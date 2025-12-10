La reconocida revista de Estados Unidos, Forbes, publicó su lista de las mujeres más poderosas del mundo: una lista de 100 influyentes internacionales en diferentes áreas, desde sociales hasta tecnología, innovación y liderazgo. Esta recién clasificación corresponde a la edición número 22, que se basó en cuatro métricas principales: “dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia”.

De acuerdo con el reportaje, el año 2025 estuvo marcado por las adversidades por las mujeres, destacando la pérdida de trabajos que compiten con los datos de la pandemia y el aumento de la toxicidad y un ambiente nocivo para las mujeres en Internet.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. | Foto: afp

“Para las líderes políticas, consideramos el producto interno bruto y la población; para las directoras corporativas, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales. Se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todas ellas”, estableció el artículo.

Introducing the 22nd annual Forbes list of the World's 100 Most Powerful Women: https://t.co/90Seih1ZRM



These 100 #PowerWomen—including 17 newcomers—command a collective $37 trillion in economic power and influence more than 1 billion people.



Illustration: Oriana Fenwick for… pic.twitter.com/ljAbTuIzCJ — Forbes (@Forbes) December 10, 2025

Con el análisis de la revista, esta logró enlistas a las “100 mujeres, incluidas 17 recién llegadas, que controlan un poder económico colectivo de 37 billones de dólares e influyen en más de mil millones de personas”. Entre ellas, destacó a MacKenzie Scott, la filántropa multimillonaria que destinó alrededor de 700 millones de dólares para colegios y universidades históricamente negros en Estados Unidos.

Blanca Treviño, de México. | Foto: Tomada Forbes México/Fernando Luna Arce

También a Lisa Su, la CEO de la empresa de tecnología estadounidense AMD, que acordó construir seis gigavatios de chips de inteligencia artificial con OpenAI. Se destacó, de igual manera, a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, que es la primera mujer en dirigir un país con 4 billones de dólares en su Producto Interno Bruto (PIB); también está el nombre de Kim Kardashian, que se alió con Nike y su empresa Skims, recaudando al menos 5.000 millones de dólares.

De las 100 mujeres, mayormente provenientes de Estados Unidos, aparece el nombre de tres latinoamericanas: Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer y judía de México —y la quinta mujer más importante del mundo, según Forbes—. Como jefa del Gobierno de la Ciudad de México, entre el 2018 y el 2023, implementó el sistema de transporte “cablebús”, que mejoró de manera considerable la movilización de la capital mexicana.

Paula Santilli, de México. | Foto: Tomada Forbes Argentina

“Es una científica consumada con un doctorado en ingeniería energética y se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas”, detalló Forbes.

Paula Santilli, también de México, aparece en la lista de las mujeres más poderosas del mundo por asumir la dirección ejecutiva de PepsiCo Latinoamérica en el 2019. Tiene a su cargo unos 11.000 millones de dólares de ingresos netos al año. Al liderar el sector de alimentos y bebidas en México y el Caribe, está al frente de más de 80.000 empleados.