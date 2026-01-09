Gente

Cantante venezolano confesó su deseo más profundo en el país, tras la captura de Nicolás Maduro: “No es un presidente, se lo merecía”

El cantautor de Caracas habló de lo que más anhela, luego de conocer la caída del presidente venezolano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

9 de enero de 2026, 6:51 p. m.
Nicolás Maduro capturado Donald Trump
Nicolás Maduro capturado Donald Trump Foto: AP

Viviendo en España desde hace décadas por su oposición al régimen político de su país natal, Venezuela, Carlos Baute ha sido uno de los famosos venezolanos establecidos en españa, que más ha celebrado la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Tras celebrar parte de la Navidad en Riga (Lituania), junto a su mujer Astrid Klisans y sus tres hijos, el cantante de Colgando en tus manos regresó a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y, sin ocultar su emoción, reveló cuál es el gran deseo que le gustaría cumplir tras la caída del presidente venezolano.

Figuras públicas replicaron la fotografía sin comprobar su origen.
Nicolás Maduro, capturado. Foto: Anadolu via Getty Images

“Estamos felices por lo sucedido, porque no es un presidente, es un terrorista, es un criminal a la persona que se llevaron, y se lo merecía, y luego obviamente estamos contentos”, dijo inicialmente el cantante.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

“Van a ser días muy complicados, pero tenemos muchísima fe, y yo creo que sin duda este va a ser el comienzo de un gran final”, afirmó Baute ante las cámaras de Europa Press en su llegada al aeropuerto, confiado en que se convoquen nuevas elecciones ante el inicio “de un cambio en el que vamos a ser libres”.

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero

Gente

Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

Gente

Novia de Yeferson Cossio, de luto por dolorosa pérdida; habló sobre muerte que la golpeó: “Tuve que decirle adiós”

Gente

“¿Qué hace viviendo en un país como USA?”: Margarita Rosa de Francisco tuvo fuerte cruce con exfutbolista Lucas Jaramillo

Gente

Festival de Música de Cartagena: el evento que inaugura la vida social del país con los mejores músicos del mundo

Gente

Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

Gente

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Mundo

Estados Unidos confiscó otro petrolero que salió de Venezuela: imágenes de la operación fueron captadas en video

Política

Mientras Petro trinaba contra Trump, “indudablemente” tenía miedo de correr la misma suerte que Maduro: “Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea”

Actuando muy Cauto, Baute confesó que aunque “ve más cercano” el poder volver a su querida Venezuela, sabe que “no es inmediato”.

“Tenemos que tener mucha paciencia, también todos los que estamos y vivimos fuera, hay que tener mucha paciencia, tranquilidad, y más los que están dentro, ¿no? Obviamente, les mando mucha fuerza y todo mi apoyo y cariño”, señaló, mostrando su apoyo a todos y todas sus compatriotas.

En la misma conversación, Carlos Baute mencionó cuál es su deseo más profundo para este 2026, “poder cantar pronto allí y que Venezuela sea libre definitivamente. Sin duda. Y abrazar a mis familiares”, concluyó.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

¿Cómo se dio la captura de Nicolás Maduro?

En la madrugada del pasado 3 de enero sucedió este acontecimiento que impactó al mundo entero, empezando por el propio país latinoamericano.

Fue el mandatario Estadounidense Donald Trump quien, a través de su cuenta de Truth Social, emitió un comunicado en el que confirmó la captura del presidente venezolano y dio detalles de cómo sucedió.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: DONALD TRUMP TRUTH

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, se lee en primera instancia.

A lo que añade: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy, a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-lago”.

Más de Gente

Estos son los signos con más probabilidades de triunfar en juegos de azar.

Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero

Karina García y Altafulla.hablaron de su relación en 'Buen día, Colombia'.

Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

Carolina Gómez habló sobre pérdida que sufrió.

Novia de Yeferson Cossio, de luto por dolorosa pérdida; habló sobre muerte que la golpeó: “Tuve que decirle adiós”

Nicolás Maduro capturado Donald Trump

Cantante venezolano confesó su deseo más profundo en el país, tras la captura de Nicolás Maduro: “No es un presidente, se lo merecía”

Margarita Rosa de Francisco es de las mujeres más recordadas en la historia de la televisión colombiana. Foto: Instagram Margarita Rosa de Francisco.

“¿Qué hace viviendo en un país como USA?”: Margarita Rosa de Francisco tuvo fuerte cruce con exfutbolista Lucas Jaramillo

El evento que inaugura la vida social con los mejores músicos del mundo.

Festival de Música de Cartagena: el evento que inaugura la vida social del país con los mejores músicos del mundo

Juan David Tejada, esposo de Aída Victoria Merlano, le respondió a Yina Calderón.

Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

El exitoso programa llega a la nueva temporada de 'La casa de los famosos'.

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Café Tacvba tomó decisiones sobre su futuro.

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

Carla Giraldo lanzó fuerte pregunta a Mariana Zapata en gala previa de 'La casa de los famosos 3'.

Carla Giraldo le tiró ácida pregunta a Mariana Zapata y la dejó sin palabras frente a todos en gala de ‘La casa de los famosos 3’

Noticias Destacadas