Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

La cantante estadounidense se suma a la lista de artistas que lograron esta impresionante cifra.

Laura Camila Másmela Bernal

30 de diciembre de 2025, 1:09 a. m.
Esta es la fortuna que acumula la famosa cantante estadounidense. Foto: WireImage for Parkwood

Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de milmillonaria tras un muy lucrativo año, afirmó este lunes Forbes, convirtiéndose en la quinta cantante en conquistar este hito.

La cantante se une así a los 44 años a un selecto grupo en el que están su esposo, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

De acuerdo con la publicación, Beyoncé atraviesa una lucrativa racha que, además de convertirla en una de las más imponentes figuras del pop mundial, le concedió el pase al club de los que tienen un patrimonio de más de mil millones de dólares.

Beyoncé RENAISSANCE WORLD TOUR - Los Angeles
La artista ya es milmillonaria. Foto: WireImage for Parkwood

La ganadora de 35 premios Grammy, vendió cerca de 600 millones en boletería con su aclamada gira mundial Renaissance en 2023.

En seguida, la texana se reinventó con su producción country Cowboy Carter, que ganó el Grammy a álbum del año, y que la llevó de nuevo al ruedo a un tour que recaudó más de 400 millones de dólares, el más lucrativo para una solista en 2025.

Juntando estos ingresos con lo proveniente de su catálogo musical y otros acuerdos, Forbes estimó que Beyoncé acumuló 148 millones de dólares en 2025, “convirtiéndola en la tercera música mejor pagada del mundo”.

La publicación no ofreció un estimado de la fortuna de la exintegrante de Destiny’s Child, quien fundó Parkwood Entertainment en 2008 para administrar su carrera y su producción.

Forbes subrayó que aunque la cantante ha incursionado en otros sectores como belleza, bebida y ropa, “la mayor parte de su fortuna viene de su música, al controlar los derechos de su valioso catálogo y al obtener enormes ingresos por sus giras globales”.

Beyoncé que lució preciosa en un vestido plateado con guantes negros hasta los codos, agradeció a su familia, incluyendo a sus tres hijos y a su esposo Jay-Z.
Beyoncé Foto: Getty Images / Michael Kovac

Beyoncé será la protagonista de la próxima gala del Met de Nueva York

La cantante Beyoncé copresidirá la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York en mayo próximo, junto a la actriz Nicole Kidman y la ex número 1 mundial de tenis Venus Williams.

Como cada año desde 1995, la reina de la moda Anna Wintour, que recientemente dejó la dirección de la edición estadounidense de Vogue, también presidirá el evento, que se celebrará el 4 de mayo.

Es la primera vez desde 2016 que Beyoncé pisará las escalinatas de esta velada conocida por su despliegue de celebridades que compiten con atuendos extravagantes de grandes diseñadores.

Beyoncé GRAMMY Awards
Beyoncé GRAMMY Awards Foto: Getty Images for The Recording A

La cantante, de 44 años, concluyó meses atrás su Cowboy Carter Tour, que toma el nombre de su último disco, coronado como álbum del año en los Grammy.

El director artístico de Saint Laurent Anthony Vaccarello, la actriz Zoe Kravitz, las cantantes Sabrina Carpenter, Doja Cat y la francesa Yseult figuran también entre las personalidades que estarán en la ceremonia este año.

Esta gala tiene por objeto financiar el Costume Institute del Met, que con este motivo inaugura una exposición titulada Costume Art, que cuestiona el lugar de la vestimenta a lo largo de toda la historia del arte.

*Con información de AFP.

