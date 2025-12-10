Natalia Gutiérrez fue anunciada como la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional

En la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025 fue anunciada la designación de Natalia Gutiérrez como la nueva presidenta del Consejo Gremial para el año 2026.

Gutiérrez se venía desempeñando como presidenta de Acolgen y, además, fue Viceministra del Interior, Viceministra de Minas y Presidente de la Agencia Nacional de Minería. También cuenta con una reconocida trayectoria en el liderazgo gremial, experiencia en la gestión de asuntos estratégicos y un profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país. También representa un sector que es fundamental para el funcionamiento de todos los sectores productivos de la economía.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) liderará el Consejo Gremial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hay que destacar que Acolgen, de la cual ha estado a cargo, es el gremio de generadores de energía. Por ello, ha estado en la polémica con el presidente Petro, por las alertas que ha lanzado esta organización gremial alrededor del déficit de energía

En la antesala de la votación se conoció que contaba con el apoyo de Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda.

En la votación que dio lugar a la elección se obtuvo un resultado de 20 votos contra 14. La presidencia del Consejo Gremial se disputó entre Gutiérrez y Luz Stela Murgas, siendo una contienda entre dos de las mujeres más reconocidas del sector.

Hay que destacar que actualmente el Consejo Gremial agrupa a 34 de los gremios económicos más poderosos del país. En días previos se señaló que, para el año 2026, se buscará una agenda enfocada en responder a los grandes retos económicos que enfrentarán las empresas y actores comerciales y financieros del país.

¿Cómo fue el proceso de postulación?

Por medio de una carta firmada por varios representantes del sector gremial del país se dio la postulación hace algunos días, destacando la importancia de la Gutiérrez y los elementos que la han destacado a lo largo de la carrera.