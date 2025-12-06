Suscribirse

Se baraja la presidencia del Consejo Gremial para 2026: proponen a Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, para el cargo

Varios miembros de la organización firmaron una misiva con la propuesta.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 11:12 p. m.
Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas.
Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, fue propuesta como candidata a la presidencia del gremio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El Consejo Gremial, es una de las organizaciones más importantes del país, dado que agrupa a los gremios económicos claves en la economía, como lo es el agro, la construcción, la industria, entre otros. Su función es articularse entre los distintos miembros para defender intereses comunes y promover el desarrollo económico y social.

Como fin de año, el Consejo se alista para elegir al presidente que estará al frente durante la siguiente vigencia. Hace algunas horas se conoció quien sería la siguiente postulada.

Logo Consejo Gremial Nacional
Estos son los candidatos. | Foto: Consejo gremial

A través de un comunicado, la entidad aseguró que el 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representan, dada la culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, además de los debates propios de transición política.

Ante esta coyuntura, el gremio deberá mantenerse fuerte, por lo que deberán escoger un líder que pueda llevar a cabo y sostener las distintas iniciativas de la entidad.

“En los últimos tres años hemos visto cómo el debate público ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y distintos sectores productivos. Actividades como el gas natural, el petróleo y la minería han recibido cuestionamientos desde instancias oficiales, al tiempo que el deterioro de la seguridad en los territorios y las tensiones diplomáticas con nuestro principal socio comercial han introducido incertidumbre en sectores estratégicos“, precisó la entidad en un comunicado.

Antes de cumplir la orden de la Casa de Nariño, Reyes advirtió cuestionamientos sobre la funcionaria. El presidente Petro habría ratificado la decisión.
La relación de Petro y los gremios ha sido tensa. | Foto: OVIDIO GONZáLEZ S.

En medio de esta situación, la entidad aseguró que, reconociendo la magnitud de los desafíos que enfrentarán en 2026, proponen a los siguientes candidatos. Como presidente del Consejo Gremial Nacional proponen a Luz Stella Murgas, actual presidente de Naturgas.

Adicional a ello, proponen a Nicolás Pérez Marulanda, Presidente de Fedepalma, como Vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, para el año 2026.

“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país”, concluyeron.

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas
Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas, fue propuesta como pdte del Consejo Gremial. | Foto: Getty Images

En la misiva, aparecen como firmantes Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC; Bruce MacMaster, presidente de la Andi; Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM; Jairo Pulecio, presidente de Acopi; Germán Bahamon, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; José Andrés Duarte, presidente de Cotelco; Jeffrey Fajardo, presidente de PorkColombia; Daniel Mitchell Restrepo, presidente de Acoplásticos y Gonzalo Andrés Moreno, presidente de Fenavi

