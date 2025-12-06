Se baraja la presidencia del Consejo Gremial para 2026: proponen a Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, para el cargo

El Consejo Gremial, es una de las organizaciones más importantes del país, dado que agrupa a los gremios económicos claves en la economía, como lo es el agro, la construcción, la industria, entre otros. Su función es articularse entre los distintos miembros para defender intereses comunes y promover el desarrollo económico y social.

Como fin de año, el Consejo se alista para elegir al presidente que estará al frente durante la siguiente vigencia. Hace algunas horas se conoció quien sería la siguiente postulada.

Estos son los candidatos. | Foto: Consejo gremial

A través de un comunicado, la entidad aseguró que el 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representan, dada la culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, además de los debates propios de transición política.

Ante esta coyuntura, el gremio deberá mantenerse fuerte, por lo que deberán escoger un líder que pueda llevar a cabo y sostener las distintas iniciativas de la entidad.

“En los últimos tres años hemos visto cómo el debate público ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y distintos sectores productivos. Actividades como el gas natural, el petróleo y la minería han recibido cuestionamientos desde instancias oficiales, al tiempo que el deterioro de la seguridad en los territorios y las tensiones diplomáticas con nuestro principal socio comercial han introducido incertidumbre en sectores estratégicos“, precisó la entidad en un comunicado.

La relación de Petro y los gremios ha sido tensa. | Foto: OVIDIO GONZáLEZ S.

En medio de esta situación, la entidad aseguró que, reconociendo la magnitud de los desafíos que enfrentarán en 2026, proponen a los siguientes candidatos. Como presidente del Consejo Gremial Nacional proponen a Luz Stella Murgas, actual presidente de Naturgas.

Adicional a ello, proponen a Nicolás Pérez Marulanda, Presidente de Fedepalma, como Vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, para el año 2026.

“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país”, concluyeron.

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas, fue propuesta como pdte del Consejo Gremial. | Foto: Getty Images