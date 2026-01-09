Cantante venezolano confesó su deseo más profundo en el país, tras la captura de Nicolás Maduro: “No es un presidente, se lo merecía”

Viviendo en España desde hace décadas por su oposición al régimen político de su país natal, Venezuela, Carlos Baute ha sido uno de los famosos venezolanos establecidos en españa, que más ha celebrado la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Tras celebrar parte de la Navidad en Riga (Lituania), junto a su mujer Astrid Klisans y sus tres hijos, el cantante de Colgando en tus manos regresó a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y, sin ocultar su emoción, reveló cuál es el gran deseo que le gustaría cumplir tras la caída del presidente venezolano.

Nicolás Maduro, capturado. Foto: Anadolu via Getty Images

“Estamos felices por lo sucedido, porque no es un presidente, es un terrorista, es un criminal a la persona que se llevaron, y se lo merecía, y luego obviamente estamos contentos”, dijo inicialmente el cantante.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

“Van a ser días muy complicados, pero tenemos muchísima fe, y yo creo que sin duda este va a ser el comienzo de un gran final”, afirmó Baute ante las cámaras de Europa Press en su llegada al aeropuerto, confiado en que se convoquen nuevas elecciones ante el inicio “de un cambio en el que vamos a ser libres”.

Actuando muy Cauto, Baute confesó que aunque “ve más cercano” el poder volver a su querida Venezuela, sabe que “no es inmediato”.

“Tenemos que tener mucha paciencia, también todos los que estamos y vivimos fuera, hay que tener mucha paciencia, tranquilidad, y más los que están dentro, ¿no? Obviamente, les mando mucha fuerza y todo mi apoyo y cariño”, señaló, mostrando su apoyo a todos y todas sus compatriotas.

En la misma conversación, Carlos Baute mencionó cuál es su deseo más profundo para este 2026, “poder cantar pronto allí y que Venezuela sea libre definitivamente. Sin duda. Y abrazar a mis familiares”, concluyó.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

¿Cómo se dio la captura de Nicolás Maduro?

En la madrugada del pasado 3 de enero sucedió este acontecimiento que impactó al mundo entero, empezando por el propio país latinoamericano.

Fue el mandatario Estadounidense Donald Trump quien, a través de su cuenta de Truth Social, emitió un comunicado en el que confirmó la captura del presidente venezolano y dio detalles de cómo sucedió.

Nicolás Maduro Foto: DONALD TRUMP TRUTH

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, se lee en primera instancia.

A lo que añade: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy, a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-lago”.