Suscribirse

Economía

Natalia Gutiérrez fue anunciada como la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional

La elección se da tras una votación entre los gremios económicos del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 12:12 a. m.
Natalia Gutiérrez de Acolgen.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional en 2026. | Foto: SEMANA

En la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025 fue anunciada la designación de Natalia Gutiérrez como la nueva presidenta del Consejo Gremial para el año 2026.

Gutiérrez se venía desempeñando como presidenta de Acolgen y, además, fue Viceministra del Interior, Viceministra de Minas y Presidente de la Agencia Nacional de Minería. También cuenta con una reconocida trayectoria en el liderazgo gremial, experiencia en la gestión de asuntos estratégicos y un profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país. También representa un sector que es fundamental para el funcionamiento de todos los sectores productivos de la economía.

GRAN FORO COLOMBIA 2025
Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) liderará el Consejo Gremial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hay que destacar que Acolgen, de la cual ha estado a cargo, es el gremio de generadores de energía. Por ello, ha estado en la polémica con el presidente Petro, por las alertas que ha lanzado esta organización gremial alrededor del déficit de energía

En la antesala de la votación se conoció que contaba con el apoyo de Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda.

Contexto: Cambios en el Consejo Gremial: Natalia Gutiérrez sería la nueva presidente

En la votación que dio lugar a la elección se obtuvo un resultado de 20 votos contra 14. La presidencia del Consejo Gremial se disputó entre Gutiérrez y Luz Stela Murgas, siendo una contienda entre dos de las mujeres más reconocidas del sector.

Hay que destacar que actualmente el Consejo Gremial agrupa a 34 de los gremios económicos más poderosos del país. En días previos se señaló que, para el año 2026, se buscará una agenda enfocada en responder a los grandes retos económicos que enfrentarán las empresas y actores comerciales y financieros del país.

¿Cómo fue el proceso de postulación?

Por medio de una carta firmada por varios representantes del sector gremial del país se dio la postulación hace algunos días, destacando la importancia de la Gutiérrez y los elementos que la han destacado a lo largo de la carrera.

Contexto: “Una grave amenaza a la democracia”, la reacción del Consejo Gremial Nacional al atentado contra Miguel Uribe. Condenó el “discurso polarizante” del presidente Petro

“En el contexto actual, se requiere un empresariado unido y con visión de largo plazo, que fortalezca la interlocución y consolide posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible. Con este propósito, y teniendo en cuenta el respaldo de varios representantes gremiales, presentamos la candidatura de Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, para la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026, junto con Andrés Mauricio Velasco Martínez, presidente de Asofondos, como vicepresidente”, destacó la carta para su postulación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de defensa respondió a denuncias de falsos positivos; defendió al general Giraldo y dijo que no es un asesino de niños

2. María Corina Machado saludó a sus seguidores en Oslo: su primera aparición pública tras más de un año en clandestinidad

3. Polémica frase de figura del Junior que retumba en Nacional, Millonarios y América: “No podemos pelear”

4. ¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

5. Así avanza el proyecto que busca devolver la mesada 14 a los docentes pensionados: fue aprobado el cuarto debate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo Gremialelecciónpresidenta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.