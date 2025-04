Camilo y Altafulla tuvieron acalorada discusión; ‘La casa de los famosos’ habría apagado las cámaras

Yina Calderón y Mane protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’: “Si te toco, me expulsan”

¿Entonces Camilo rompió parte del mercado por su odio a Altafulla? Qué falta de respeto con los participantes, con la invitada y con la comida que tanto pelean. CAMILO NO DEBERÍA SEGUIR SIENDO LÍDER. @CanalRCN @_robertman #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/tHKGSuai4k

“Papi, yo sé que la estoy cagan** y le dije ‘puedes llevar ahí, por favor’. Y lo suelta [el mercado] para que se caiga y se parta (...) Que me diga lo que sea, que me grite, ¿pero el mercado? Es el mercado por el que están peleando y lo está dejando partir en el piso. Es comida ”, le dijo Altafulla a La Liendra.

“Apoyo full a Altafulla y suerte con los demás”; “El primer contenido que nos iba a dar Camilo y no dejaron ver”; “La prueba fue muy dura, Lady casi se desmaya, como para que Altafulla coja 100 puntos que eran para la comida solo para salvarse, eso no es justo”; “Altafulla antes me caía bien y ahora es uno de mis favoritos” y “Altafulla ha hecho más en 10 días que todos esos en el tiempo que llevan ahí”, fueron algunas de las palabras que más llamaron la atención.