anunció esta edición, los televidentes fueron seleccionando a sus favoritos, intentando que la competencia no se vea forzada o con falta de contenido. Varios de los participantes armaron sus estrategias para ingresar con toda claridad a la competencia.

La primera semana de La casa de los famosos 3 sirvió para conocer los grupos, las habitaciones, las intenciones de cada participante y los movimientos, de manera que la placa quedara conformada por rostros variados.

Sin embargo, pese a que es solo el inicio de una experiencia de cuatro meses, las cosas se salieron de control y la producción ya reveló que habrá sanciones para uno de los integrantes.

Famoso será sancionado por incumplir las reglas

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del reality de RCN, uno de los famosos no respetó las reglas y ya cometió la primera infracción.

Según lo reflejado en el post, el jefe tomó acciones y habrá sanción.

La publicación contiene una imagen en la cual se lee que las reglas se deben respetar, además de confirmar que sí hay castigo en el capítulo del 18 de enero. Se desconoce quién fue el responsable, por lo que las especulaciones se desataron.

“¿Qué, qué? 🫣😱 Las reglas de La casa de los famosos Colombia se deben cumplir y parece que alguno por ahí está diciendo o haciendo lo que quiere, y así no son las cosas, ¿verdad, jefe?“, se lee en el pie de foto del post.

Muchas personas indicaron que se trataría de Manuela, ya que confesó que hizo estrategias fuera de la casa antes de ingresar. Otros afirman que es Alejandro Estrada y algunos posaron sus miradas en Campanita.

Cierto es que no hay nada confirmado y tampoco se sabe cuál es el castigo que tendrá esa persona.

Podría tratarse de no votación la siguiente semana o de entrar a la placa directamente por no respetar lo anunciado por el jefe.